Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
casino
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

22 de septiembre de 2026

MAGALLANES CUENTA CON SU PRIMER DOSSIER MICE

La herramienta, elaborada por CORMAG, reúne capacidades, servicios y experiencias disponibles en la región para fortalecer su promoción y avanzar en la captación de congresos, reuniones, convenciones y viajes de incentivo.

FOTO MICE DOSSIER

​La Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) elaboró el primer dossier MICE de Magallanes, una publicación gráfica de carácter comercial y promocional que reúne y sistematiza información de la oferta regional para presentarla ante organizadores y entidades que evalúan destinos para la realización de congresos, reuniones, convenciones y viajes de incentivo.

 
El encargado nacional de Turismo MICE de Sernatur, Claudio Sances, destacó que: “es muy importante que una región como Magallanes cuente con un dossier de capacidades. Este documento funciona como una carta de presentación comercial para quienes evalúan realizar un congreso, convención o viaje de incentivo, ya que reúne información clave sobre infraestructura, servicios y conectividad. Además, facilita el trabajo de captación al permitir respuestas rápidas y profesionales a los organizadores. En definitiva, transforma la oferta del destino en una herramienta concreta de venta para atraer eventos”.

 
Entre los primeros datos presentados, el dossier identifica más de 1.300 habitaciones en distintas categorías y diversos recintos con capacidad para albergar eventos MICE, junto con oferta gastronómica, servicios audiovisuales y alternativas para complementar la realización de reuniones con actividades de naturaleza y cultura.

 
Este instrumento constituye un importante insumo dentro de un proceso más amplio. La gerenta general de la Corporación, Yenny Oyarzo, explicó que: “Hemos venido desarrollando un importante trabajo en la implementación de una estrategia MICE para Magallanes, generando vínculos con la industria, conociendo experiencias de otros destinos y articulando a actores regionales, con miras a la futura conformación de un MICE Bureau. Hoy damos un nuevo paso, incorporando una herramienta concreta que nos permitirá promocionar la región y generar nuevas oportunidades para el territorio”.

 
El desarrollo del segmento busca aprovechar no solo la infraestructura existente, sino también atributos diferenciadores de Magallanes, con potencial para la captación de eventos boutique, especializados, de pequeña y mediana escala: su posicionamiento internacional a través de la marca Patagonia; ser la puerta de entrada a la Antártica; y sus capacidades científicas, académicas y de investigación; abren oportunidades para reuniones y encuentros de diversa índole. A ello se suman atractivos como Torres del Paine, Tierra del Fuego, Cabo de Hornos, fiordos y glaciares, que permiten complementar los eventos con experiencias asociadas al destino.

 
El turismo MICE representa una oportunidad atractiva para Magallanes, considerando la marcada estacionalidad de la actividad turística regional y el mayor impacto económico asociado a este tipo de visitantes. A nivel nacional, de acuerdo a Sernatur, el turista internacional por concepto MICE presenta un gasto estimado entre tres y cuatro veces superior al turista vacacional, mientras que este mercado concentra cerca del 18% de las divisas totales generadas por turismo.


En esta línea, Tania Pivcevic, integrante de la Mesa Técnica MICE de CORMAG, gerenta de marketing de Aerovías DAP y presidenta de APAL, explicó que: “La Patagonia es un lugar extremadamente lejano y el turismo que ofrecemos es de alto estándar, por lo que necesitamos buscar a aquellos viajeros que tienen la capacidad de solventar los gastos del viaje.


Ahí el turismo MICE se vuelve particularmente interesante, porque está vinculado justamente a ese nicho. Por eso valoro mucho que CORMAG esté poniendo énfasis en este segmento. Necesitamos trabajar de la mano entre lo público y lo privado, y qué mejor que una organización como CORMAG, que sirve de puente para que todos pongamos nuestras fichas en el desarrollo de esta actividad”.

 
El levantamiento de información para la realización del dossier se realizó de manera colaborativa con el aporte de socios de CORMAG y otros actores relevantes del ecosistema regional. A partir de estos insumos, la corporación sistematizó la información, diseñó y desarrolló una publicación gráfica de 24 páginas, que busca presentar de manera integrada capacidades con las que cuenta actualmente Magallanes para el segmento MICE.


El dossier corresponde a una primera versión, por lo que continuará ampliándose y actualizándose con nuevos antecedentes, prestadores y capacidades de la región. Asimismo, se proyecta su difusión con el apoyo del nivel central de Sernatur, con el objetivo de ampliar su alcance y utilizarlo como una herramienta activa para la promoción y captación de oportunidades para Magallanes a nivel internacional.




senadorcarterpuntaarenas

SENADOR CARTER FUERTE Y CLARO: “PUNTA ARENAS TIENE DERECHO COMERCIAR CON QUIEN QUIERA”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FERIADO REGIONAL Y NUEVA PLAZA CÍVICA: GOBERNADOR FLIES, VICEPRESIDENTE ALVARADO, AUTORIDADES Y VECINOS CONMEMORAN ANIVERSARIO N°183 DE LA TOMA DEL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

El Gobernador Flies, junto con agradecer la presencia del vicepresidente, senadores, autoridades regionales y vecinos, aseguró: “El poder tener ya la iniciativa desde el Ejecutivo para respaldar que el 21 de septiembre sea un feriado definitivo en la región es un tema que hemos esperado y solicitado a varios Gobierno”.

138aniversariotomaposesion
nuestrospodcast
AR 2

SENADORES REAFIRMAN CONTROL Y SOBERANÍA EXCLUSIVA DE CHILE SOBRE EL ESTRECHO DE MAGALLANES Y DERECHO A COMERCIAR LIBREMENTE

banner toro gaucho
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
casino
COVEPA_336X33-SEPT26-
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
FOTO MICE DOSSIER

MAGALLANES CUENTA CON SU PRIMER DOSSIER MICE

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA_336X33-SEPT26-
sanchez
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Ramón IIMCH

COLUMNA DE OPINIÓN | ESTRECHO DE MAGALLANES: 183 AÑOS DE VIGILANCIA, CONTROL Y SOBERANÍA EFECTIVA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA_336X33-SEPT26-
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
sanchez
casino
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | EL CENTRALISMO: LA SOPA NO SE PUEDE COMER CON EL TENEDOR

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.