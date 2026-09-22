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22 de septiembre de 2026

MAGALLANES DESTACA ENTRE LAS REGIONES CON MAYORES NIVELES DE SATISFACCIÓN SEGÚN LA ENCUESTA DE BIENESTAR SOCIAL

​El Ministerio de Desarrollo Social y Familia presentó los resultados de la Encuesta de Bienestar Social 2025, herramienta que incorpora por primera vez la salud mental y la soledad como indicadores de bienestar.

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El estudio es una encuesta complementaria a Casen, que entrega un diagnóstico completo del bienestar que tienen las personas en el país, para contribuir al diseño, desarrollo y evaluación de políticas sociales más integrales. El levantamiento de datos se realizó telefónicamente entre el 23 de julio y el 12 de octubre de 2025, alcanzando una muestra de 13.600 casos representativa a nivel nacional y regional.
 
"Hay chilenos que se han vuelto invisible para las estadísticas. No golpean la puerta de ningún municipio, no reclaman, no figuran en ninguna lista de espera. Desde hoy sabemos cuántos son y esas personas dejarán de ser invisibles, porque la Encuesta de Bienestar Social 2025 incorpora, por primera vez, dos dimensiones que el país había mirado de reojo durante demasiado tiempo: la salud mental y la soledad", afirmó la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf.
 
A partir del cruce entre la percepción de soledad y el tamaño de la red social, se construyó un indicador de integración social que clasifica a la población en tres grupos: integra-dos (78,8%), en riesgo (18,5%) y aislados (2,7%). Esta última categoría, que corresponde a personas que se sienten solas y cuentan con una red social baja, o ningún amigo cercano equivale a aproximadamente a que 420 mil personas en Chile se encuentran en situación de aislamiento social.
 
Respeto a los datos en la región de Magallanes, la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas, explicó que "las regiones extremas del sur, especialmente Aysén y Magallanes, presentan de manera consistente los mejores resultados en la mayoría de los indicadores evaluados. Un 87,2% de los magallánicos se percibe totalmente satisfecho o satisfecho con su vida, mientras que un 64,1% considera que el estado de salud de las personas es muy buena o buena. En materia de seguridad, la percepción de victimización por delitos alcanza el 1,8%, ubicándose entre los niveles más bajos del país. Asimismo, presentamos la menor tasa de carencia de redes sociales de apoyo, alcanzando solo un 2,4%".
 
El subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, quien estuvo a cargo de presentar los resultados del estudio, señaló que "esta encuesta de Bienestar Social 2025 muestra los impactos que hay entre la soledad y algunos otros fenómenos. Lo que dice la evidencia es que las relaciones con otras personas no solo enriquecen nuestra vida cotidiana, sino que también tienen efectos concretos sobre la salud física y mental. Las personas que cuentan con redes de apoyo sólidas tienden a enfrentar mejor las dificultades, presentan mayores niveles de satisfacción con la vida y una mayor capacidad de adaptarse a situaciones adversas".
 
En un análisis complementario, la Encuesta de Bienestar Social aplicó por primera vez el Modelo Dual Continuo de Salud Mental, que distingue entre el bienestar psicológico, emocional y social de las personas, por un lado, y la presencia o ausencia de síntomas de depresión o ansiedad, por otro. El cruce muestra que ambas dimensiones no siempre van de la mano: un 39,9% de las personas con salud mental alta declara igualmente presentar síntomas de depresión o ansiedad, lo que confirma que la sintomatología no implica necesariamente un bajo nivel de bienestar psicológico.
 
Los resultados plantean la necesidad de crear condiciones de vida que favorezcan los vínculos significativos, la seguridad material y el sentido de pertenencia.
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