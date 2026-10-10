PERSONAS MAYORES DE PUNTA ARENAS VISITARON FUERTE BULNES Y EL PARQUE DEL ESTRECHO

Un grupo de 37 personas mayores afiliadas a Caja Los Héroes de Punta Arenas participó en un paseo recreativo que tuvo como destinos el Fuerte Bulnes y el Parque del Estrecho de Magallanes.

Durante la jornada, los asistentes realizaron un recorrido guiado por las instalaciones del Fuerte Bulnes, construido en 1843 como el primer asentamiento chileno en el estrecho de Magallanes. También visitaron el mirador principal y caminaron por el sendero de la costa, desde donde pudieron observar el paisaje del estrecho.

Después del recorrido, el grupo compartió un almuerzo y participó en actividades recreativas, entre ellas un bingo. La jornada finalizó con una once antes del regreso a Punta Arenas.

Lorena Guerrero, gerenta de Estrategia y Contribución Social de Caja Los Héroes, señaló que estas iniciativas buscan que las personas mayores compartan, conozcan nuevos lugares y se mantengan activas, favoreciendo su bienestar y los vínculos con la comunidad.

La actividad forma parte del programa de recreación de la institución. Durante 2025, un total de 1.472 afiliados participaron en paseos organizados por Caja Los Héroes en más de 20 comunas del país.

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