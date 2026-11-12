CORO DEL TEATRO MUNICIPAL REALIZARÁ GALA CON 35 ARTISTAS EN ESCENA

Con una duración de 60 minutos y un repertorio de 11 obras musicales, que incluye interpretaciones a capella e instrumentales, el Elenco de Coro del Teatro Municipal "José Bohr" ofrecerá un espectáculo a la comunidad este domingo 15 de noviembre, bajo la dirección

de Joshua Obilinovic.

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"Es un elenco que va a estar en su gala número 12, un elenco espectacular de grandes artistas locales con un gran maestro. Por eso están todos invitados para que nos acompañen este domingo 15 a las siete de la tarde. Son 35 personas en escena, con una duración de 60 minutos y un gran repertorio que lo han ensayado con mucho talento como siempre", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

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Las invitaciones gratuitas podrán retirarse el jueves 12 de noviembre en Unimarc Sur, de 15:00 a 17:00 horas, y en el Teatro Municipal, de 15:00 a 19:00 horas. El viernes 13 estarán disponibles únicamente en el Teatro Municipal, entre las 15:00 y las 19:00 horas, o hasta agotar stock.

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Según Maribel Valle, profesional de cultura del municipio, este evento dará inicio a las galas de fin de año de los elencos municipales, y adelantó las próximas actividades de la cartelera. "Ahora en noviembre vamos a tener un estreno de obra basada en el musical de la Novicia Rebelde, una adaptación libro que está bajo la dirección de Paulina Carrasco como directora general y participan dos elencos, el coro Voces Blancas y el coro de Adultos, culminando las galas con la presencia de la Orquesta Latinoamericana y el ballet folclórico municipal", concluyó.