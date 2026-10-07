SERVICIO DE SALUD Y ENAP RENUEVAN CONVENIO PARA FORTALECER LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER EN MUJERES

Por segundo año consecutivo, el Servicio de Salud Magallanes y la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) suscribieron el convenio de colaboración “Súmate con Energía por la Prevención”, iniciativa orientada a fortalecer la detección temprana del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino en mujeres de la Región de Magallanes.



El acuerdo busca acercar información a la comunidad, facilitar el acceso a exámenes preventivos y promover la participación activa de las mujeres en su autocuidado y control de salud, relevando la importancia de la pesquisa oportuna como una herramienta fundamental para mejorar el pronóstico y contribuir a reducir la mortalidad asociada a estas patologías.



En este marco, ENAP contempla la entrega de material educativo sobre autocuidado, autoexamen y exámenes preventivos, además de la adquisición de dispositivos PALPA, herramienta educativa que permiten conocer el tejido mamario y favorecer la identificación oportuna de posibles alteraciones, promoviendo la consulta con un profesional de la salud.



Por su parte, el Servicio de Salud Magallanes coordinará jornadas informativas y de tamizaje, destinadas a acercar las prestaciones de mamografía y Papanicolaou a las mujeres de la región.



De esta manera, la iniciativa busca disminuir las barreras de acceso, información y oportunidad que pueden dificultar la realización de controles preventivos, especialmente entre quienes presentan mayores niveles de vulnerabilidad o una menor vinculación con la red asistencial.



“Esta iniciativa nos permite, en coordinación con la Empresa Nacional del Petróleo, desarrollar actividades orientadas a acercar información a las usuarias, facilitar el acceso a exámenes preventivos y, por cierto, relevar que las propias mujeres sean protagonistas de su autocuidado y de su control preventivo de salud. La pesquisa oportuna es fundamental para detectar estas patologías en etapas iniciales y acceder a alternativas de tratamiento más efectivas”, indicó Ricardo Contreras, director (s) del Servicio de Salud Magallanes.



La autoridad de salud agregó que, durante 2025, 256 casos fueron derivados a confirmación diagnóstica, de los cuales 125 fueron confirmados. Asimismo, informó que se registraron cuatro casos en hombres en la región.





Por su parte, Iván Arriagada, gerente de Exploración y Reservorios de ENAP Magallanes, destacó la alianza desarrollada con el sector salud para fortalecer la prevención y la detección precoz del cáncer, subrayando que la iniciativa integra educación sanitaria y actividad física.



“Este convenio considera la realización de una gran jornada de actividad física, en la que todas y todos nos sumaremos con energía para prevenir el cáncer de mama y cervicouterino. Por eso, invitamos a la comunidad a participar el próximo 23 de octubre, a partir de las 18:00 horas, en CORDENAP. La iniciativa también contempla la distribución de material educativo y la puesta a disposición de 200 dispositivos PALPA para la población femenina. Queremos que las mujeres conozcan estas herramientas, identifiquen oportunamente cualquier señal de alerta y puedan tomar las medidas necesarias a tiempo”, señaló.



En Magallanes, la detección precoz del cáncer de mama y del cáncer cervicouterino constituye una prioridad sanitaria, debido a que el diagnóstico en etapas iniciales permite acceder oportunamente a tratamientos más efectivos y mejorar el pronóstico de las personas afectadas.





