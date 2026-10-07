STEPHEN KING AUTORIZA LA PROYECCIÓN DE FLETCHER, DEL CINEASTA CHILENO ALBERT HAMILTON, ANTE CIENTOS DE FANS EN ESTADOS UNIDOS

​El director de cine latinoamericano Albert Hamilton Armitage alcanza un nuevo logro sin precedentes al ser seleccionado con Fletcher, su adaptación cinematográfica del cuento del reconocido escritor estadounidense Stephen King “In the Deathroom”, para participar de forma exclusiva en la gran Comic-Con KingCon, que se celebrará en Atlantic City, Estados Unidos, desde el 22 al 24 octubre de 2026.



El extraordinario evento reunirá algunas de las mejores adaptaciones oficiales del universo del maestro del terror Stephen King realizadas durante los últimos 40 años. Las obras seleccionadas proceden del desaparecido programa Dollar Baby, que llegó a su fin en diciembre del año 2023.



Conocido inicialmente como el “acuerdo del dólar”, el programa fue una iniciativa creada por el propio escritor a finales de la década de 1970. Consistía en un contrato simbólico mediante el cual King cedía a estudiantes de cine y aspirantes a realizadores los derechos para adaptar uno de sus cuentos por tan solo un dólar. Su objetivo era fomentar el talento emergente y permitir que nuevos cineastas experimentaran y crearan cortometrajes basados en su obra. La única condición era respetar los derechos de propiedad intelectual del autor y comprometerse contractualmente a no distribuir las películas con fines comerciales ni obtener beneficios económicos de ellas.



Frank Darabont adaptó The Woman in the Room (1983) cuando era un joven asistente de producción y no contaba con presupuesto. El resultado gustó tanto a Stephen King que el escritor le concedió plena confianza creativa. Gracias a ese vínculo, Darabont dirigió más adelante The Shawshank Redemption (Sueños de fuga / Cadena perpetua) y The Green Mile (Milagros inesperados / La milla verde), consideradas dos de las mejores adaptaciones cinematográficas de la historia.



Otro nombre destacado es el de Mick Garris, vinculado a The Boogeyman (1982). Aunque Jeff Schiro dirigió este cortometraje Dollar Baby, Garris formó parte del círculo de jóvenes cineastas que experimentaban con el formato. Con el tiempo, se convirtió en uno de los colaboradores audiovisuales más frecuentes de King y dirigió la célebre miniserie de televisión The Stand (Apocalipsis, 1994), la versión televisiva de The Shining (El resplandor, 1997) y la película Sleepwalkers (Sonámbulos).



Muchos otros directores no llegaron de inmediato a las grandes ligas de Hollywood, pero utilizaron sus cortometrajes para obtener reconocimientos en festivales internacionales de clase A, como Sundance, Sitges o Toronto. Esto les permitió conseguir financiación para sus propias películas independientes y contratos con agencias de talento.



El proyecto funcionó durante más de 40 años y sirvió como incubadora para cientos de cineastas de todo el mundo. El histórico acuerdo llegó a su fin en diciembre de 2023, cuando Margaret Morehouse, su coordinadora y administradora durante años, se retiró de sus funciones.



El caso más austral del planeta corresponde al cineasta chileno Albert Hamilton, quien en 2023 firmó su primer contrato con King para realizar uno de los últimos Dollar Babies de la historia, rodado y estrenado en 2024. Dos años después, firma un contrato por segunda vez, en esta ocasión para participar junto con algunos de los mejores representantes del programa en un evento de alcance mundial que congregará a los seguidores más exigentes de la obra de King.



Consultado sobre este logro profesional, Hamilton compartió en exclusiva sus impresiones: “Francamente, no tengo palabras para agradecer el respaldo que Stephen King ha brindado, durante casi cuatro décadas, a tantos realizadores de distintas partes del mundo mediante su maravilloso programa, lamentablemente extinto, pero más vivo que nunca. Quiero agradecer a la organización de la gran Comic-Con KingCon de Atlantic City 2026 por permitirnos formar parte de esta gran celebración mundial y, ante todo, al equipo humano que acompaña al señor King por el enorme esfuerzo legal que supone hacer posible esta experiencia única e irrepetible: proyectar nuestro trabajo ante el mundo con el respaldo del propio Stephen King. Es algo sencillamente extraordinario”.



“De igual manera, debo agradecer a mis socios en Chile de Patagonia Cinema, Iván Mihovilovic y Mario Drpic; a nuestro productor asociado, José Ángel Delgado, de Cosmos Fan Comunicación España; y a Cine Update Estados Unidos”, manifestó Albert.



HOLLYWOOD

Actualmente, Hamilton prepara su debut como productor asociado del largometraje de terror Nana, una coproducción entre España y Estados Unidos que se encuentra en proceso de postproducción y distribución. Co-escrita y protagonizada por Gerald Filmore (Muertos SL). La película fue rodada en la ciudad de Los Ángeles y cuenta también con algunas escenas filmadas en España.



FLETCHER

Seleccionado para el documental oficial sobre la historia de los Dollar Babies de Stephen King

Hace apenas un par de semanas, Hamilton recibió la notificación de que la historia detrás de la creación de su adaptación Fletcher, rodada en 2024 en su austral tierra natal, Punta Arenas, será incorporada al documental.

La notificación de que Fletcher será incluida en este documental internacional fue realizada por el cineasta estadounidense Paul Innman, quien comunicó a los participantes de KingCon 2026 que ya se han obtenido los permisos del equipo legal de Stephen King, para utilizar materiales fílmicos de cada una de las películas involucradas. Fletcher y su particular historia dentro del universo de los Dollar Babies, han despertado un gran interés entre los organizadores de KingCon 2026 de Atlantic City.



CHILE

Bajo el alero de Cinema Patagonia, Hamilton se encuentra en pleno rodaje del thriller Die Goliath (Muérete, Goliat), cuyo estreno está previsto para el segundo semestre de 2027. “En otras palabras, en lo personal, haber sido un Dollar Baby ha generado un nuevo impulso profesional y una etapa muy fértil de realización que, siempre reconoceré, se debe al maravilloso y altruista plan, cuidadosamente concebido por el reconocido escritor estadounidense Stephen King: el extraordinario acuerdo del dólar”, puntualizó Hamilton.

Los tráileres de las películas Dollar Baby que se exhibirán en Atlantic City entre los días 22 y 24 de octubre ante cientos de fans de Stephen King están disponibles en el siguiente enlace: https://kingconinfo.com/db.html