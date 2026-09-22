TURISMO DE INTERPRETACIÓN HISTÓRICA: LA NUEVA APUESTA DE MAGALLANES PARA DESCUBRIR EL TERRITORIO EN PLENA PATAGONIA

​Hay lugares que se miran y lugares que se comprenden. Magallanes pertenece a esta segunda categoría: un territorio donde el viento, las corrientes y la inmensidad de los canales no son solo un telón de fondo espectacular, sino la puerta de entrada a miles de años de historia humana.



En el extremo sur de Chile está naciendo una nueva forma de viajar: el turismo de interpretación histórica. No se trata simplemente de navegar el Estrecho de Magallanes o recorrer Tierra del Fuego, sino de hacerlo entendiendo lo que ese paisaje significa, quiénes lo habitaron y qué historias guardan sus aguas y montañas.



Para Carlos Caro, guía especializado de la Región de Magallanes, la diferencia está en la profundidad de la experiencia. “Existe una diferencia muy importante entre ver un lugar y comprenderlo”, señala, explicando que navegar por el Estrecho permite sentir directamente el viento, las corrientes, el frío y la inmensidad del paisaje.



Esa experiencia sensorial permite imaginar las dificultades que enfrentaron quienes recorrieron estos territorios en otras épocas. En una navegación en kayak, por ejemplo, la cercanía con el agua y la exposición a los elementos genera una conexión distinta con el territorio y con la relación histórica que las personas han mantenido con el mar.



La interpretación se desarrolla, además, en los mismos lugares donde ocurrieron los acontecimientos. “No es lo mismo hablar de navegación desde una sala o desde un libro que hacerlo mientras estamos navegando por el Estrecho mismo”, explica Caro. La presencia de los canales, las montañas y las condiciones climáticas permite relacionar directamente aquello que el visitante está observando con los acontecimientos que marcaron la historia regional.



La propuesta también busca ampliar el relato más allá de las expediciones europeas. Antes de la llegada de los navegantes europeos, pueblos como los Kawésqar y Yaganes ya tenían un profundo conocimiento del mar y del territorio, mientras que los Selk’nam desarrollaron formas de vida adaptadas a las extensas estepas patagónicas.



Un museo a cielo abierto



Para Juan Pablo Solo de Zaldívar, gerente de operaciones de Solo Expediciones, la clave está en que el viajero deje de ser un simple observador. “El paisaje deja de ser solamente paisaje y comienza a tener significado”, señala. Cada fiordo, cada canal de Tierra del Fuego, conecta con pueblos originarios, navegantes, científicos y exploradores que marcaron esta tierra.



En ese relato aparecen nombres como Hernando de Magallanes, Charles Darwin y Alberto María de Agostini, junto con las expediciones hidrográficas y científicas que contribuyeron al conocimiento y la cartografía de la zona. La intención es conectar esas historias con aquello que el pasajero tiene frente a sus ojos durante la navegación.



“Para nosotros, el mejor museo es el propio territorio”, sostiene Solo de Zaldívar. Por eso, la interpretación incorpora mapas históricos, antiguas cartas de navegación, fotografías y relatos de expediciones, con el propósito de comparar lo que observaban los navegantes de otras épocas con el paisaje que actualmente contempla el visitante.



Antes de que cualquier carta de navegación europea existiera, los pueblos Selk'nam, Yagán, Kawésqar y Haush ya conocían cada canal, cada paso, cada costa de este territorio extremo. “Antes de que los europeos comenzaran a levantar cartas de navegación, estos pueblos ya tenían su propia geografía”, recuerda Solo de Zaldívar.



Esta es una historia que se cuenta con respeto y contenido real, no como decoración: rescatar la memoria de quienes dominaban estas aguas mucho antes de que fueran “descubiertas”. “No queremos idealizar ni convertir sus culturas simplemente en decoración; queremos que exista contenido y respeto detrás de lo que mostramos”, enfatiza.



De espectador a protagonista



La respuesta de los visitantes es especialmente positiva cuando la experiencia consigue conectar información, paisaje y sensaciones. Carlos Caro explica que muchos turistas pueden olvidar una fecha o un dato histórico, pero recuerdan con mayor facilidad aquello que experimentaron directamente. “Cuando una persona está navegando, siente el viento, observa la fauna y sus alrededores, comienza naturalmente a imaginar cómo habría sido para quienes navegaban en estas aguas en otras épocas”, señala.



En esa conexión entre naturaleza, historia y experiencia personal estaría una de las claves del nuevo turismo. Para Solo de Zaldívar, uno de los aspectos que más sorprende a los pasajeros es descubrir que detrás de lugares que inicialmente parecen naturales y deshabitados existe una extensa historia humana.



La idea es que el visitante pueda imaginar una canoa Kawésqar recorriendo los canales, una expedición europea buscando un paso, antiguos levantamientos hidrográficos o las expediciones de Alberto María de Agostini hacia la cordillera Darwin. “Uno deja de mirar el paisaje desde afuera y empieza a imaginar cómo habría sido estar ahí en otra época”, sostiene.



La apuesta, en definitiva, es que quienes lleguen al extremo sur no solo se lleven consigo el recuerdo de sus paisajes, sino también las historias que laten en ellos. Porque navegar por el Estrecho o adentrarse en Tierra del Fuego puede ser mucho más que conocer un lugar espectacular: es la oportunidad de sumergirse en miles de años de historia humana y caminar sobre un territorio que, en distintos momentos, fue el centro del mundo explorado. Y quien se anima a llegar hasta aquí, no vuelve siendo el mismo.



