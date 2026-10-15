“BUCEAMOS CON MAMÁ… ¡EN LA ANTÁRTICA!”: LIBRO INFANTIL ACERCA LA CIENCIA Y LA BIODIVERSIDAD ANTÁRTICA A LAS PRIMERAS INFANCIAS

El libro infantil “Buceamos con mamá… ¡En la Antártica!”, desarrollado por la autora magallánica Constanza Barrientos y la ilustradora Daniela Silva, busca acercar la ciencia y la biodiversidad del continente blanco a las primeras infancias mediante una historia acompañada de ilustraciones y una narración pensada para compartir en familia. Ambas creadoras conversaron esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde dieron a conocer el origen de la publicación, impulsada en el marco de una colaboración entre el Instituto Milenio BASE y la editorial Sur Ciencia.

El proyecto contó con asesoría de especialistas científicos vinculados al buceo antártico y de profesionales de la educación, quienes contribuyeron a revisar el contenido, el vocabulario, los colores y los elementos visuales para adaptarlos al público infantil sin perder el rigor científico. Silva desarrolló las ilustraciones a partir de bocetos hechos a mano que posteriormente digitalizó, en un proceso de trabajo de aproximadamente un mes para completar las imágenes finales. La iniciativa busca fomentar la curiosidad por la naturaleza y promover los primeros acercamientos a la lectura y al conocimiento científico.

Además de presentar la diversidad de los ecosistemas antárticos, la publicación busca fortalecer el vínculo de Punta Arenas con el continente blanco, destacando la labor de las instituciones científicas, las expediciones y las personas que trabajan en ese territorio. La historia también incorpora una dimensión humana, al visibilizar el trabajo de las mujeres científicas y las experiencias familiares que acompañan las labores de investigación en condiciones extremas.

El libro se encontraba disponible desde el 10 de octubre en distintos puntos de venta de Santiago, entre ellos la librería Libro Verde, el Mercado Urbano Tobalaba, Capibara y Librería Nacional. Según lo informado por Barrientos durante la entrevista, se esperaba su llegada a Magallanes, inicialmente a una cafetería del sector El Ovejero, en Cerro Castillo, y posteriormente a Punta Arenas. Para conocer las novedades sobre su distribución, las creadoras invitaron a seguir las redes sociales del Instituto Milenio BASE y de la editorial Sur Ciencia.





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