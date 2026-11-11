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11 de noviembre de 2026

HELICÓPTERO DE LA IVª BRIGADA AÉREA APOYÓ COMBATE DE FOCOS SUBTERRÁNEOS EN INCENDIO FORESTAL DE SENO OBSTRUCCIÓN

La tripulación de un UH-412 del Grupo de Aviación N°6 equipado con el sistema Bambi Bucket, colaboró con las labores de extinción desarrolladas en la provincia de Última Esperanza.

IVBA APOYA EXTINCION DE INCENDIO EN SENO OBSTRUCCION 3

La Fuerza Aérea de Chile, a través de un helicóptero UH-412 del Grupo de Aviación N°6 de la IVª Brigada Aérea, apoyó el lunes 9 de noviembre al combate del incendio forestal registrado en Seno Obstrucción, provincia de Última Esperanza, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
La aeronave, equipada con el sistema Bambi Bucket, realizó maniobras de recolección y descarga de agua sobre sectores que presentaban focos activos en el subsuelo, complementando el trabajo de brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Bomberos y otros organismos involucrados en la emergencia.
El siniestro, iniciado el domingo 8 de noviembre, fue declarado controlado durante la tarde del día siguiente. Sin embargo, la presencia de material combustible bajo la superficie hizo necesario mantener las tareas de extinción para evitar posibles reactivaciones.
La intervención de los Aviadores Militares permitió reforzar el despliegue terrestre mediante las capacidades del UH-412 y la experiencia de sus pilotos y tripulaciones, quienes contribuyeron a enfrentar una emergencia que exigió coordinación entre distintas instituciones.
Esta participación puso de manifiesto la versatilidad de los medios aéreos de la IVª Brigada Aérea y la preparación de su personal para responder a situaciones de emergencia, mediante un trabajo colaborativo orientado a proteger a la comunidad y el entorno natural de Magallanes.

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