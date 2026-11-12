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12 de noviembre de 2026

MUNICIPIO REUNIÓ A MÁS DE 200 DIRIGENTES DE CLUBES DE PERSONAS MAYORES

La jornada marcó el cierre de un año de trabajo municipal orientado a fortalecer el trabajo de las organizaciones, entregar herramientas de gestión y promover la participación y el liderazgo de sus integrantes.

ENCUENTRO DE DIRIGENTES PERSONAS MAYORES (3)

Con la participación de más de 200 dirigentes de clubes de adultos mayores de la comuna, la Municipalidad de Punta Arenas realizó el Encuentro con Dirigentes de Adulto Mayor 2026, instancia desarrollada en dependencias de Cordenap y que permitió cerrar un año de actividades destinadas a fortalecer el trabajo de estas organizaciones y entregarles herramientas para su desarrollo.

La jornada se enmarcó en el trabajo impulsado por la Unidad de Adulto Mayor de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), que durante 2026 realizó visitas a distintas agrupaciones para difundir fondos concursables y compartir con sus integrantes. Asimismo, entre septiembre y noviembre se desarrollaron talleres de fortalecimiento organizacional, en los que se abordaron los roles y funciones de quienes integran las directivas, promoviendo sus capacidades de liderazgo y gestión.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la importancia de acercar información y oportunidades a quienes encabezan estas agrupaciones. "Lo que estamos buscando nuevamente es apoyar a los más de 125 clubes de adultos mayores que existen en nuestra ciudad. Hoy estamos reunidos con más de 200 dirigentes que los representan, para que conozcan los distintos instrumentos a los que pueden acceder, como las subvenciones, los PAIC, los subsidios y otros beneficios que entrega tanto la Municipalidad como el Estado. Queremos ser un puente para que más vecinos sepan cómo acceder a estas herramientas y contribuir a mejorar su calidad de vida", señaló el edil.

La actividad también fue valorada por los propios participantes, quienes destacaron el acompañamiento municipal y las oportunidades que existen para desarrollar iniciativas en beneficio de sus agrupaciones. Así lo expresó Ángela Haro, presidenta del Club de Adulto Mayor María Raquel: "Fue maravilloso, excelente. Las funcionarias incluso se preocupan de llamarnos personalmente para invitarnos a participar, y eso hace que uno se sienta considerado dentro de las actividades que realiza como grupo. Nosotros postulamos a distintos proyectos de la Municipalidad y del Senama, y generalmente contamos con el apoyo municipal. Hemos conseguido, por ejemplo, artefactos eléctricos que nos ayudan en el día a día cuando nos reunimos a compartir la once. Es una ayuda muy importante para seguir trabajando y reunirnos de una manera más amena", explicó la dirigente. 

Por su parte, Jorge Vergara, integrante del Club de Adulto Mayor Espíritu Joven, destacó el balance de las actividades realizadas durante el año y el entusiasmo de quienes participan en ellas. "Esta es justamente la última actividad del año, después de un periodo con bastante aprendizaje, muy entretenido y con mucha participación de las personas mayores. En nuestro club también tenemos actividades internas: nos reunimos el primer viernes de cada mes, jugamos bingo, hacemos rifas y reunimos dinero para nuestras actividades. Ahora estamos preparando la entrega de una canasta familiar", comentó Vergara.

El encuentro contempló una actividad grupal denominada "Construyamos una comunidad", una presentación y evaluación del trabajo desarrollado por la Unidad de Adulto Mayor, además de la participación de la banda de la Tercera Zona Naval. Durante la jornada también estuvieron disponibles espacios informativos de Tarjeta Punta Arenas e Integración Austral de la Oficina de Atención al Vecino, y Coopeuch.

De esta manera, la administración comunal continúa fortaleciendo su compromiso con las organizaciones de personas mayores, reconociendo el aporte de sus dirigentes y promoviendo espacios de encuentro, participación e intercambio de experiencias que contribuyan a ampliar la vida comunitaria de los vecinos más adultos de Punta Arenas.

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