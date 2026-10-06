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6 de octubre de 2026

SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL INICIA SEGUNDA CONSULTA CIUDADANA QUE BUSCA FORTALECER SUS PROGRAMAS

​El proceso se desarrollará entre el 5 de octubre y el 8 de noviembre, con una modalidad virtual abierta a la ciudadanía y una instancia presencial dirigida a jóvenes que se encuentran privados de libertad.

RRSS
El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil iniciará el próximo 5 de octubre su segunda Consulta Ciudadana Participativa, una instancia que busca recoger opiniones, percepciones y propuestas de la ciudadanía para fortalecer el trabajo institucional y los procesos de reinserción social de adolescentes y jóvenes.

La consulta estará disponible hasta el 8 de noviembre y contempla dos modalidades de participación: una encuesta virtual dirigida al público general y una instancia presencial destinada a jóvenes atendidos por el Servicio que se encuentran privados de libertad.

El proceso se enmarca en la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la Ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y la normativa institucional de participación ciudadana.

En 2026, la implementación gradual del Servicio alcanza un hito relevante con su despliegue a nivel nacional. En este contexto, la consulta busca ampliar el diálogo con la ciudadanía y conocer su percepción sobre el quehacer institucional, el nivel de conocimiento de sus programas y la valoración de la reinserción social juvenil como política pública.

Asimismo, se espera identificar oportunidades para fortalecer la participación ciudadana y la articulación entre el sector público, el sector privado y las comunidades, con el propósito de generar mayores oportunidades de educación, capacitación, empleo, inclusión y desarrollo personal para adolescentes y jóvenes.

Desde el Servicio destacan que la participación de la comunidad y de los distintos actores sociales es fundamental para avanzar hacia procesos de reinserción sostenibles, que favorezcan la integración social y la construcción de nuevas oportunidades para los jóvenes.

Aportes para fortalecer la gestión institucional

Los resultados de la Consulta Ciudadana permitirán contar con evidencia para orientar las prioridades institucionales del período 2027, identificar brechas y oportunidades de mejora, y fortalecer la difusión de la oferta programática del Servicio.

Además, la información recogida contribuirá a mejorar la experiencia de los usuarios y sus familias, ampliar las oportunidades de colaboración público-privada y robustecer los mecanismos permanentes de participación ciudadana.
De esta manera, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil busca consolidar espacios de diálogo y colaboración que permitan recoger las perspectivas de la ciudadanía e incorporarlas al fortalecimiento de las políticas y programas destinados a la reinserción social juvenil.


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