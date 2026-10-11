SELECCIÓN DE VÓLEIBOL DE PORVENIR COMPETIRÁ EN CAMPEONATO NACIONAL

La selección de vóleibol del Liceo Bicentenario Hernando de Magallanes de Porvenir se prepara para participar en un campeonato nacional que se disputará en Concepción, Región del Biobío. El plantel viajará desde Tierra del Fuego para afrontar una nueva competencia y representar a su comuna y a Magallanes.

Antes de emprender el viaje, los deportistas recibieron la visita del alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada Aguilar, quien les entregó medallas de reconocimiento en representación del municipio. Durante el encuentro, la autoridad también les deseó éxito en este desafío deportivo.

El entrenador del equipo, Fernando Aguilera, explicó que los jugadores llegan con una mayor preparación gracias a su participación en la Liga Sur y la Liga Punta Arenas, instancias que les han permitido sumar experiencia y fortalecer el rendimiento colectivo.

En el campeonato nacional anterior, disputado en la Región de Coquimbo, la selección obtuvo el cuarto lugar. Para esta nueva participación, el equipo buscará mejorar ese resultado, aunque su entrenador reconoció que enfrentarán rivales exigentes y que deberán concentrarse en avanzar partido a partido. Entre los posibles desafíos figura un nuevo enfrentamiento con la selección de O'Higgins.

El alcalde José Gabriel Parada valoró el esfuerzo de los estudiantes y destacó el trabajo del establecimiento educacional, el entrenador y las familias que han acompañado el proceso de preparación. La participación nacional representa una nueva oportunidad para el vóleibol escolar de Porvenir y para los deportistas que llevarán el nombre de la comuna y de la Región de Magallanes a la competencia.

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