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25 de octubre de 2026

ESCUELA ARTURO PRAT DE PUNTA ARENAS DESTACA SU TRABAJO EN INCLUSIÓN, ARTE Y DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

La Educación en Magallanes

Bernardita Hurtado Díaz

La directora de la Escuela Arturo Prat Chacón, Bernardita Hurtado Díaz, y la psicóloga Sandra Quezada Alvarado dieron a conocer el trabajo que desarrolla el establecimiento para acompañar el aprendizaje y el bienestar de sus estudiantes, con énfasis en la inclusión, la convivencia escolar y las actividades artísticas.

Durante su participación en el programa La Educación en Magallanes, de Polar Comunicaciones, Hurtado explicó que la escuela cuenta actualmente con 175 estudiantes y una infraestructura que incluye dos gimnasios, patio de juegos, sala de contención y espacios destinados al recreo. La directora destacó que estos lugares permiten complementar los contenidos pedagógicos con el desarrollo de habilidades sociales y emocionales.

Uno de los aspectos abordados fue el trabajo del Programa de Integración Escolar (PIE), que atiende a más del 40% del alumnado. Según explicaron las invitadas, el equipo entrega orientaciones a los docentes y apoyos adaptados a las necesidades de los estudiantes, tanto dentro de las salas de clases como en otros momentos de la jornada escolar.

La directora también destacó los sellos educativos del establecimiento, centrados en el ámbito socioambiental y en la transformación a través del arte. En esa línea, la psicóloga señaló que los talleres de danza, canto y cómics, entre otras actividades, han permitido que algunos estudiantes desarrollen nuevas habilidades, fortalezcan su autoestima y encuentren espacios para expresar sus emociones.

La conversación también abordó los desafíos actuales de la educación, entre ellos la diversidad de necesidades en las aulas, el uso de pantallas y la falta de tiempo para las distintas tareas docentes. Al cierre, Hurtado invitó a las familias a conocer la Escuela Arturo Prat y considerar sus alternativas de postulación, destacando iniciativas como el programa de extensión horaria de 4 a 7, el transporte de acercamiento y la variedad de actividades deportivas, artísticas y científicas.





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