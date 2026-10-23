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23 de octubre de 2026

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES: ESPECIALISTA ABORDA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES

Buenos días región

cirujanadentistaHCM

La odontóloga especialista y presidenta del Colegio de Dentistas de Magallanes, Dra. Katherine Solar Velásquez, abordó los trastornos temporomandibulares y el bruxismo durante una entrevista esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones. La profesional explicó que estas afecciones pueden provocar dolor delante del oído, molestias en los músculos de la mandíbula, dificultades para abrir y cerrar la boca y episodios de bloqueo mandibular.

La especialista señaló que los trastornos temporomandibulares pueden presentarse a cualquier edad y que, en algunos casos, sus síntomas se relacionan con cefaleas y dolores de oído, lo que hace necesario un diagnóstico integral y coordinado con otras especialidades médicas. Además, advirtió que muchas personas tienden a normalizar el dolor y retrasan la consulta, perdiendo la oportunidad de recibir una atención preventiva y oportuna.

Respecto del bruxismo, explicó que se manifiesta tanto durante el día, mediante el apretamiento de los dientes y la tensión de los músculos mandibulares, como durante el sueño, cuando pueden producirse movimientos involuntarios. Su abordaje depende de las características de cada paciente, por lo que no todas las personas necesitan utilizar un plano de estabilización. Asimismo, aclaró que el desgaste dental no siempre es consecuencia del bruxismo, ya que factores como el reflujo gastroesofágico y la exposición a ácidos también pueden debilitar los dientes.

En cuanto al tratamiento, Solar Velásquez destacó la importancia de realizar una evaluación clínica, identificar las causas del dolor y considerar medidas educativas, ejercicios, terapias preventivas y, cuando corresponda, procedimientos específicos. También recomendó evitar la automedicación, debido a que el tratamiento del dolor agudo y del dolor crónico puede requerir estrategias diferentes, definidas según el diagnóstico profesional.

Finalmente, la especialista explicó que la atención por trastornos temporomandibulares en el Hospital Clínico de Magallanes se realiza mediante derivaciones desde los centros de atención primaria y a través de interconsultas de otros especialistas del propio establecimiento. La recomendación es consultar oportunamente ante molestias persistentes, dificultades en los movimientos mandibulares o dolor recurrente, en lugar de asumir que estos síntomas son normales.


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