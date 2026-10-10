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10 de octubre de 2026

SERNATUR ABRE POSTULACIONES PARA RENOVAR SU COSOC

​Las organizaciones sin fines de lucro vinculadas al turismo podrán presentar sus antecedentes hasta el 19 de octubre para integrar el Consejo de la Sociedad Civil del servicio.

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El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) inició el proceso de renovación de su Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), instancia consultiva que reúne a organizaciones vinculadas al turismo para aportar propuestas y experiencias al desarrollo de políticas públicas del sector. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de octubre de 2026.

La convocatoria está dirigida a organizaciones constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro que tengan relación directa con el turismo o desarrollen actividades vinculadas a las competencias de Sernatur. Entre ellas se encuentran asociaciones gremiales, organizaciones comunitarias y territoriales, entidades ambientales, instituciones académicas y otras agrupaciones relacionadas con la actividad turística.

El Cosoc busca fortalecer la participación ciudadana y el diálogo entre el servicio y la sociedad civil. Su carácter es consultivo y no vinculante. La renovación se realiza tras la actualización de su reglamento, formalizada mediante la Resolución Exenta N.° 366.

CÓMO POSTULAR

Las organizaciones interesadas deben completar el formulario en línea disponible en el sitio web de Sernatur y enviar la documentación requerida al correo [email protected], dentro del plazo establecido.

Entre los antecedentes solicitados se encuentran los documentos de nombramiento de representantes titular y suplente, declaraciones juradas simples, copias de sus cédulas de identidad vigentes, estatutos de la organización y certificados actualizados de vigencia de la personalidad jurídica y del directorio.

Tras el cierre de las postulaciones, la revisión de admisibilidad se realizará entre el 20 y el 26 de octubre, mientras que la selección está programada entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. Los resultados se publicarán durante noviembre y la bienvenida a las organizaciones seleccionadas está prevista a partir del 15 de diciembre.

El reglamento, el formulario y los documentos necesarios para participar están disponibles en www.sernatur.cl/cosoc.


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GENDARMERÍA ABRE POSTULACIONES PARA ASPIRANTES A OFICIALES Y GENDARMES

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