Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

8 de octubre de 2026

FESTIVAL MICELIO AUSTRAL LLEGA A PUERTO WILLIAMS CON CHARLA, FUNGARIO Y CAMINATA POR EL PARQUE UKIKA ESTE 10 DE OCTUBRE

Los hongos y los bosques subantárticos serán protagonistas de una jornada abierta a la comunidad en Puerto Williams

SIMBIOSIS SUBANTARTICA

Puerto Williams será escenario este sábado 10 de octubre de una jornada dedicada al conocimiento, exploración y valoración del mundo de los hongos y los ecosistemas subantárticos, en una actividad que llevará parte de la experiencia del Festival Micelio Austral hasta la comunidad de Navarino.

La iniciativa contempla una programación gratuita y abierta a todo público, que combinará divulgación, observación y contacto directo con la naturaleza. El encuentro busca generar un espacio para conversar sobre los hongos, su importancia dentro de los ecosistemas y todo aquello que cohabita en los bosques subantárticos.

La jornada comenzará a las 09:00 horas en el Comité Cultural de Puerto Williams, donde se desarrollará una charla junto a Christian Bringas, acompañada por una muestra del fungario del Festival Micelio Austral. Esta primera instancia permitirá a los asistentes conocer distintas especies y acercarse a la diversidad fungi presente en estos ecosistemas.

Posteriormente, a las 10:30 horas, la actividad se trasladará hasta el Parque Ukika, donde se realizará una Caminata Fungi por uno de sus senderos. La experiencia permitirá continuar en terreno el aprendizaje iniciado durante la charla, observando directamente el entorno y descubriendo la presencia de hongos y otras formas de vida que forman parte del bosque.

Desde la organización destacaron la importancia de llevar este tipo de experiencias hasta Puerto Williams, generando instancias de encuentro con la comunidad y promoviendo el conocimiento y cuidado de los bosques subantárticos de la zona.

La actividad es gratuita y abierta a todo público. Para participar en la caminata se requiere inscripción previa a través del formulario habilitado por la organización.

La realización de este encuentro cuenta con el apoyo de TABSA, que hizo posible el traslado hasta Puerto Williams; del Nodo Subantártico, por su colaboración; y del Comité Cultural de Puerto Williams, institución que abrió sus puertas para concretar esta jornada con la comunidad.

Así, el Festival Micelio Austral busca acercar el conocimiento sobre los hongos y la biodiversidad a nuevos territorios, invitando a vecinos, familias y visitantes a descubrir el papel que cumplen estos organismos dentro de los bosques subantárticos y a vivir una experiencia de aprendizaje directamente en contacto con la naturaleza.

Link de inscripción a la caminata: https://forms.gle/PuokiUdZkCm52Swa9



dgacsimulacro

DGAC ANUNCIA SIMULACRO DE EMERGENCIA AÉREA EN PUERTO WILLIAMS PARA OCTUBRE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CANCILLER RESPONDE A JUDD POR DICHOS SOBRE ESTRECHO DE MAGALLANES: “NO NECESITAMOS EL APOYO DE NADIE PARA DEFENDER NUESTRA SOBERANÍA”

Leer Más

​El ministro no descartó presentar una nota de protesta en contra del embajador.

​El ministro no descartó presentar una nota de protesta en contra del embajador.

cancillerperezmackenna
nuestrospodcast
Seremi Magallanes_Marco Antonio Pinto_OCT2026

SEREMI DE ENERGÍA Y APORTE COMPENSATORIO 2027: "EL PRECIO REGULADO DEL GAS NO SE TOCA"

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
SIMBIOSIS SUBANTARTICA

FESTIVAL MICELIO AUSTRAL LLEGA A PUERTO WILLIAMS CON CHARLA, FUNGARIO Y CAMINATA POR EL PARQUE UKIKA ESTE 10 DE OCTUBRE

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
detenidodelitosexualpuq

CARABINEROS CAPTURA A SUJETO CON ORDEN DE DETENCIÓN POR ABUSO SEXUAL CONTRA MENOR DE 14 AÑOS EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
afiche 4ta expoagro (1)

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES INVITA A LA COMUNIDAD A LA CUARTA VERSIÓN DE LA EXPO AGRO UMAG 2026

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.