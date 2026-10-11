COORDINAN DESPEJE DE SENDEROS DE ISLA NAVARINO PARA FACILITAR RESCATES

La Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena encabezó una reunión de coordinación interinstitucional para avanzar en el despeje y mantención de senderos de Isla Navarino, con el objetivo de facilitar el acceso de los equipos de emergencia ante eventuales accidentes durante la temporada estival.

La instancia, liderada por el delegado presidencial provincial Rodolfo Moncada Salazar, reunió a representantes de Senapred, Conaf, Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones, Bomberos y la Municipalidad de Cabo de Hornos. También participaron funcionarios de Conaf Magallanes y de la Seremi de Bienes Nacionales.

Entre los sectores prioritarios están los valles Róbalo y Ukika, donde recorridos realizados durante los últimos meses permitieron identificar árboles caídos, obstrucciones y castoreras que dificultan el tránsito. El valle Róbalo conecta con la laguna El Salto, primer punto de campamento del circuito de los Dientes de Navarino, mientras que Ukika permite acceder al lago Windhond.

Otro de los puntos abordados fue el camino que conecta el sector naval de La Grimbea con el sendero hacia el cerro Bandera. En la reunión se planteó evaluar mejoras que permitan el ingreso de vehículos pequeños de emergencia, como buggies o cuatrimotos. Para ello, se contempla una visita en terreno que permita determinar las intervenciones necesarias y los permisos correspondientes.

La coordinación también abordó una propuesta de Bomberos para solicitar la concesión del refugio Charles, ubicado a orillas del lago Windhond y actualmente sin administración. La iniciativa permitiría evaluar su recuperación y reacondicionamiento para que vuelva a funcionar como espacio de resguardo y eventual apoyo a las operaciones de emergencia.

Las intervenciones deberán considerar las autorizaciones sectoriales, debido a que los senderos atraviesan terrenos con distintos propietarios y administradores. Las instituciones continuarán coordinando las acciones para definir los sectores prioritarios y mejorar las condiciones de acceso de los equipos de rescate de cara a la próxima temporada estival.