EN LA UACH PRESENTARON PUBLICACIÓN SOBRE “ANTÁRTICA EN CIFRAS: LABORATORIOS NATURALES”

Con el propósito de acercar el conocimiento antártico a la ciudadanía y relevar el papel de Chile en la investigación y gobernanza del Continente Blanco, este martes 6 de octubre se realizó en la Universidad Austral de Chile la presentación de las publicaciones “Antártica en Cifras: Laboratorios Naturales” y “Hoja de ruta 2025-2030”, elaboradas en el marco del trabajo desarrollado por el Nodo Laboratorio Natural Antártico, el Instituto Antártico Chileno (INACH), la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Magallanes y el Instituto Milenio BASE.

La actividad se desarrolló en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UACh y convocó a integrantes de la comunidad universitaria, estudiantes y docentes, además de representantes vinculados a la investigación, el turismo y la divulgación antártica.

La publicación “Antártica en Cifras: Laboratorios Naturales” corresponde a la cuarta entrega de la serie ilustrada del INACH y reúne 67 cifras, datos y gráficos destinados a facilitar la comprensión de distintos aspectos del Continente Blanco. Sus contenidos incorporan resultados de la primera etapa de investigación desarrollada por el Nodo Laboratorio Natural Antártico y abordan materias relacionadas con ciencia, tecnología, conocimiento e innovación; gobernanza; desarrollo socioeconómico; arte, cultura e identidad antártica.

A través de textos breves e ilustraciones de fácil lectura, la obra busca poner a disposición de públicos diversa información sobre la relevancia de la Antártica como espacio privilegiado para estudiar fenómenos asociados al cambio climático, la biodiversidad y otros procesos de importancia para el planeta.

El encuentro contó con la participación del Vicerrector de Investigación, Desarrollo y Creación Artística de la UACh, Dr. Luis Miguel Pardo, y del Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Dr. Gastón Vergara, además de estudiantes, investigadores y profesionales vinculados a la ciencia antártica y el turismo.

Panel multidisciplinario

La jornada incluyó un panel multidisciplinario, moderado por el Dr. Pablo Szmulewicz Espinosa, Director del Instituto de Turismo UACh, y conformado por la Dra. Leyla Cárdenas, académica de la Facultad de Ciencias UACh; el Dr. Edgardo Vega Artigues, Director Ejecutivo de Fundación Antártica21; el Dr. Kurt Paschke, Director de la Carrera de Biología Marina de la Sede Puerto Montt UACh; y la Dra. Andrea Piñones, Directora de Investigación de VIDCA UACh.

El Dr. Edgardo Vega Artigues, Director Ejecutivo de Fundación Antártica21, destacó la importancia de la Antártica para el futuro del planeta y la responsabilidad que existe en torno a su protección: “La Antártica es un lugar no solamente bello, sino tremendamente importante para el futuro de la humanidad. Hoy día tuve la oportunidad de participar de esta actividad en la Universidad Austral de Chile, donde compartí con quienes asistieron el concepto de que la Antártica es el corazón del planeta, y cuidarlo implica no solamente tener acciones responsables quienes vamos a la Antártica para hacer ciencia, para hacer turismo, para hacer distintas actividades logísticas, sino que también es importante cuidarlo desde el resto del mundo”.

“Cuando el planeta cambia, las zonas más rápidamente afectadas son las zonas polares y, por lo tanto, es una responsabilidad de todos los seres humanos cuidar ese ecosistema para el futuro de la humanidad. Chile es un país antártico, Chile es el país más cercano a la Antártica y nos cabe una responsabilidad importante. Por lo tanto, ciencia, cultura y educación son pilares fundamentales que debemos promover”, sostuvo el Dr. Vega.

Por su parte, la Dra. Leyla Cárdenas, académica de la Facultad de Ciencias UACh, resaltó el lanzamiento de ambas publicaciones, que calificó como resultado del trabajo diagnóstico desarrollado por el Nodo Laboratorio Natural Antártico: “Son producto del trabajo diagnóstico que desarrolló el nuevo Laboratorio Natural Antártico durante dos años y que tienen que ver, primero, con la gobernanza antártica y cómo Chile se debe plantear y posicionar en el territorio antártico; y el segundo es un libro de difusión que entrega cifras, que entrega datos acerca de la Antártica”.

“Creo que la jornada estuvo muy buena. Para nosotros, como parte del Nodo Laboratorio Natural Antártico, es importante también recalcar la importancia de generar estas instancias de comunicación, no solamente de ciencia antártica, sino que de toda la actividad que se desarrolla en la Antártica. Y más aún, venir aquí a esta Facultad, donde además se desarrolla un polo de investigación en turismo que esperamos también se pueda llevar hacia la Antártica y posicionar a la Universidad Austral en esa materia”, sostuvo la investigadora.

Urgencias y desafíos

Para la Directora de Investigación de la UACh, Dra. Andrea Piñones, uno de los principales desafíos para la investigación antártica es contar con información continua que permita analizar tendencias y comprender sus efectos sobre los ecosistemas: “Los principales desafíos con los cuales nos encontramos nosotros, los oceanógrafos, mirando la Antártica y tratando de observar la Antártica, son principalmente la obtención de datos continuos, de información continua que después podamos analizar para encontrar tendencias y cómo estas tendencias implican o impactan el ecosistema antártico”.

En tanto, el Dr. Kurt Paschke, Director de la Carrera de Biología Marina de la Sede Puerto Montt UACh, recalcó la rapidez con que está cambiando el territorio antártico producto del cambio global: “La Antártica es uno de los lugares en el planeta que más rápidamente está cambiando producto del cambio global y, por lo tanto, necesitamos correr contra el tiempo. Cuando mencionaba que la Antártica está lejos y no puede esperar, efectivamente es que está avanzando el tiempo y en cada minuto la Antártica está sufriendo cambios y los organismos que se han adaptado a esos ambientes no están teniendo el tiempo para seguirnos el ritmo de cambio que le estamos imponiendo por el cambio global”.

Por su parte, el Director del Instituto de Turismo de la UACh, Dr. Pablo Szmulewicz Espinosa, planteó la necesidad de fortalecer el desarrollo de un turismo responsable y sustentable hacia la Antártica: “La actividad turística hacia Antártica está concentrada fundamentalmente desde Argentina, y nosotros creemos que es importante que Chile comience, no solo a hacer ciencia, a sistematizar lo que está ocurriendo en la economía regional con el desarrollo turístico, sino que también a desarrollar políticas públicas que fomenten un turismo responsable, un turismo sustentable hacia Antártica”.

“El turismo es uno de los mecanismos más importantes de educación de la comunidad, pero no puede ser solamente la comunidad internacional la que conozca la importancia de las bondades de Antártica, sino que también la comunidad nacional pueda tener la oportunidad de conocer Antártica a través de los viajes, y eso es lo que vamos a impulsar desde el Instituto de Turismo”, agregó.

67 cifras para comprender la Antártica

En esta cuarta entrega de la serie “En Cifras”, la publicación organiza sus contenidos en torno a cuatro ámbitos principales: investigación en laboratorios naturales; gobernanza e institucionalidad; ciencia, tecnología, conocimiento e innovación; y desarrollo socioeconómico y cultural.

En este contexto, los laboratorios naturales antárticos adquieren especial relevancia para la investigación científica debido a las condiciones únicas del territorio y a las oportunidades que ofrece para estudiar fenómenos como el cambio climático y la biodiversidad.

Por su parte, la “Hoja de ruta 2025-2030” establece prioridades para fortalecer las capacidades científicas y logísticas del país, promoviendo una mayor articulación entre instituciones y actores vinculados a la investigación y al desarrollo de conocimiento antártico.

Ambos instrumentos buscan contribuir a la descentralización del conocimiento polar, fortaleciendo la participación de distintas regiones del país y promoviendo una mayor apropiación social de los temas antárticos.

Una iniciativa interinstitucional

El Proyecto Nodo Laboratorio Natural Antártico es financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y ejecutado por el Instituto Antártico Chileno (INACH), en conjunto con la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Magallanes y el Instituto Milenio BASE.

La presentación realizada en la UACh constituye así un nuevo espacio para descentralizar la conversación antártica, acercando sus desafíos y oportunidades a la comunidad universitaria y regional, y destacando el aporte que desde el sur de Chile se puede realizar a la investigación y comprensión de uno de los territorios más relevantes para el futuro del planeta.

Fuente: diario.uach.cl



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