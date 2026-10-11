RIEGO DE INDAP GENERÓ MÁS DE 17 MIL EMPLEOS EN CHILE DURANTE 2025

La inversión del Programa de Riego del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) generó 17.415 puestos de trabajo durante 2025, según un estudio realizado por la consultora Comov. El análisis examinó los efectos económicos de estas obras, tanto para los agricultores beneficiados como para las economías de los territorios donde se ejecutaron.

Durante el año pasado, el programa movilizó más de $32 mil millones en todo el país mediante 3.188 proyectos que beneficiaron a 6.199 agricultores y mejoraron la disponibilidad de agua en 29.917 hectáreas. Del total invertido, $28.268 millones correspondieron a subsidios públicos destinados a obras de acumulación, conducción, tecnificación, control y distribución del recurso hídrico.

El estudio identificó que 14.578 de los empleos generados se concentraron en las regiones donde se ejecutaron los proyectos. Además, $16.030 millones, equivalentes al 50,06% de los recursos movilizados, se dirigieron a proveedores regionales vinculados a servicios, comercio e instalación de infraestructura. En remuneraciones, $4.053 millones llegaron a trabajadores residentes en las propias regiones, equivalentes al 82% del total pagado.

En cuanto a los resultados para los agricultores, el análisis estimó que quienes incorporaron sistemas de riego aumentaron sus ingresos en un promedio de 52,2%, asociado a una mayor actividad productiva, la ampliación de superficies cultivadas y mejoras en el valor de la producción. También registraron un aumento del 37% en el valor de los productos destinados al autoconsumo, mientras que el estudio estimó que la disponibilidad de riego puede incrementar el valor de la tierra en torno a un 28,6%.

En conjunto, el análisis concluyó que por cada peso invertido en el Programa de Riego de INDAP se generaron $4,93 de valor económico adicional. El estudio fue desarrollado entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, a partir de una muestra de 337 proyectos que involucraron a 1.647 agricultores.