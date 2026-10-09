9 de octubre de 2026
LA NADADORA MAGALLÁNICA KYARHA CARPO DIETERT BUSCA SPONSORS PARA REPRESENTAR A LA REGIÓN EN EL CIRCUITO EUROPEO DE AGUAS GÉLIDAS
Buenos días región
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la destacada nadadora magallánica de aguas gélidas Kyarha Carpo Dietert compartió los detalles de su preparación de alto rendimiento y proyectó los próximos desafíos internacionales que enfrentará a comienzos de 2027.
La deportista, integrante del club Alberino y estudiante de Eficiencia Energética en la Universidad de Magallanes, viene de completar una exitosa temporada en la que cosechó 11 medallas (6 de oro, 4 de plata y 1 de bronce) en el Mundial disputado en El Calafate, tras recorrer previamente competencias en Finlandia, Suecia, Lituania y Polonia.
Actualmente, Carpo se prepara para disputar la "ruta de Europa", un circuito de alta exigencia que contempla la Copa Mundial de la International Ice Swimming Association (IISA) en Camurac (Alpes franceses), del 6 al 9 de enero, y posteriormente un campeonato internacional en Oradea, Rumania, entre el 18 y el 24 de enero.
En busca de alianzas con la empresa local
Para concretar este itinerario y mantenerse en los primeros lugares del ranking planetario, la deportista requiere sumar apoyo del sector privado y entidades regionales.
"Estoy aquí llamando a marcas y apoyos que me puedan cooperar para poder hacer el circuito, para llevar toda la fuerza de la Patagonia a Europa. La idea es sumar marcas o empresas locales que quieran unirse a esta nueva aventura a través de alianzas o patrocinios. Hice un post categorizando los distintos sponsors que se podrían hacer —principal, secundario, oficial o colaborador— y todo esto va a generar menciones en redes, videos, fotografías y llevar los logos en los implementos como el gorro o la capa térmica."
Carpo agradeció el respaldo de las firmas e instituciones que la acompañan en su carrera deportiva, como Sweet Homes, Transport Supplies, H2V Company, KA Sport, Speedo, Kilimanjaro, Estancia Cameron y el Instituto Nacional de Deportes (IND).
"Para poder generar ese ranking necesito inscribirme a la mayor cantidad de carreras, las cuales llevan un costo predeterminado, pero yo creo que con todas estas alianzas las marcas se van a querer contactar o acompañar en esta aventura. Si a alguna empresa o institución le gustaría sumarse y representar juntos a Magallanes en Europa, feliz de que me contacten a través de mi Instagram (@kyaranadando)."
Exigencia física y aprendizaje de referentes
Su preparación ha implicado elevar los estándares de entrenamiento, combinando dobles jornadas de natación en piscina gracias al espacio brindado por el IND, sesiones de musculación y aclimatación en el Estrecho de Magallanes, rutina que coordina además con sus estudios universitarios y su participación en el equipo de voleibol de la UMAG.
Respecto a este proceso de maduración deportiva y el impacto de compartir con figuras consolidadas de la disciplina como Bárbara Hernández, la nadadora destacó:
"Bárbara es una persona de otro planeta, hace cosas increíbles. Aparte de ser una deportista súper disciplinada y carismática, es una bonita persona y ella me ha ayudado un montón en temas de cómo sacar mayor visibilidad y qué estructura usar para las redes sociales. El nivel competitivo en Rumania es mucho más alto, están los nadadores olímpicos y no es tan recreativo; tienes que clasificar con tiempo, por lo que uno constantemente está madurando, probando qué es lo más eficiente para rendir mejor."
Finalmente, Kyarha Carpo envió un mensaje a la comunidad magallánica y a las nuevas generaciones que se han ido sumando a las disciplinas acuáticas en la región:
"El mejor potencial es desarrollarlo. La mejor receta para obtener los mejores resultados siempre es la constancia; si yo no hubiese sido constante, creo que nunca hubiese podido llegar tan lejos. El deporte es una terapia hermosa que te sube la autoestima y genera lazos. Le digo a la gente que no deje de hacer deporte y que aproveche estos días hermosos para salir a caminar, andar en bicicleta o aclimatarse en el estrecho."