ESCUELA DIEGO PORTALES DE LAGUNA BLANCA REALIZÓ SU PRIMER CAMPEONATO DE CUECA

La Escuela Diego Portales de Villa Tehuelches fue escenario del Primer Campeonato de Cueca organizado en el establecimiento, actividad que reunió a estudiantes, docentes, familias y representantes de la comunidad de Laguna Blanca.

La jornada contó con la participación musical del conjunto “Los Pasionarios de la Cueca” y la presentación del elenco infantil “El Despertar de los Ruiseñores”. La iniciativa fue impulsada por el Club de Rodeo de Laguna Blanca, la Municipalidad y la comunidad educativa, con el objetivo de acercar el folclor y el baile nacional a los estudiantes.

En la competencia, el primer lugar fue obtenido por la pareja conformada por Sofía Pastenes Toledo y Guillermo Calistro Delgado. El segundo puesto fue para Antonella Vidal Ulloa y Martín Quezada Soto, mientras que Pilar Córdova Caro y Christopher Aguilar Soto ocuparon el tercer lugar. El premio al esfuerzo fue entregado a Yuliana Hernández Cartes y José Paidanca Álvarez.

El alcalde de Laguna Blanca valoró la realización del campeonato y planteó la posibilidad de extender la iniciativa a otras comunas rurales. En tanto, la directora de la Escuela Diego Portales, Doris Montiel Cadimán, señaló que esperan realizar una nueva versión durante 2027 e invitar a otros establecimientos rurales de la región.

La actividad contó con la colaboración del Club de Rodeo de Laguna Blanca, organización que forma parte del Programa Puntos de Cultura Comunitaria (PCC) del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

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