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24 de octubre de 2026

CONAF REFUERZA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ÚLTIMA ESPERANZA

​La capacitación de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales del Ejército y las obras de silvicultura preventiva forman parte de las medidas para reducir los riesgos en sectores estratégicos de la provincia.

CONAF

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Última Esperanza continúa desarrollando acciones para prevenir y mitigar incendios forestales, mediante la capacitación de equipos de respuesta y el manejo de la vegetación en sectores priorizados de la provincia.

Una de estas iniciativas fue la capacitación anual de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales del Ejército (BRIFE), realizada en el Destacamento Acorazado N.º 5 “Lanceros”. La instancia busca mantener al personal preparado para enfrentar emergencias y fortalecer las capacidades de respuesta ante eventuales incendios.

Paralelamente, durante esta temporada se ejecutarán intervenciones en el marco del Plan de Silvicultura Preventiva y Manejo de la Vegetación para la Mitigación de Incendios Forestales. Las labores consideran la reducción de combustibles vegetales y la modificación de la estructura y continuidad de la vegetación, con el propósito de limitar la propagación del fuego. Entre los trabajos realizados se encuentran los del perímetro del destacamento militar.

Los sectores priorizados incluyen zonas de interfaz urbano-rural de la ciudad, el Monumento Natural Cueva del Milodón, Seno Obstrucción, las principales rutas de la provincia y el Parque Nacional Torres del Paine. Para estas acciones, CONAF contempla la coordinación con los municipios, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y otras instituciones.

Desde CONAF también llamaron a la comunidad a colaborar con la prevención mediante el manejo de la vegetación y la reducción de combustibles alrededor de las viviendas. En la actividad participaron representantes de las municipalidades de Torres del Paine y Natales, Carabineros de Chile, el Ejército y la jefatura provincial de CONAF Última Esperanza.

Participantes de la actividad: Edmundo Bilbao Paillaguala, alcalde protocolar de la Municipalidad de Torres del Paine; Sergio Ramírez, encargado de Emergencias y representante de la Municipalidad de Natales; teniente Jerson Beltrán Santa María, de Carabineros de Chile; coronel Alexander Pakarati Marín, comandante de la Guarnición Militar de Puerto Natales y del Destacamento Acorazado N.º 5 “Lanceros”; y Alejandra Olivares Dassonvalle, jefa provincial de CONAF Última Esperanza.


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