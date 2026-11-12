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12 de noviembre de 2026

AGUAS MAGALLANES, ANDESS Y ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES REALIZARON JORNADA REGIONAL SOBRE EL SUBSIDIO AL AGUA POTABLE

El encuentro tuvo como objetivo actualizar conocimientos sobre los procesos de postulación y renovación del beneficio entre los municipios y la empresa sanitaria, además de identificar oportunidades de mejora que permitan facilitar el acceso y la continuidad de este aporte estatal para las familias que más lo necesitan.

Asistentes Taller Subsidio AP_Aguas Magallanes

Con el fin de fortalecer la coordinación institucional en torno a este importante beneficio social, Aguas Magallanes, en conjunto con la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) y la Asociación de Municipalidades, realizó esta mañana una jornada regional de información y capacitación sobre el Subsidio al Agua Potable en dependencias del Hotel Diego de Almagro de Punta Arenas.

El encuentro tuvo como objetivo actualizar conocimientos sobre los procesos de postulación y renovación del beneficio entre los municipios y la empresa sanitaria, además de identificar oportunidades de mejora que permitan facilitar el acceso y la continuidad de este aporte estatal para las familias que más lo necesitan. La actividad congregó a representantes de la Delegación Presidencial Regional, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), equipos de las direcciones de Desarrollo Comunitario (DIDECO) y funcionarios de los municipios de Punta Arenas, Puerto Natales y otras localidades de la región.

Desde Aguas Magallanes destacaron la importancia del trabajo colaborativo con los organismos públicos y locales: "La experiencia nos demuestra que el trabajo articulado con los municipios y Andess es la vía más efectiva para asegurar que el beneficio del subsidio llegue a quienes realmente lo necesitan. Esta jornada permite unificar criterios, resolver dudas operativas y dotar a las directivas comunitarias y equipos municipales de todas las herramientas necesarias para orientar a los vecinos", señalaron desde la sanitaria.

Durante la jornada se desarrollaron diversas exposiciones a cargo de especialistas del sector sanitario y representantes de organismos públicos:

  • María Yalena Chávez Escobar, secretaria técnica de la Comisión de Recursos Hídricos de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM): abordó los costos del saneamiento sanitario y el Subsidio al Agua Potable y Alcantarillado.
  • Patricio Herrada, gerente de Estudios de Andess: expuso sobre el derecho humano al agua, el saneamiento en Chile y las mejores prácticas del sector.
  • Paulo López Guzmán, jefe del departamento Comercial de Aguas Magallanes: presentó los principales aspectos de la gestión de subsidios en la región.
  • Andrés Urrutia, representante del Ministerio de Desarrollo Social y Familia: abordó materias relacionadas con la gestión de prestaciones monetarias y los procesos asociados a la protección social.

Como parte del programa, se desarrolló un taller interactivo regional que permitió a los asistentes analizar e identificar brechas en la asignación del subsidio, compartir experiencias y plantear propuestas para fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones involucradas.

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