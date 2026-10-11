Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

11 de octubre de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | ANTES DE ENSEÑAR, HAY QUE MIRAR

Por: Carola Gana, directora Fundación Súmate

Carola-Gana_Sumate-1536x1509

La edición 2026 de Cartografía Social de Chile propone una invitación desafiante: reconstruir el vínculo y la convivencia. En un país donde la desconfianza parece haberse instalado en tantos espacios de la vida cotidiana, esa tarea no solo interpela a la política o a las instituciones. También interpela a la escuela. Porque a convivir también se aprende.

Hay una profesora que cuenta que, apenas entra a la sala, les "saca una foto" a sus estudiantes. No con una cámara. Con la mirada. En segundos sabe quién llegó triste, quién viene enojado, quién está dispuesto a aprender y quién simplemente está intentando sobrevivir al día.

Ese gesto dice mucho más sobre la educación que cientos de páginas de teoría.

En Chile solemos discutir la educación desde los resultados, los puntajes o la disciplina. Mucho menos desde los vínculos. Sin embargo, quienes trabajamos con jóvenes que alguna vez abandonaron la escuela aprendemos una lección distinta: antes de enseñar matemáticas, lenguaje o historia, hay que reconstruir la confianza.

Los adolescentes que llegan a una escuela de reingreso no cargan solamente un desfase académico. Muchos arrastran experiencias de fracaso, exclusión o indiferencia. Han aprendido, demasiadas veces, que la escuela no era un lugar para ellos. Por eso volver no depende únicamente de abrir una matrícula. Depende de encontrarse con un adulto capaz de escuchar sin juzgar, de poner límites sin humillar y de creer en ellos incluso cuando ellos mismos han dejado de hacerlo.

Lo más esperanzador de esta experiencia es que esa relación transforma a ambas partes. Los educadores aprenden que enseñar exige paciencia, empatía y la humildad de reconocer las propias emociones. Los estudiantes descubren que un profesor puede convertirse en una persona de confianza; alguien a quien acudir cuando la vida se desordena, no solo cuando una materia se vuelve difícil.

En tiempos en que la violencia escolar, la desconfianza y el malestar ocupan los titulares, vale la pena preguntarnos si estamos buscando las respuestas en el lugar correcto. Ninguna política educativa será suficiente si olvida que el aprendizaje ocurre entre personas. Y que el vínculo no es un premio para después de enseñar: es la condición para que la enseñanza exista.

Quizás por eso el llamado de Cartografía Social de Chile 2026 resulta tan oportuno. Reconstruir el vínculo y la convivencia no es únicamente un desafío para la sociedad; también es la tarea cotidiana de miles de profesores que, con una conversación, una escucha atenta o una mirada capaz de reconocer al otro, vuelven a abrir la puerta de la escuela para quienes alguna vez sintieron que ese lugar no les pertenecía.

Porque cuando un estudiante siente que importa, cambia su relación con la escuela. Y cuando cambia esa relación, también cambia la posibilidad de imaginar un futuro distinto. La reconstrucción del vínculo social empieza, muchas veces, en un aula donde alguien decide mirar antes de enseñar.


Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | LO URGENTE Y LO IMPORTANTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS FINALIZA TRABAJOS EN TRES PUENTES TRAS INUNDACIONES

Leer Más

El alcalde Claudio Radonich informó el término de las labores realizadas durante cuatro jornadas en el sector del humedal Tres Puentes, tras la emergencia climática que provocó la acumulación de agua y el corte de la Ruta 9.

El alcalde Claudio Radonich informó el término de las labores realizadas durante cuatro jornadas en el sector del humedal Tres Puentes, tras la emergencia climática que provocó la acumulación de agua y el corte de la Ruta 9.

EM 7
nuestrospodcast
OLM (1)

EMPLEO INFORMAL CRECE 11,7% EN MAGALLANES PESE AL ALZA DE LA OCUPACIÓN

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
Carola-Gana_Sumate-1536x1509

COLUMNA DE OPINIÓN | ANTES DE ENSEÑAR, HAY QUE MIRAR

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Ministra María Paz Arzola

COLUMNA DE OPINIÓN | PRESUPUESTO 2027: RECURSOS DONDE ESTÁN NUESTRAS PRIORIDADES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
pablosolisblumar

GERENTE REGIONAL DE BLUMAR PABLO SOLÍS EN ESA 2026 “PARA QUIENES OPERAMOS EN MAGALLANES, CONTAR CON UN ECOSISTEMA DE PROVEEDORES SÓLIDO ES FUNDAMENTAL”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.