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10 de octubre de 2026

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DOROTEA EXPLORARON EL PATRIMONIO PALEONTOLÓGICO DE TORRES DEL PAINE

​Treinta alumnos participaron en una jornada pedagógica en Cerro Castillo, con talleres, visitas al museo comunal y actividades vinculadas a la ciencia y la historia del territorio, en el marco de la aplicación del Campamento Explora Va.

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Treinta estudiantes de la Escuela Fronteriza Dorotea participaron en una jornada pedagógica en Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine, como parte de la aplicación del Campamento Explora Va. La iniciativa es financiada por el programa Explora y ejecutada por la Universidad de Magallanes.

La actividad comenzó en la Escuela Ramón Serrano con el taller “Reconociendo la riqueza paleontológica de nuestro territorio”, a cargo de la geóloga Jacqueline Puratich. Durante la instancia, los estudiantes conocieron parte de la riqueza paleontológica de Magallanes y aprendieron sobre la historia del territorio a través de sus rocas y montañas.

Posteriormente, el grupo visitó el Museo Comunal Torres del Paine, donde conoció antecedentes históricos y piezas prehistóricas. Alfredo Soto, encargado de la unidad de Turismo y Fomento Productivo de la municipalidad y del museo, destacó la curiosidad de los estudiantes y su interés por descubrir, formular preguntas y reflexionar sobre el respeto por la naturaleza.

Vanesa Cáceres, docente de la Escuela Fronteriza Dorotea y encargada de la jornada, valoró la oportunidad de mostrar a los alumnos la riqueza paleontológica y arqueológica presente en distintos puntos de la región. Según explicó, la experiencia busca que los estudiantes conozcan, valoren y se vinculen con el patrimonio que los rodea.

La coordinadora de Ruta Formativa del PAR Explora Magallanes, Piroscka Fuenzalida, señaló que estas experiencias permiten que niños, niñas y jóvenes aprendan directamente en el territorio y relacionen sus conocimientos con la ciencia y la investigación. Además, recordó que los docentes que participaron en el Campamento Explora Va 2025 deben aplicar durante este año lo aprendido mediante actividades en sus establecimientos.

Al finalizar la jornada, los estudiantes compartieron sus impresiones y elaboraron un collage para representar lo aprendido, trabajo que luego presentaron ante sus compañeros y docentes.


Liceo Sara Braun

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