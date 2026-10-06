SERVICIO NACIONAL DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL INICIA SEGUNDA CONSULTA CIUDADANA QUE BUSCA FORTALECER SUS PROGRAMAS

El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil iniciará el próximo 5 de octubre su segunda Consulta Ciudadana Participativa, una instancia que busca recoger opiniones, percepciones y propuestas de la ciudadanía para fortalecer el trabajo institucional y los procesos de reinserción social de adolescentes y jóvenes.

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La consulta estará disponible hasta el 8 de noviembre y contempla dos modalidades de participación: una encuesta virtual dirigida al público general y una instancia presencial destinada a jóvenes atendidos por el Servicio que se encuentran privados de libertad.





El proceso se enmarca en la Ley N° 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, la Ley N° 21.527, que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, y la normativa institucional de participación ciudadana.

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En 2026, la implementación gradual del Servicio alcanza un hito relevante con su despliegue a nivel nacional. En este contexto, la consulta busca ampliar el diálogo con la ciudadanía y conocer su percepción sobre el quehacer institucional, el nivel de conocimiento de sus programas y la valoración de la reinserción social juvenil como política pública.

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Asimismo, se espera identificar oportunidades para fortalecer la participación ciudadana y la articulación entre el sector público, el sector privado y las comunidades, con el propósito de generar mayores oportunidades de educación, capacitación, empleo, inclusión y desarrollo personal para adolescentes y jóvenes.

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Desde el Servicio destacan que la participación de la comunidad y de los distintos actores sociales es fundamental para avanzar hacia procesos de reinserción sostenibles, que favorezcan la integración social y la construcción de nuevas oportunidades para los jóvenes.

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Aportes para fortalecer la gestión institucional





Los resultados de la Consulta Ciudadana permitirán contar con evidencia para orientar las prioridades institucionales del período 2027, identificar brechas y oportunidades de mejora, y fortalecer la difusión de la oferta programática del Servicio.

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Además, la información recogida contribuirá a mejorar la experiencia de los usuarios y sus familias, ampliar las oportunidades de colaboración público-privada y robustecer los mecanismos permanentes de participación ciudadana.

De esta manera, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil busca consolidar espacios de diálogo y colaboración que permitan recoger las perspectivas de la ciudadanía e incorporarlas al fortalecimiento de las políticas y programas destinados a la reinserción social juvenil.



