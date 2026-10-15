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15 de octubre de 2026

GERIATRÍA EN REDSALUD MAGALLANES: PREVENCIÓN, DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS MAYORES

Buenos días región

redsaludmagallanes

La atención geriátrica cumple un papel fundamental en la prevención, detección y tratamiento de problemas de salud asociados al envejecimiento. Así lo explicó la Dra. Maryory Cárcamo Cartes, geriatra de RedSalud Magallanes, durante una entrevista realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, en el contexto del Mes de las Personas Mayores.

Durante la conversación, la especialista destacó la importancia de realizar evaluaciones preventivas, identificar oportunamente cambios en la memoria y el estado de ánimo, y promover la autonomía de las personas mayores mediante un abordaje integral que considere tanto su salud física y cognitiva como su entorno familiar y social.

Evaluación geriátrica integral y prevención

La geriatría está orientada a atender las necesidades particulares de las personas mayores, considerando que el envejecimiento es un proceso diferente para cada individuo. Por ello, la evaluación no se limita a las enfermedades existentes, sino que también considera la funcionalidad, la independencia, la autonomía y la calidad de vida.

La Dra. Cárcamo explicó que la evaluación geriátrica integral contempla la revisión de enfermedades cardiovasculares y otras condiciones crónicas, el uso de medicamentos, la vacunación, la capacidad para realizar actividades cotidianas y la detección de posibles alteraciones cognitivas o emocionales.

Este enfoque permite identificar factores de riesgo y establecer medidas preventivas o tratamientos de acuerdo con las necesidades de cada paciente. La evaluación también ayuda a reconocer situaciones de fragilidad y determinar cuándo es necesario recurrir a una atención especializada o a equipos multidisciplinarios.

La especialista destacó la relevancia de fortalecer el acceso a estas evaluaciones en Magallanes, considerando el envejecimiento de la población regional y la necesidad de mantener a las personas mayores activas, independientes y vinculadas con sus comunidades.

Cambios en la memoria y el comportamiento: señales de alerta

Uno de los aspectos centrales abordados durante la entrevista fue la detección temprana de alteraciones cognitivas. Entre las señales que requieren atención se encuentran las dificultades persistentes para recordar información reciente, la desorientación en el tiempo o el espacio, los cambios de conducta, el aislamiento social, la apatía y el retraimiento.

La especialista recalcó que estas manifestaciones no deben atribuirse automáticamente a la edad ni interpretarse necesariamente como una demencia. Pueden tener distintas causas, algunas de ellas tratables, por lo que resulta importante realizar una evaluación médica que permita determinar su origen.

También explicó que no todos los problemas cognitivos corresponden a la enfermedad de Alzheimer. Existen diferentes enfermedades neurodegenerativas, alteraciones vasculares y condiciones médicas que pueden afectar la memoria y otras funciones cognitivas. Asimismo, algunos trastornos metabólicos, endocrinos o infecciosos pueden generar síntomas que requieren diagnóstico y tratamiento.

La detección precoz permite identificar estas causas y evaluar las alternativas de intervención. Por este motivo, ante cambios persistentes en la memoria, la orientación, el ánimo o la conducta, se recomienda consultar oportunamente y evitar que los síntomas avancen sin evaluación profesional.

Atención geriátrica en RedSalud Magallanes

En relación con la atención especializada, RedSalud dispone de consultas de geriatría orientadas a la evaluación integral de las personas mayores, la prevención de enfermedades y la planificación de cuidados según las necesidades individuales de cada paciente. La institución recomienda considerar una primera consulta desde los 60 años, incluso si no existen problemas de salud evidentes, para establecer medidas que favorezcan un envejecimiento saludable.


Entre los principales motivos para consultar se encuentran los problemas de memoria, las dificultades funcionales o cognitivas, los trastornos del sueño y el seguimiento de enfermedades crónicas. La valoración geriátrica permite definir un plan de atención personalizado y determinar la frecuencia de los controles posteriores.


La atención también considera el trabajo coordinado con otras disciplinas, como kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología, enfermería y neuropsicología, de acuerdo con las necesidades de cada persona. Este enfoque busca preservar la funcionalidad y la autonomía, además de acompañar a las familias en el proceso de cuidado.


La Dra. Maryory Cárcamo Cartes, especialista en geriatría, atiende en Clínica RedSalud Magallanes, ubicada en avenida Presidente Manuel Bulnes 01448, en Punta Arenas. Según informó durante la entrevista, realiza consultas los días sábados. Los detalles de la especialidad y la disponibilidad de horas pueden revisarse en el sitio web oficial de RedSalud, en la sección de geriatría y profesionales.


Participación familiar y envejecimiento activo

La especialista también destacó la importancia de que las personas mayores mantengan vínculos familiares y sociales, participen en actividades comunitarias y continúen desarrollando sus intereses. La familia puede contribuir a identificar cambios en el comportamiento o en las capacidades cotidianas y facilitar el acceso oportuno a una evaluación médica.

La prevención, el seguimiento de la salud y la participación activa son elementos relevantes para mantener la independencia durante esta etapa de la vida. Por ello, ante dificultades persistentes de memoria, desorientación, aislamiento o cambios importantes en el ánimo, es recomendable solicitar una evaluación profesional en lugar de asumir que se trata de consecuencias normales de la edad.

Con esta orientación, RedSalud Magallanes busca acercar la atención geriátrica a las personas mayores y sus familias, promoviendo una mirada integral del envejecimiento que considere tanto la salud física como el bienestar cognitivo, emocional y social.



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GERIATRÍA EN REDSALUD MAGALLANES: PREVENCIÓN, DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS PERSONAS MAYORES

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