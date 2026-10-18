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18 de octubre de 2026

JUNJI RECONOCE A JARDÍN INFANTIL DE PUNTA ARENAS POR SUS ÍNDICES DE ASISTENCIA Y MATRÍCULA

El nivel Medio Mayor del Jardín Infantil Colores del Viento registró un 83,9% de asistencia durante septiembre y alcanzó el 100% de matrícula. Como reconocimiento, recibió un diploma y entradas gratuitas para la pista de patinaje sobre hielo de Zonaustral.

Medio Mayor del Jardín Infantil Colores del Viento premiado por asistencia y matrícula

Las niñas y los niños del nivel Medio Mayor del Jardín Infantil Colores del Viento de Punta Arenas fueron reconocidos por la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) de Magallanes y de la Antártica Chilena por sus índices de asistencia y matrícula. Durante septiembre, el grupo registró un 83,9% de asistencia y alcanzó el 100% de matrícula.

El reconocimiento se enmarca en el tercer balance mensual de 2026 de la Mesa de Trabajo por el Aumento y la Recuperación de Matrícula y Asistencia de Junji. La distinción incluyó un diploma y entradas gratuitas para la pista de patinaje sobre hielo, aportadas por Zonaustral, con el objetivo de incentivar la participación de las familias y la asistencia a los establecimientos de Educación Parvularia.

La educadora del nivel, Paula Carrasco, destacó el trabajo pedagógico desarrollado a partir de los intereses y necesidades de las niñas y los niños, junto con la participación de las familias. También valoró las posibilidades que ofrece el entorno del establecimiento, especialmente para realizar actividades al aire libre en las cercanías del campus de la Universidad de Magallanes.

Por su parte, la directora del jardín infantil, Paola Sáez Oyarzún, señaló que la asistencia refleja la construcción de vínculos entre los párvulos y el establecimiento, además del interés por participar en experiencias de juego y aprendizaje. Asimismo, destacó el trabajo del equipo educativo para generar ambientes seguros y motivadores.

Las familias también valoraron la distinción y el trabajo del equipo pedagógico. Marcela Cabrera y Karina Bahamonde, apoderadas del nivel, resaltaron la confianza que les entrega el establecimiento y la importancia de la Educación Parvularia para desarrollar habilidades sociales, autonomía y convivencia. El jardín infantil tiene como sello las experiencias al aire libre, la exploración de la naturaleza y el aprendizaje a través del juego.


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