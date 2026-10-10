10 de octubre de 2026
SERNATUR ABRE POSTULACIONES PARA RENOVAR SU COSOC
Las organizaciones sin fines de lucro vinculadas al turismo podrán presentar sus antecedentes hasta el 19 de octubre para integrar el Consejo de la Sociedad Civil del servicio.
El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) inició el proceso de renovación de su Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), instancia consultiva que reúne a organizaciones vinculadas al turismo para aportar propuestas y experiencias al desarrollo de políticas públicas del sector. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 19 de octubre de 2026.
La convocatoria está dirigida a organizaciones constituidas como personas jurídicas sin fines de lucro que tengan relación directa con el turismo o desarrollen actividades vinculadas a las competencias de Sernatur. Entre ellas se encuentran asociaciones gremiales, organizaciones comunitarias y territoriales, entidades ambientales, instituciones académicas y otras agrupaciones relacionadas con la actividad turística.
El Cosoc busca fortalecer la participación ciudadana y el diálogo entre el servicio y la sociedad civil. Su carácter es consultivo y no vinculante. La renovación se realiza tras la actualización de su reglamento, formalizada mediante la Resolución Exenta N.° 366.
CÓMO POSTULAR
Las organizaciones interesadas deben completar el formulario en línea disponible en el sitio web de Sernatur y enviar la documentación requerida al correo [email protected], dentro del plazo establecido.
Entre los antecedentes solicitados se encuentran los documentos de nombramiento de representantes titular y suplente, declaraciones juradas simples, copias de sus cédulas de identidad vigentes, estatutos de la organización y certificados actualizados de vigencia de la personalidad jurídica y del directorio.
Tras el cierre de las postulaciones, la revisión de admisibilidad se realizará entre el 20 y el 26 de octubre, mientras que la selección está programada entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. Los resultados se publicarán durante noviembre y la bienvenida a las organizaciones seleccionadas está prevista a partir del 15 de diciembre.
El reglamento, el formulario y los documentos necesarios para participar están disponibles en www.sernatur.cl/cosoc.
Entre enero y septiembre se realizaron 20.262 fiscalizaciones, 440 más que en el mismo período de 2025. El MTT también informó un aumento de controles en comunas rurales de la región.
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