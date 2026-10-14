GERARDO OTZEN ADVIERTE SOBRE EL IMPACTO DE LOS PERROS ASILVESTRADOS EN LA GANADERÍA DE MAGALLANES Y LLAMA A FORTALECER LAS MEDIDAS DE CONTROL

La presencia de perros asilvestrados y su impacto en la ganadería regional fue uno de los principales temas abordados esta mañana por el presidente de la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama), Gerardo Otzen, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

El dirigente advirtió que los ataques de perros a animales de producción se han convertido en una preocupación para los ganaderos, particularmente en Tierra del Fuego y en sectores rurales cercanos a Punta Arenas. Asimismo, planteó que la problemática requiere una respuesta coordinada de las autoridades, cambios normativos y medidas que permitan controlar tanto a los animales que deambulan sin supervisión como a las jaurías que viven de manera permanente en el medio silvestre.

Otzen, quien es médico veterinario, enfatizó que la discusión no debe interpretarse como una oposición entre la protección de los perros y la defensa de la ganadería, sino como una necesidad de compatibilizar el bienestar animal con la protección de las personas, los animales de producción y la fauna silvestre.

Perros asilvestrados: ataques y pérdidas para los productores

Durante la conversación, el presidente de Asogama explicó que el problema tiene una larga trayectoria en Magallanes, pero que, según su percepción, se ha intensificado en Tierra del Fuego. Entre los factores que identificó se encuentran el abandono de perros en sectores rurales, la tenencia irresponsable y la presencia de animales con dueño que circulan libremente por las ciudades y sus alrededores.

El dirigente señaló que algunos perros terminan formando jaurías que se desplazan por campos y bosques, atacando ovinos y otros animales. También advirtió que la problemática afecta a pequeños y grandes productores, además de representar un riesgo para quienes trabajan en las estancias.

Otzen agregó que los daños no se limitan a los animales que mueren producto de los ataques. También existen ejemplares que sobreviven con lesiones y que posteriormente pueden ser objeto de decomisos durante los procesos de faenamiento, generando nuevas pérdidas económicas para los ganaderos.

En ese contexto, mencionó casos de estancias que, según indicó, pueden registrar pérdidas de hasta 500 ovejas en un año. Además, advirtió que los ataques pueden afectar a bovinos, especialmente durante el parto, cuando las vacas y sus crías se encuentran más vulnerables.

El dirigente sostuvo que la situación también involucra a los trabajadores rurales que recorren los campos a caballo y que pueden encontrarse con jaurías, poniendo en riesgo su seguridad y la de los perros ovejeros que los acompañan.

Solicitan cambios legales para controlar a los perros asilvestrados

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de contar con herramientas legales que permitan intervenir frente a los ataques y controlar a los perros que han perdido sus características de animales domésticos.

Otzen se refirió a las dificultades que enfrentan los productores para actuar cuando sus animales son atacados y sostuvo que la legislación vigente limita las alternativas disponibles para enfrentar el problema.

En esa línea, planteó que se requiere avanzar en la modificación de las normas relacionadas con la caza y el control de fauna, de manera que los perros asilvestrados puedan ser considerados bajo una categoría que permita aplicar medidas específicas de control.

“Entonces lo que hay que hacer son métodos de captura que se usan para jabalí. Cosas así, hay que hay que probar métodos, pero nosotros no podemos probarlos hoy día. Porque nosotros no tenemos la Facultad de intervenir con los perros porque la ley nos impide, o sea a nosotros un ganadero que le estén matando los perros, sus animales, qué tienen que hacer, denunciarlo a las autoridades presentes, pues no pasa nada”, afirmó.

El presidente de Asogama señaló que el gremio ha buscado generar acciones ante las autoridades y los representantes políticos. Según relató, junto con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) enviaron una carta a los parlamentarios de la región para solicitar que se avance en soluciones, mientras que un grupo de 20 ganaderos de Tierra del Fuego también realizó una gestión similar.

El dirigente recalcó que se trata de un problema que no afecta exclusivamente a Magallanes, sino que también se presenta en otras zonas del país donde existen actividades ganaderas.

Respecto de la respuesta institucional, sostuvo que los servicios públicos deben asumir responsabilidades de acuerdo con sus competencias, tanto en la protección de la fauna silvestre como en la prevención de riesgos para las personas y los productores rurales.

Tenencia responsable y mayor capacidad para controlar perros en las ciudades

La conversación también abordó la relación entre la presencia de perros en los sectores urbanos y los ataques que se registran en las zonas rurales. Otzen planteó que parte del problema se origina en animales que tienen propietario, pero que permanecen sueltos y sin supervisión, pudiendo desplazarse fuera de sus hogares y llegar a sectores periurbanos o campos ganaderos.

Por ello, llamó a fortalecer las campañas de tenencia responsable, junto con establecer sanciones más estrictas para quienes incumplan sus obligaciones como propietarios.

El dirigente consideró que las medidas no deberían limitarse a la identificación mediante microchip o a la esterilización, sino que también tendrían que contemplar fiscalización efectiva y multas para los responsables de animales que circulan libremente y provocan daños.

“Más sanciones definitivamente multa. Por supuesto, hay que capturar perros en la vía pública, perro que esté en la vía pública tiene que ir a la perrera”, manifestó.

Sin embargo, reconoció que la aplicación de estas medidas enfrenta dificultades por la falta de capacidad de los recintos municipales destinados a recibir animales. En el caso de Punta Arenas, señaló que la perrera municipal se encuentra colapsada y que se necesitan mayores recursos para ampliar su infraestructura y financiar alimentación, atención veterinaria y personal.

A su juicio, aumentar la capacidad de recepción y cuidado de perros constituye parte de una respuesta más amplia, que debe considerar también la prevención del abandono y la responsabilidad de los propietarios.

Otzen añadió que la problemática tiene consecuencias para los propios animales. Según indicó, muchos perros abandonados en el campo no logran adaptarse a las condiciones del entorno y mueren, mientras que otros terminan integrándose a jaurías que pueden superar los 30 ejemplares en determinados sectores de Tierra del Fuego.

Riesgos para las personas y la fauna silvestre

El presidente de Asogama advirtió que los ataques de perros no representan únicamente un perjuicio económico para la ganadería. También pueden afectar a la fauna silvestre y poner en riesgo la integridad física de las personas, tanto en sectores rurales como urbanos.

Durante la entrevista, cuestionó que se minimice el problema cuando los ataques ocurren de manera reiterada y planteó que la protección de los animales debe considerar también a las especies afectadas y a las personas que conviven con perros sin control.

“Y es un tema que cuesta entenderlo de repente que haya protección tanto hacia un animal que es el perro y no se proteja, por ejemplo, animales que está depredando. Eh y también, cuando los que estamos siendo depredados somos los seres humanos en las ciudades”, señaló.

En ese sentido, recordó la gravedad que pueden alcanzar las mordeduras, especialmente cuando afectan a niños, y llamó a evitar que la comunidad se acostumbre a convivir con situaciones de riesgo.

El dirigente sostuvo que la solución debe combinar la responsabilidad de los dueños, la fiscalización municipal, la disponibilidad de infraestructura para recibir animales y las herramientas legales necesarias para intervenir frente a los perros que viven en condiciones asilvestradas.

Ganadería regional: recuperación, exportaciones y desafíos pendientes

Más allá de la problemática de los perros, Otzen se refirió a la importancia histórica de la ganadería para Magallanes y a los desafíos que enfrenta actualmente el sector.

Recordó que la actividad ganadera fue uno de los pilares del desarrollo económico regional y que continúa siendo relevante para la ocupación territorial, particularmente en Tierra del Fuego, donde las estancias mantienen presencia humana y productiva en amplias zonas rurales.

El presidente de Asogama señaló que el sector todavía enfrenta una situación compleja, vinculada, entre otros factores, a la disminución de las precipitaciones registrada durante los últimos años. En ese contexto, valoró las lluvias recientes y manifestó su expectativa de que contribuyan a mejorar las condiciones productivas.

Pese a estas dificultades, destacó las condiciones comerciales de los productos ganaderos, especialmente los precios internacionales del cordero y la lana, que constituyen componentes importantes de las exportaciones regionales.

No obstante, advirtió que los ataques de perros no son el único problema que enfrenta el sector. También mencionó el abigeato como un factor que perjudica a los productores y que requiere medidas de prevención y control.

Otzen sostuvo que, pese a las dificultades, la ganadería seguirá formando parte de la identidad y de la actividad económica de Magallanes, incluso si los niveles de producción y la cantidad de animales son inferiores a los registrados en décadas anteriores.

Carne de guanaco: una alternativa que plantea explorar de forma regulada

Hacia el final de la entrevista, el presidente de Asogama abordó las posibilidades de diversificar la producción de alimentos en Magallanes, en un escenario donde la seguridad alimentaria y el aprovechamiento de los recursos locales adquieren creciente importancia.

En ese contexto, mencionó la carne de guanaco como una alternativa que podría evaluarse bajo mecanismos de aprovechamiento regulado, con cuotas de captura establecidas por la autoridad competente.

Otzen destacó las características nutricionales de esta carne y la posibilidad de generar una oferta que pueda ser consumida por la población regional y también incorporada a la gastronomía local como un producto de interés para los visitantes.

El dirigente precisó que no se trataría de una captura indiscriminada, sino de una actividad sujeta a cuotas y regulación. Desde su perspectiva, esta alternativa podría contribuir a diversificar la oferta de alimentos y abrir nuevas posibilidades económicas, siempre que exista un marco de manejo adecuado.

Llamado a mantener la ganadería como parte del desarrollo de Magallanes

Al concluir el bloque en Buenos Días Región, Gerardo Otzen insistió en la necesidad de abordar los problemas que afectan a la ganadería sin perder de vista su importancia histórica, productiva y territorial para Magallanes.

El dirigente planteó que la región debe impulsar sus distintas actividades económicas de manera complementaria, considerando la ganadería, el turismo, la logística y otros sectores que forman parte de su potencial de desarrollo.

En el caso de los perros asilvestrados, reiteró que la prioridad es contar con herramientas concretas para evitar nuevos ataques, proteger a las personas y disminuir las pérdidas que afectan a los productores.

Su planteamiento apunta a una respuesta que combine cambios normativos, mayor fiscalización, recursos municipales, campañas de tenencia responsable y métodos de captura que permitan enfrentar la presencia de jaurías en los sectores rurales.





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