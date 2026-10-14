ESA MAGALLANES 2026: SE ABREN INSCRIPCIONES PARA ESPACIO DONDE PROVEEDORES CONECTARÁN CON PRODUCTORES DE SALMÓN

Quedan pocos días para que se lleve a cabo la segunda edición de la feria ESA Magallanes, Encuentro de Soluciones Acuícolas, que se realizará el próximo martes 20 de octubre, en el Hotel Dreams de Punta Arenas, donde la participación de la industria es fundamental para sus proveedores locales llevando a piso los planes ligados al Gobierno de duplicar la producción en la zona.

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La feria que es de entrada gratuita, es organizada por Salmonexpert, siendo una plataforma promocional para expositores locales de diversos productos y servicios, los cuales buscan darse a conocer entre los productores y empresas proveedoras del clúster del salmón con operaciones en la Región de Magallanes por medio de stands y reuniones de nuevos negocios a través de un Networking.

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En este Networking, donde las empresas regionales podrán dar a conocer sus productos y servicios a productores de salmón que operan en Magallanes, teniendo la oportunidad única de transformarse en proveedores de la industria o de ampliar sus operaciones, participarán Blumar, Multi X, Cermaq Chile y Australis Seafoods, con sus respectivos representantes.

También es importante saber que el Networking es de carácter presencial, en el Hotel Dreams de Punta Arenas, donde se desarrollará la feria ESA Magallanes, y requiere de un agendamiento con alguno de los cuatro productores de salmón en bloques que van desde las 11:00 hasta las 17:45 horas el 20 de octubre próximo. Al final de esta nota, se encuentran los links, que dirigen a los formularios de inscripción, que son abiertos a todos los proveedores regionales.

Gian Paul Ricapito, gerente general y editor ejecutivo de Salmonexpert, manifiesta que “para nosotros, es fundamental el rol de los proveedores regionales en la industria local, y con este Networking, buscamos que generen nuevos negocios y que a la vez, logren aumentar sus redes de contacto en el sector magallánico. El llamado es a que se inscriban y aprovechen esta gran oportunidad de expandir sus operaciones en la salmonicultura”.

El nutrido programa

ESA Magallanes comenzará con el bloque de autoridades, donde el puntapié inicial lo dará el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien mostrará que la industria del salmón es la clave para el desarrollo regional. Le sigue el seremi de Economía, Francisco Birke, con la exposición “¿Se puede duplicar la producción de salmón en Magallanes?”.

Por su parte, el director de Corfo Magallanes, Javier Romero, detallará las oportunidades que tienen los proveedores de la salmonicultura regional, mientras que el Gobernador Jorge Flies, resaltará los desafíos que tiene la industria para un desarrollo sostenible. Este bloque finaliza con los discursos de los alcaldes de Punta Arenas, Puerto Natales, y Río Verde.

Luego de esto, el programa continúa con la exposición de Salmovac y Esmax, para pasar al momento del recorrido de stands con las autoridades. Inmediatamente después, se realizará el panel de los productores de salmón, con representantes de Blumar, Multi X, Cermaq Chile, Australis Seafoods y de la Asociación Gremial magallánica, quienes hablarán acerca del desarrollo y trabajo local de la industria.

Posteriormente, cada expositor de stand relacionado a proveedores regionales del salmón, tendrá un espacio de tres minutos para dar a conocer su empresa, y tras el período de almuerzo se llevarán a cabo varias charlas. La primera, es un interesante proyecto de biodiésel para la industria de Magallanes, efectuado por la ONG Nobeles Australes y estudiantes reunidos en la iniciativa Hydrogenios.

La jornada de ESA Magallanes avanza con interesantes charlas técnicas, de las compañías Salmofood de Vitapro, Veso, Cargill, WherEX y Qhielo, las que revelarán sus más recientes soluciones para el sector salmonicultor, sellándose la feria con un cóctel al cual podrán acceder sólo quienes cuenten con entrada.

La feria ESA Magallanes 2026 tiene entre sus auspiciadores Invita a Blumar, Multi X, Cermaq Chile y Australis Seafoods; como Gold a Esmax – Salmovac; y como Silver a Veterquimica, Treck, Gtelecom, Veso, Maqsur, Cittadini, Tabsa y Copec.

Fuente: salmonexpert.cl