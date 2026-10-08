FESTIVAL MICELIO AUSTRAL LLEGA A PUERTO WILLIAMS CON CHARLA, FUNGARIO Y CAMINATA POR EL PARQUE UKIKA ESTE 10 DE OCTUBRE

Puerto Williams será escenario este sábado 10 de octubre de una jornada dedicada al conocimiento, exploración y valoración del mundo de los hongos y los ecosistemas subantárticos, en una actividad que llevará parte de la experiencia del Festival Micelio Austral hasta la comunidad de Navarino.

La iniciativa contempla una programación gratuita y abierta a todo público, que combinará divulgación, observación y contacto directo con la naturaleza. El encuentro busca generar un espacio para conversar sobre los hongos, su importancia dentro de los ecosistemas y todo aquello que cohabita en los bosques subantárticos.

La jornada comenzará a las 09:00 horas en el Comité Cultural de Puerto Williams, donde se desarrollará una charla junto a Christian Bringas, acompañada por una muestra del fungario del Festival Micelio Austral. Esta primera instancia permitirá a los asistentes conocer distintas especies y acercarse a la diversidad fungi presente en estos ecosistemas.

Posteriormente, a las 10:30 horas, la actividad se trasladará hasta el Parque Ukika, donde se realizará una Caminata Fungi por uno de sus senderos. La experiencia permitirá continuar en terreno el aprendizaje iniciado durante la charla, observando directamente el entorno y descubriendo la presencia de hongos y otras formas de vida que forman parte del bosque.

Desde la organización destacaron la importancia de llevar este tipo de experiencias hasta Puerto Williams, generando instancias de encuentro con la comunidad y promoviendo el conocimiento y cuidado de los bosques subantárticos de la zona.

La actividad es gratuita y abierta a todo público. Para participar en la caminata se requiere inscripción previa a través del formulario habilitado por la organización.

La realización de este encuentro cuenta con el apoyo de TABSA, que hizo posible el traslado hasta Puerto Williams; del Nodo Subantártico, por su colaboración; y del Comité Cultural de Puerto Williams, institución que abrió sus puertas para concretar esta jornada con la comunidad.

Así, el Festival Micelio Austral busca acercar el conocimiento sobre los hongos y la biodiversidad a nuevos territorios, invitando a vecinos, familias y visitantes a descubrir el papel que cumplen estos organismos dentro de los bosques subantárticos y a vivir una experiencia de aprendizaje directamente en contacto con la naturaleza.

​Link de inscripción a la caminata: https://forms.gle/PuokiUdZkCm52Swa9





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