CARABINEROS Y MUNICIPIOS FORTALECEN EL TRABAJO CONJUNTO EN SEGURIDAD A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN DE PATRULLAS MIXTAS

Entre el lunes 5 y el viernes 9 de octubre, se desarrolló en Punta Arenas una capacitación dirigida a los integrantes de las patrullas mixtas suscritas al convenio OS14 en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, instancia orientada a fortalecer sus competencias y mejorar la coordinación en materia de seguridad pública.



La jornada contó con la participación de una comisión del Departamento Nacional OS14 de Carabineros de Chile, encabezada por su jefa, la mayor Mariela Boitano, quienes durante cinco días impartieron conocimientos en materias como normativa vigente y nueva legislación sobre seguridad municipal, Derechos Humanos, técnicas y tácticas de detención, primeros auxilios, manejo de emergencias, sistema de comando de incidentes, normativa de tránsito y conducción, entre otras áreas de interés.



La actividad se realizó en el salón de la Biblioteca Municipal de Punta Arenas y reunió a 27 participantes: 18 inspectores municipales de Punta Arenas, Laguna Blanca, Río Verde, Porvenir, Primavera y Cabo de Hornos, además de nueve carabineros que cumplen funciones en servicios de patrullas mixtas.



Esta capacitación reafirma el compromiso de Carabineros de Chile y de los municipios de la región por fortalecer el trabajo colaborativo, la coordinación operativa y las capacidades de sus funcionarios, contribuyendo a una labor preventiva más eficiente y a una mayor seguridad para las comunidades de Magallanes.

