Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

7 de octubre de 2026

SERVICIO DE SALUD Y ENAP RENUEVAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER EN MUJERES

El acuerdo busca acercar información a la comunidad, facilitar el acceso a exámenes preventivos y promover la participación activa de las mujeres en su autocuidado y control de salud.

conveniosaludenap

Por segundo año consecutivo, el Servicio de Salud Magallanes y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) suscribieron el convenio de colaboración “Súmate con Energía por la Prevención”, iniciativa orientada a fortalecer la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino en mujeres de la Región de Magallanes.

El acuerdo busca acercar información a la comunidad, facilitar el acceso a exámenes preventivos y promover la participación activa de las mujeres en su autocuidado y control de salud, relevando la importancia de la pesquisa oportuna como una herramienta fundamental para mejorar el pronóstico y contribuir a reducir la mortalidad asociada a estas patologías.

En este marco, ENAP contempla la entrega de material educativo sobre autocuidado, autoexamen y exámenes preventivos, además de la adquisición de dispositivos PALPA, herramienta educativa que permiten conocer el tejido mamario y favorecer la identificación oportuna de posibles alteraciones, promoviendo la consulta con un profesional de la salud.

Por su parte, el Servicio de Salud Magallanes coordinará jornadas informativas y de tamizaje, destinadas a acercar las prestaciones de mamografía y Papanicolaou a las mujeres de la región.

De esta manera, la iniciativa busca disminuir las barreras de acceso, información y oportunidad que pueden dificultar la realización de controles preventivos, especialmente entre quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad o una menor vinculación con la red asistencial.

“Esta iniciativa nos permite, en coordinación con la Empresa Nacional del Petróleo, desarrollar actividades orientadas a acercar información a las usuarias, facilitar el acceso a exámenes preventivos y, por cierto, relevar que las propias mujeres sean protagonistas de su autocuidado y de su control preventivo de salud. La pesquisa oportuna es fundamental para detectar estas patologías en etapas iniciales y acceder a alternativas de tratamiento más efectivas”, indicó Ricardo Contreras, director (s) del Servicio de Salud Magallanes.

La autoridad de salud agregó que, durante 2025, 256 casos fueron derivados a confirmación diagnóstica, de los cuales 125 fueron confirmados. Asimismo, informó que se registraron cuatro casos en hombres en la región.


Por su parte, Iván Arriagada, gerente de Exploración y Reservorios de ENAP Magallanes, destacó la alianza desarrollada con el sector salud para fortalecer la prevención y la detección precoz del cáncer, subrayando que la iniciativa integra educación sanitaria y actividad física.

“Este convenio considera la realización de una gran jornada de actividad física, en la que todas y todos nos sumaremos con energía para prevenir el cáncer de mama y cervicouterino. Por eso, invitamos a la comunidad a participar el próximo 23 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en CORDENAP. La iniciativa también contempla la distribución de material educativo y la puesta a disposición de 200 dispositivos PALPA para la población femenina. Queremos que las mujeres conozcan estas herramientas, identifiquen oportunamente cualquier señal de alerta y puedan tomar las medidas necesarias a tiempo”, señaló.

En Magallanes, la detección precoz del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino constituye una prioridad sanitaria, debido a que el diagnóstico en etapas iniciales permite acceder oportunamente a tratamientos más efectivos y mejorar el pronóstico de las personas afectadas.


diputadobianchi

DIPUTADO CARLOS BIANCHI POR INGRESO DEL PRESUPUESTO 2027 "TENEMOS UN GOBIERNO INDOLENTE CON LAS REGIONES"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

“NO SOMOS INGENUOS”: EL MENSAJE DE PÉREZ MACKENNA FRENTE AL CONFLICTO CON ARGENTINA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

El Canciller Francisco Pérez Mackenna acudió este martes a la sesión especial de la Cámara de Diputados, en la que se abordó el conflicto con Argentina por el Estrecho de Magallanes. El ministro entregó varios mensajes. A continuación algunos de ellos.

El Canciller Francisco Pérez Mackenna acudió este martes a la sesión especial de la Cámara de Diputados, en la que se abordó el conflicto con Argentina por el Estrecho de Magallanes. El ministro entregó varios mensajes. A continuación algunos de ellos.

cancillerperezmackenna
nuestrospodcast
detenidodelitosexualpuq

CARABINEROS CAPTURA A SUJETO CON ORDEN DE DETENCIÓN POR ABUSO SEXUAL CONTRA MENOR DE 14 AÑOS EN PUNTA ARENAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
conveniosaludenap

SERVICIO DE SALUD Y ENAP RENUEVAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER EN MUJERES

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Diseño sin título

COLUMNA DE OPINIÓN | NAVEGACIÓN COMERCIAL ENTRE PUNTA ARENAS Y FALKLANDS/MALVINAS: LA CRISIS CHILENO-ARGENTINA EN CIERNES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
najash

MAGALLANES TENDRÁ REPRESENTACIÓN EN PARAGUAY: “NAJASH” PREPARA SU DEBUT INTERNACIONAL EN LA LUCHA LIBRE

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.