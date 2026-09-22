SENADORES REAFIRMAN CONTROL Y SOBERANÍA EXCLUSIVA DE CHILE SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES Y DERECHO A COMERCIAR LIBREMENTE

En el marco de la conmemoración de los 183 años de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, llegó hasta Punta Arenas junto a los senadores Rodolfo Carter, Ximena Órdenes, Gastón Saavedra y Karim Bianchi para reafirmar, de manera transversal, la soberanía de Chile sobre el Estrecho y el cumplimiento de los tratados internacionales vigentes.

A través de una declaración suscrita por los cinco parlamentarios, señalaron que "el Estrecho de Magallanes forma parte del territorio nacional y se encuentra bajo el control y la soberanía exclusiva de Chile", junto con destacar que su administración y resguardo corresponden al Estado de Chile, dentro del marco de sus obligaciones internacionales.

El documento también resalta el régimen de navegación y comercio establecido por los tratados vigentes, particularmente el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984. En ese contexto, defiende el derecho de los habitantes de Punta Arenas y de la Región de Magallanes a desarrollar sus actividades comerciales de manera libre y expedita.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, subrayó el carácter transversal de la declaración y señaló que se trata de una señal de unidad de las instituciones del Estado, enfatizando que "como presidenta del Senado, junto a senadores de manera transversal, hemos venido a ratificar no solamente el control y la soberanía exclusiva de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, sino también a recordar el derecho que tienen los habitantes de Punta Arenas y de la zona austral a comerciar de manera libre y expedita." En esa línea, hizo hincapié en que "ese derecho no admite interpretaciones que desnaturalicen el régimen establecido en los tratados ni dilaciones en su cumplimiento".

Núñez agregó que "los tratados internacionales están por sobre cualquier declaración o comunicado de prensa. Lo que nos corresponde como Estado es recordar y ratificar los tratados que tenemos con Argentina. La soberanía no solamente se declara: también se resguarda día a día mediante decisiones, señales políticas y una presencia efectiva del Estado".

Por su parte, el senador Rodolfo Carter puso el foco en el impacto que tiene el régimen del Estrecho para la actividad económica de Punta Arenas y de toda la Región de Magallanes.

Al respecto, sostuvo que "Punta Arenas y la Región de Magallanes tienen el derecho a comerciar libremente con el mundo. El Estrecho es un espacio sometido a un régimen jurídico establecido en tratados internacionales que garantizan la libre navegación. Por eso estamos acá: para reafirmar el cumplimiento de esos tratados y el derecho de los magallánicos a desarrollar su actividad comercial sin condiciones que no estén contempladas en ellos". Carter enfatizó que la relación con Argentina debe construirse sobre la base de la buena vecindad, el respeto mutuo y el cumplimiento de los acuerdos suscritos por ambos países.

La senadora Ximena Órdenes, en tanto, llamó a abordar la soberanía también desde una perspectiva de desarrollo, conectividad e integración territorial, particularmente considerando las condiciones de las zonas extremas del país.

En el mismo sentido, afirmó que "los tratados reconocen la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes y, por lo tanto, no existe espacio para incertidumbres respecto de ese punto. Pero esto también nos interpela como Estado a asumir una mayor preocupación por el desarrollo de la zona austral. Cada acción del Estado en estos territorios debe ser también una señal de soberanía: necesitamos avanzar en conectividad, integración territorial y mejores condiciones para quienes viven en estas regiones".

La senadora por Aysén agregó que los desafíos de Magallanes deben entenderse como parte de una mirada integral sobre la zona austral del país, incluyendo materias de conectividad, poblamiento y desarrollo regional.

El senador Gastón Saavedra destacó, por su parte, la importancia del respeto a los acuerdos internacionales como base de la relación entre los Estados. Afirmó que"los países se entienden a partir de los acuerdos internacionales. Lo establecido en los tratados suscritos entre Chile y Argentina debe ser respetado y cumplido. El Tratado de 1881 y los acuerdos posteriores establecen el marco jurídico que corresponde y, sobre esa base, nosotros reafirmamos que el Estrecho de Magallanes es territorio nacional".

Saavedra subrayó también el carácter transversal de la acción de los parlamentarios en Punta Arenas, señalando que "este es un tema de unidad nacional. El Senado representa al conjunto de los chilenos y nuestra presencia aquí expresa la decisión de hacer valer los derechos de Chile y los principios establecidos en los acuerdos internacionales".

La declaración parlamentaria recuerda que el Tratado de Límites de 1881 estableció la neutralización del Estrecho y la libre navegación para las banderas de todas las naciones, mientras que el Tratado de Paz y Amistad de 1984 confirmó dicho régimen y estableció obligaciones específicas respecto del tránsito marítimo.

En esa línea, los senadores señalaron que el respeto a los tratados constituye una condición esencial para la certeza jurídica y la buena relación entre Chile y Argentina, y reafirmaron su voluntad de fortalecer la cooperación y la buena vecindad sobre la base del cumplimiento de los compromisos asumidos por ambos Estados.

Para el alcalde de Punta Arenas, esta acción "es una señal muy potente", pero que lo más relevante es el tema de fondo. "El estrecho une y es lo que buscamos. Nos da toda esta visión antártica, nos da también un respaldo muy importante, porque los tratados están fuera de discusión, pero sí, lo que queremos finalmente es entender que nuestro paso bioceánico es de libre tránsito. Por tanto, no puede ser que un tercer país impida que nuestra ciudad realice comercio con cualquier otro rincón del mundo", sostuvo Claudio Radonich.

Finalmente, los senadores anunciaron que, en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional 2027, promoverán una mayor atención a las necesidades de la zona austral, incluyendo el fortalecimiento de las capacidades necesarias para la vigilancia y resguardo de los espacios soberanos, la seguridad y libertad de navegación, la conectividad nacional y el normal desarrollo del comercio marítimo.