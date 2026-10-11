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11 de octubre de 2026

SANTO TOMÁS PUNTA ARENAS SUPERA LOS 100 MATRICULADOS PARA 2027

​El proceso de admisión comenzó el 7 de octubre con cerca de 500 cupos disponibles. Entre las novedades está Ingeniería Industrial diurna, mientras que la matrícula costo cero estará vigente hasta el 30 de octubre.

ADMISIÓN SANTO TOMÁS 2027 3

Santo Tomás Punta Arenas inició el proceso de matrículas para el año académico 2027 con más de 100 personas inscritas, de un total aproximado de 500 cupos disponibles. La atención comenzó el miércoles 7 de octubre en la sede ubicada en Mejicana 665, donde llegaron interesados en conocer y asegurar una vacante en las distintas carreras.

La rectora de Santo Tomás Punta Arenas, Valeska Acevedo, señaló que el proceso comenzó simultáneamente en las sedes del país y que la jornada de apertura tuvo una alta concurrencia. Entre las carreras con mayor demanda mencionó Técnico en Enfermería, en jornadas diurna y vespertina, Servicio Social y Técnico en Veterinaria.

Una de las novedades de la oferta académica para 2027 es Ingeniería Industrial diurna, que dispone de 45 vacantes. Según Acevedo, se trata de una alternativa vinculada a distintos rubros industriales presentes en la región. La rectora también recordó que, aunque el plazo general de matrícula se extiende hasta el 31 de marzo de 2027, los cupos son limitados y algunas carreras podrían completar sus vacantes antes de esa fecha.

El proceso contempla matrícula costo cero hasta el 30 de octubre de este año. La institución recomendó a quienes estén interesados consultar la disponibilidad de cupos y realizar el trámite con anticipación.

Entre quienes se matricularon está Elsa Morales Soto, de 66 años, quien ingresó a Servicio Social tras retomar sus estudios escolares luego de cinco décadas. Actualmente cursa tercero y cuarto medio en el programa Exdúcere, en modalidad 2x1. La estudiante animó a otras mujeres a terminar su enseñanza media y continuar formándose, destacando lo que ha significado para ella compartir las aulas con compañeros más jóvenes y dedicar tiempo a sus propios proyectos.

Las matrículas se realizan de lunes a jueves, entre las 8:00 y las 19:00 horas, y los viernes, de 9:00 a 18:00 horas, en la sede de Mejicana 665. Para consultas, está disponible el número +56 9 6846 3127.


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MUSEO DE LAS COSAS ABRE SUS PUERTAS EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

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