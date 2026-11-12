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12 de noviembre de 2026

CORO DEL TEATRO MUNICIPAL REALIZARÁ GALA CON 35 ARTISTAS EN ESCENA

La presentación será este domingo, en el marco de la Cartelera Cultural 2026. Las invitaciones gratuitas podrán retirarse los días jueves y viernes.

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Con una duración de 60 minutos y un repertorio de 11 obras musicales, que incluye interpretaciones a capella e instrumentales, el Elenco de Coro del Teatro Municipal "José Bohr" ofrecerá un espectáculo a la comunidad este domingo 15 de noviembre, bajo la dirección
de Joshua Obilinovic.

"Es un elenco que va a estar en su gala número 12, un elenco espectacular de grandes artistas locales con un gran maestro. Por eso están todos invitados para que nos acompañen este domingo 15 a las siete de la tarde. Son 35 personas en escena, con una duración de 60 minutos y un gran repertorio que lo han ensayado con mucho talento como siempre", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Las invitaciones gratuitas podrán retirarse el jueves 12 de noviembre en Unimarc Sur, de 15:00 a 17:00 horas, y en el Teatro Municipal, de 15:00 a 19:00 horas. El viernes 13 estarán disponibles únicamente en el Teatro Municipal, entre las 15:00 y las 19:00 horas, o hasta agotar stock.

Según Maribel Valle, profesional de cultura del municipio, este evento dará inicio a las galas de fin de año de los elencos municipales, y adelantó las próximas actividades de la cartelera. "Ahora en noviembre vamos a tener un estreno de obra basada en el musical de la Novicia Rebelde, una adaptación libro que está bajo la dirección de Paulina Carrasco como directora general y participan dos elencos, el coro Voces Blancas y el coro de Adultos, culminando las galas con la presencia de la Orquesta Latinoamericana y el ballet folclórico municipal", concluyó.
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RÉQUIEM DE MOZART REUNIÓ A 78 ARTISTAS EN EL TEATRO MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS

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