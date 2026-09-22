MAGALLANES CUENTA CON SU PRIMER DOSSIER MICE

​La Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) elaboró el primer dossier MICE de Magallanes, una publicación gráfica de carácter comercial y promocional que reúne y sistematiza información de la oferta regional para presentarla ante organizadores y entidades que evalúan destinos para la realización de congresos, reuniones, convenciones y viajes de incentivo.



El encargado nacional de Turismo MICE de Sernatur, Claudio Sances, destacó que: “es muy importante que una región como Magallanes cuente con un dossier de capacidades. Este documento funciona como una carta de presentación comercial para quienes evalúan realizar un congreso, convención o viaje de incentivo, ya que reúne información clave sobre infraestructura, servicios y conectividad. Además, facilita el trabajo de captación al permitir respuestas rápidas y profesionales a los organizadores. En definitiva, transforma la oferta del destino en una herramienta concreta de venta para atraer eventos”.



Entre los primeros datos presentados, el dossier identifica más de 1.300 habitaciones en distintas categorías y diversos recintos con capacidad para albergar eventos MICE, junto con oferta gastronómica, servicios audiovisuales y alternativas para complementar la realización de reuniones con actividades de naturaleza y cultura.



Este instrumento constituye un importante insumo dentro de un proceso más amplio. La gerenta general de la Corporación, Yenny Oyarzo, explicó que: “Hemos venido desarrollando un importante trabajo en la implementación de una estrategia MICE para Magallanes, generando vínculos con la industria, conociendo experiencias de otros destinos y articulando a actores regionales, con miras a la futura conformación de un MICE Bureau. Hoy damos un nuevo paso, incorporando una herramienta concreta que nos permitirá promocionar la región y generar nuevas oportunidades para el territorio”.



El desarrollo del segmento busca aprovechar no solo la infraestructura existente, sino también atributos diferenciadores de Magallanes, con potencial para la captación de eventos boutique, especializados, de pequeña y mediana escala: su posicionamiento internacional a través de la marca Patagonia; ser la puerta de entrada a la Antártica; y sus capacidades científicas, académicas y de investigación; abren oportunidades para reuniones y encuentros de diversa índole. A ello se suman atractivos como Torres del Paine, Tierra del Fuego, Cabo de Hornos, fiordos y glaciares, que permiten complementar los eventos con experiencias asociadas al destino.



El turismo MICE representa una oportunidad atractiva para Magallanes, considerando la marcada estacionalidad de la actividad turística regional y el mayor impacto económico asociado a este tipo de visitantes. A nivel nacional, de acuerdo a Sernatur, el turista internacional por concepto MICE presenta un gasto estimado entre tres y cuatro veces superior al turista vacacional, mientras que este mercado concentra cerca del 18% de las divisas totales generadas por turismo.

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En esta línea, Tania Pivcevic, integrante de la Mesa Técnica MICE de CORMAG, gerenta de marketing de Aerovías DAP y presidenta de APAL, explicó que: “La Patagonia es un lugar extremadamente lejano y el turismo que ofrecemos es de alto estándar, por lo que necesitamos buscar a aquellos viajeros que tienen la capacidad de solventar los gastos del viaje.





Ahí el turismo MICE se vuelve particularmente interesante, porque está vinculado justamente a ese nicho. Por eso valoro mucho que CORMAG esté poniendo énfasis en este segmento. Necesitamos trabajar de la mano entre lo público y lo privado, y qué mejor que una organización como CORMAG, que sirve de puente para que todos pongamos nuestras fichas en el desarrollo de esta actividad”.



El levantamiento de información para la realización del dossier se realizó de manera colaborativa con el aporte de socios de CORMAG y otros actores relevantes del ecosistema regional. A partir de estos insumos, la corporación sistematizó la información, diseñó y desarrolló una publicación gráfica de 24 páginas, que busca presentar de manera integrada capacidades con las que cuenta actualmente Magallanes para el segmento MICE.

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El dossier corresponde a una primera versión, por lo que continuará ampliándose y actualizándose con nuevos antecedentes, prestadores y capacidades de la región. Asimismo, se proyecta su difusión con el apoyo del nivel central de Sernatur, con el objetivo de ampliar su alcance y utilizarlo como una herramienta activa para la promoción y captación de oportunidades para Magallanes a nivel internacional.









