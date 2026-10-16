DIRIGENTA DEL COLEGIO DE PROFESORES ALERTA POR SOBRECARGA DOCENTE Y PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS EN EL SLEP

La falta de reemplazos docentes, las condiciones laborales del profesorado, las dificultades administrativas del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y la incertidumbre frente a los recursos destinados a educación fueron algunos de los temas abordados esta mañana por Alicia Aguilante, dirigente del Colegio de Profesores de Magallanes, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la representante gremial también explicó la situación institucional que enfrenta el directorio regional del Colegio de Profesores, luego de que se determinara su disolución por falta de quórum, y planteó la necesidad de fortalecer el diálogo con las autoridades para resolver problemas que, según señaló, continúan afectando a los establecimientos educacionales de la región.

Directorio regional del Colegio de Profesores queda disuelto por falta de quórum

Uno de los primeros puntos abordados fue la situación interna del Colegio de Profesores de Magallanes, luego de una resolución del directorio nacional que determinó la disolución de la directiva regional debido a la falta de quórum, tras la renuncia de una de sus integrantes.

Aguilante aclaró que ella no ha renunciado a su condición de dirigente, aunque deberá dejar la presidencia regional en el marco de este proceso.

“Hubo una resolución de parte del directorio nacional donde se deja sin dirección al directorio regional porque hay falta de quórum, donde una dirigente renuncia. Por lo tanto, dentro del reglamento que existe del Colegio de Profesores, cuando ya hay falta de quórum se tiene que disolver el directorio regional. Yo no he renunciado como dirigente, pero sí debo dejar mi cargo como presidenta regional”, explicó.

La dirigenta precisó que el proceso se encuentra sujeto al calendario electoral de la organización. Según indicó, las próximas elecciones están previstas para el 18 de noviembre, mientras que la nueva directiva asumiría en enero.

En este escenario, advirtió que la región quedará temporalmente sin una representación regional formal del gremio, aunque las directivas comunales continuarán funcionando.

“Tenemos cuatro comunas que sí tienen su directiva comunal actualmente en ejercicio: Cabo de Hornos, Natales, Punta Arenas y Porvenir. Ellos siguen funcionando”, señaló.

Sin embargo, manifestó preocupación por las consecuencias que puede tener la ausencia de una instancia regional de representación, especialmente para los docentes que se desempeñan en sectores rurales y que requieren apoyo frente a dificultades laborales o administrativas.

“Lo que sí es preocupante cuando no existe un directorio regional, que es la representación a nivel regional, por lo tanto, hay muchas zonas rurales que quedan sin representación”, sostuvo.

Aguilante agregó que la falta de una dirigencia regional también puede dificultar la coordinación entre las distintas comunas para plantear demandas ante las autoridades y el sostenedor de la educación pública.

Pese a esta situación, aseguró que continuará apoyando a sus colegas desde las facultades que mantiene como dirigente.

Implementación del SLEP: el gremio pide soluciones concretas a los problemas educativos

Otro de los principales temas de la entrevista fue la implementación del Servicio Local de Educación Pública en Magallanes y las dificultades que, según la representante del profesorado, continúan pendientes en los establecimientos educacionales.

Aguilante valoró la disposición al diálogo expresada por el director ejecutivo subrogante del SLEP Magallanes, Rodrigo Sepúlveda, pero insistió en que las reuniones y mesas de trabajo deben traducirse en medidas concretas.

“Yo creo que nuestras directivas comunales siempre están dispuestas al diálogo y a que se escuche, porque muchas veces tú llevas problemáticas a la mesa, hacen mesas técnicas, hacen mesas de trabajo. Pero esas mesas quedan ahí y los problemas siguen”, afirmó.

En ese sentido, planteó que las comunidades educativas deben tener una participación efectiva en las decisiones relacionadas con la organización de los establecimientos, las dotaciones docentes y la planificación para el año escolar 2027.

La dirigenta sostuvo que las decisiones deben considerar las experiencias de quienes trabajan directamente con los estudiantes, incluyendo docentes, equipos de gestión y directores.

“El plan que se va a realizar para el año 2027 tiene que ser consensuado con todas las comunidades educativas, porque son ellos los que viven las realidades dentro de los establecimientos, no las personas que están en una oficina detrás de un escritorio”, manifestó.

A su juicio, es fundamental que las autoridades educativas conozcan las necesidades reales de cada establecimiento antes de adoptar medidas que puedan afectar las horas docentes o la distribución de funciones.

“Los docentes no somos números, somos personas reales, somos personas que realmente trabajamos con los estudiantes, vemos las realidades”, enfatizó.

Aguilante también llamó a evitar que las medidas de ajuste presupuestario se traduzcan en reducciones de personal o en decisiones que, desde su perspectiva, puedan perjudicar la atención educativa.

Falta de reemplazos docentes: denuncian sobrecarga y dificultades en las aulas

La falta de reemplazos para profesores ausentes fue uno de los asuntos a los que la dirigente dedicó mayor atención durante la conversación.

Según explicó, el gremio ha manifestado reiteradamente su preocupación por las dificultades para cubrir ausencias de docentes, situación que obliga a reorganizar las actividades dentro de los establecimientos y puede afectar tanto el funcionamiento de las clases como las labores de otros profesionales.

Aguilante cuestionó especialmente las instrucciones que, según señaló, restringirían la contratación de reemplazos en determinadas circunstancias, entre ellas ausencias inferiores a siete días.

“¿Cómo le van a hacer recortes a la educación y la salud, que son las instituciones más importantes de todo Chile? O sea, tú no puedes entrar recortando recursos a la educación. La educación pública necesita recursos económicos para brindar una buena calidad a los estudiantes, tanto en infraestructura, en profesores, en asistentes, en entregar contenidos que sean con recursos óptimos dentro de los establecimientos educacionales”, expresó.

La dirigenta sostuvo que la ausencia de reemplazos puede provocar que profesores de otras asignaturas deban asumir cursos que no corresponden a su especialidad, mientras cumplen sus propias responsabilidades.

“Hay profesores especialistas en matemáticas, en lenguaje, en ciencia, pero resulta que lamentablemente se está usando una mala práctica: se va a buscar a la sala al profesor que está cumpliendo sus horas no lectivas. Pero ese profesor, con toda la voluntad, porque nunca se ha negado, va a hacer ese reemplazo, pero ese profesor es de educación física, por ejemplo, es de religión, no es ese profesor de lenguaje que debiera estar ahí en esa sala”, señaló.

A juicio de Aguilante, esta situación afecta la organización de las comunidades educativas y puede repercutir en la continuidad de los aprendizajes, especialmente cuando las ausencias no son cubiertas oportunamente por profesionales idóneos.

La representante gremial también planteó que existen casos de docentes sometidos a procesos administrativos o sumarios que permanecen durante largos períodos sin una resolución definitiva, lo que, según su análisis, dificulta la planificación de las dotaciones.

“Tenemos profesores con sumario más de un año, más de dos años. ¿Y de quién es la culpa? Del equipo de gestión, de la gente de gestión que está en la administración, que no resuelve, que los fiscales no resuelven. Y mientras tanto, ¿quién paga eso? ¿Quién paga el plato roto de las malas decisiones de la parte administrativa del SLEP? Son los estudiantes, porque los estudiantes no están teniendo a sus profesores idóneos dentro de la sala de clases”, afirmó.

La dirigenta pidió que los procedimientos administrativos se resuelvan oportunamente, de manera que los establecimientos puedan contar con una organización clara y con los profesionales necesarios para desarrollar sus actividades.

Docentes del Programa de Integración Escolar también estarían siendo afectados

Aguilante advirtió que las dificultades para cubrir ausencias también repercutirían en los profesionales del Programa de Integración Escolar (PIE), quienes deben responder a funciones específicas de apoyo a estudiantes con necesidades educativas especiales.

Según explicó, en algunos establecimientos se recurre a estos docentes para cubrir clases cuando faltan profesores, interrumpiendo tanto su atención a estudiantes como el cumplimiento de sus labores administrativas.

“Acá se está abusando siempre del profesor de diferencial, de los equipos PIE. ¿Por qué? Porque muchas veces el director de establecimiento no reconoce que el profesor diferencial igual tiene una normativa que se le tiene que cumplir frente a estudiantes y la parte administrativa”, señaló.

La representante del gremio recordó que estos profesionales cuentan con horas lectivas y no lectivas que deben distribuirse de acuerdo con las funciones para las cuales fueron contratados.

“El profesor PIE está contratado para atender a los niños con necesidades educativas especiales. Ellos también se rigen por sus normativas, tienen horas lectivas y no lectivas. ¿Y quién fiscaliza eso?”, cuestionó.

En este contexto, sostuvo que los establecimientos recurren a soluciones internas para responder a la falta de personal, pero advirtió que esa disposición de los docentes no puede convertirse en una práctica permanente que termine afectando sus funciones originales.

Aguilante señaló que el Colegio de Profesores presentó denuncias ante la Superintendencia de Educación y la Contraloría por estas situaciones, aunque aseguró que, hasta el momento de la entrevista, no habían recibido respuestas.

“Por eso te digo, la voluntad siempre ha estado de parte de la profesión, siempre. Pero resulta que a nosotros nos molesta cuando hay un abuso. Hay un abuso del sistema”, manifestó.

La dirigenta llamó a los organismos fiscalizadores a revisar lo que ocurre en los establecimientos y a determinar si se están respetando las funciones y condiciones laborales de los profesionales de la educación.

Presupuesto 2027: preocupación por los recursos destinados a educación

La discusión sobre el financiamiento de la educación pública también estuvo presente en la entrevista, particularmente ante las inquietudes del gremio por los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos 2027.

Aguilante recordó que el directorio regional había enviado una carta abierta a los parlamentarios para plantear las preocupaciones del profesorado respecto de los recursos destinados al sistema educativo en Magallanes.

Sin embargo, lamentó que el acercamiento con representantes parlamentarios haya sido limitado y señaló que esperaba una mayor disposición para conocer directamente las dificultades que enfrentan las comunidades educativas.

“Lamentablemente, el único acercamiento que yo tuve por iniciativa de ellos fue de parte del gabinete de la diputada Javiera Morales y tuve una conversación con el senador Karim Bianchi, pero me hubiera gustado que los otros parlamentarios igual se hubieran acercado para hablar de esta problemática”, indicó.

La dirigenta insistió en que la situación de la educación pública requiere un trabajo conjunto entre las autoridades, el sostenedor y los representantes de los trabajadores, más allá de las diferencias políticas.

“Nosotros no somos partidistas de ningún partido político. Por lo tanto, el Colegio de Profesores siempre va a abrir la puerta para cada parlamentario que quiera conversar con nosotros”, afirmó.

Asimismo, expresó su preocupación por los eventuales recortes presupuestarios, señalando que el sistema necesita recursos para garantizar condiciones adecuadas de infraestructura, dotación docente y apoyo a los estudiantes.

En esa línea, llamó a los parlamentarios de la región a asumir un papel activo en la discusión presupuestaria y a considerar las demandas del profesorado al momento de analizar las decisiones que afectarán al sector.

Diferencias entre las administraciones y expectativas frente al nuevo Gobierno

Consultada por el desempeño de la actual administración en relación con la implementación del SLEP, Aguilante sostuvo que todavía es pronto para establecer una evaluación definitiva o afirmar que existe un cambio sustancial respecto del período anterior.

Recordó que varios de los problemas que enfrenta la educación pública regional se arrastran desde hace años y manifestó que espera que las nuevas autoridades puedan resolverlos.

“Estas son instancias y son problemáticas que vienen desde mucho antes con el gobierno anterior, que hubo muchos vacíos que no se solucionaron, pero esperamos que este gobierno sí lo haga”, expresó.

No obstante, advirtió que las medidas orientadas a reducir recursos o limitar la contratación de reemplazos generan preocupación en el gremio, especialmente cuando los establecimientos siguen enfrentando necesidades de personal.

Para Aguilante, el desafío consiste en que las autoridades no solo identifiquen las dificultades, sino que también impulsen soluciones que permitan mejorar las condiciones de trabajo y asegurar una atención educativa adecuada.

Colegio de Profesores prepara actividades por el Mes del Profesor

Al cierre de la entrevista, Alicia Aguilante envió un saludo a sus colegas con motivo del Día del Profesor, que se conmemora el 16 de octubre, y destacó el compromiso de quienes continúan desarrollando sus labores pese a las dificultades que enfrenta el sistema educativo.

“Quiero abrazar a cada uno de mis colegas y decir que, bueno, muchas gracias por el compromiso. Muchas gracias por la convicción que tienen, a pesar de todas las dificultades que hemos tenido, ellos siguen ahí con mucha fortaleza, con mucho compromiso, con mucha entrega hacia esos estudiantes”, expresó.

La dirigente también informó sobre actividades organizadas durante octubre para extender la conmemoración del Mes del Profesor más allá de la jornada oficial.

Entre ellas mencionó un campeonato de baby fútbol programado para el 24 de octubre en las dependencias de Leñadura, al que se invitó a participar a las comunidades educativas de establecimientos públicos, particulares y subvencionados.

Además, anunció una corrida familiar para el 31 de octubre, actividad que inicialmente estaba prevista para el día 3 del mismo mes, pero que debió ser reprogramada por las condiciones climáticas.

“Para finalizar el Mes del Profesor vamos a hacer una corrida familiar, donde igual invitamos no solamente a profesores, a todos los que quieran participar en esta actividad, a estar todos juntos ese día en el estrecho. Estaba programado para el 3 de octubre. No lo pudimos hacer por el tema climático, pero ahora esperemos que el 31 nos acompañe el clima”, señaló.





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