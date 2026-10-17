17 de octubre de 2026
FERIA DE ARTES VISUALES CALEIDOSCOPIO 2026 ABRIÓ SUS PUERTAS EN PUNTA ARENAS
El encuentro reúne a 42 artistas de Magallanes en el Edificio de Ingeniería de la UMAG. La actividad es gratuita y contempla exhibición y venta de obras, además de talleres y charlas abiertas a la comunidad hasta este domingo 18 de octubre.
Este sábado se inauguró la segunda versión de la Feria de Artes Visuales Caleidoscopio 2026, organizada por la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. La actividad se desarrolla en el Edificio de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (UMAG) y estará abierta este sábado y domingo, entre las 14:00 y las 20:00 horas.
La feria reúne a 42 artistas visuales de la región, quienes exhiben y comercializan obras de autoría propia. La iniciativa busca visibilizar la creación local y contribuir al desarrollo de la economía creativa en Magallanes.
Durante la inauguración, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido, destacó el apoyo institucional a los artistas y la importancia de generar espacios para mostrar y comercializar sus obras. Asimismo, invitó a la comunidad a visitar la feria, que cuenta con entrada liberada.
Caleidoscopio 2026 también marca el cierre del Programa de Artes Visuales de este año, que contempló instancias formativas orientadas a la profesionalización del sector. Durante ambas jornadas se realizarán talleres y charlas abiertas, a cargo de los propios artistas participantes.
La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.
La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.