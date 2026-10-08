SEREMI DE GOBIERNO REALIZA SEGUIMIENTO A PROYECTOS CIUDADANOS EN PORVENIR

El seremi de Gobierno de Magallanes, Ángel Roa, desarrolló una agenda en Porvenir para conocer en terreno el avance de proyectos financiados por la Secretaría General de Gobierno y el impacto que tienen en las organizaciones de la provincia. La jornada se inició con un saludo protocolar a la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena, quien acompañó las actividades.

Talleres de encurtidos para adultos mayores



La autoridad visitó a la Agrupación Hortícola Rural Tierra, Agua y Sol, integrada por adultos mayores y beneficiaria del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (FFOIP). La agrupación ejecuta el proyecto "Saberes que conservan: Taller de elaboración de encurtidos en Tierra del Fuego", financiado con $964.661.



La iniciativa contempla tres talleres teórico-prácticos para fortalecer las capacidades productivas y el trabajo asociativo de agricultoras de Porvenir. Enseña a elaborar conservas, encurtidos y fermentados, lo que permitirá aprovechar la producción local durante el invierno. Además, para las personas mayores, compartir en comunidad y aprender nuevos conocimientos aporta beneficios para su salud mental.



El seremi Roa destacó el valor de esta modalidad de seguimiento: "Este tipo de actividades les permite estar en comunidad, aprender nuevos conocimientos y desarrollar nuevas capacidades. Además, estos aprendizajes pueden transformarse en el futuro en una oportunidad económica para el sustento de sus hogares o permitirles conservar los productos que cosechan durante el invierno".



Agregó que este es precisamente uno de los objetivos de los fondos de la Secretaría General de Gobierno: fortalecer a las organizaciones y entregar herramientas con impacto concreto en sus comunidades.



Radio comunitaria en Tierra del Fuego



Durante la jornada también se revisó el avance del proyecto radial "La Semana de la Vida", del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social (FFMCS, folio 153162), financiado con $4.163.040. La iniciativa busca fortalecer la comunicación comunitaria, dando a conocer las historias de vida, oficios, experiencias e identidad de los habitantes de Tierra del Fuego, y generar espacios de encuentro con organizaciones sociales y culturales.



La delegada Norambuena valoró el trabajo realizado: "El trabajo en terreno nos permite acompañar directamente a las organizaciones sociales y conocer cómo los proyectos financiados por el Gobierno se están desarrollando y aportando a nuestra comunidad". Destacó además la importancia de mantener una comunicación cercana con los habitantes de la provincia y de relevar iniciativas que fortalecen la identidad y la cohesión social del territorio.

