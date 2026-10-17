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17 de octubre de 2026

FERIA DE ARTES VISUALES CALEIDOSCOPIO 2026 ABRIÓ SUS PUERTAS EN PUNTA ARENAS

El encuentro reúne a 42 artistas de Magallanes en el Edificio de Ingeniería de la UMAG. La actividad es gratuita y contempla exhibición y venta de obras, además de talleres y charlas abiertas a la comunidad hasta este domingo 18 de octubre.

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Este sábado se inauguró la segunda versión de la Feria de Artes Visuales Caleidoscopio 2026, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La actividad se desarrolla en el Edificio de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG) y estará abierta este sábado y domingo, entre las 14:00 y las 20:00 horas.

La feria reúne a 42 artistas visuales de la región, quienes exhiben y comercializan obras de autoría propia. La iniciativa busca visibilizar la creación local y contribuir al desarrollo de la economía creativa en Magallanes.

Durante la inauguración, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó el apoyo institucional a los artistas y la importancia de generar espacios para mostrar y comercializar sus obras. Asimismo, invitó a la comunidad a visitar la feria, que cuenta con entrada liberada.

Caleidoscopio 2026 también marca el cierre del Programa de Artes Visuales de este año, que contempló instancias formativas orientadas a la profesionalización del sector. Durante ambas jornadas se realizarán talleres y charlas abiertas, a cargo de los propios artistas participantes.

Afiche caleidoscopio 2

FERIA DE ARTES VISUALES CALEIDOSCOPIO REUNIRÁ A 42 CREADORES LOCALES ESTE FIN DE SEMANA EN PUNTA ARENAS

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​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

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FERIA DE ARTES VISUALES CALEIDOSCOPIO 2026 ABRIÓ SUS PUERTAS EN PUNTA ARENAS

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