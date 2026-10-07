Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

7 de octubre de 2026

STEPHEN KING AUTORIZA LA PROYECCIÓN DE FLETCHER, DEL CINEASTA CHILENO ALBERT HAMILTON, ANTE CIENTOS DE FANS EN ESTADOS UNIDOS

Por Raquel Laguna Pardo (Miembro Critics Choice Association y Hollywood Creative Alliance) ​

Diseño sin título (5)

​El director de cine latinoamericano Albert Hamilton Armitage alcanza un nuevo logro sin precedentes al ser seleccionado con Fletcher, su adaptación cinematográfica del cuento del reconocido escritor estadounidense Stephen King “In the Deathroom”, para participar de forma exclusiva en la gran Comic-Con KingCon, que se celebrará en Atlantic City, Estados Unidos, desde el 22 al 24 octubre de 2026.

 
El extraordinario evento reunirá algunas de las mejores adaptaciones oficiales del universo del maestro del terror Stephen King realizadas durante los últimos 40 años. Las obras seleccionadas proceden del desaparecido programa Dollar Baby, que llegó a su fin en diciembre del año 2023.

 
Conocido inicialmente como el “acuerdo del dólar”, el programa fue una iniciativa creada por el propio escritor a finales de la década de 1970. Consistía en un contrato simbólico mediante el cual King cedía a estudiantes de cine y aspirantes a realizadores los derechos para adaptar uno de sus cuentos por tan solo un dólar. Su objetivo era fomentar el talento emergente y permitir que nuevos cineastas experimentaran y crearan cortometrajes basados en su obra. La única condición era respetar los derechos de propiedad intelectual del autor y comprometerse contractualmente a no distribuir las películas con fines comerciales ni obtener beneficios económicos de ellas.

 
Frank Darabont adaptó The Woman in the Room (1983) cuando era un joven asistente de producción y no contaba con presupuesto. El resultado gustó tanto a Stephen King que el escritor le concedió plena confianza creativa. Gracias a ese vínculo, Darabont dirigió más adelante The Shawshank Redemption (Sueños de fuga / Cadena perpetua) y The Green Mile (Milagros inesperados / La milla verde), consideradas dos de las mejores adaptaciones cinematográficas de la historia.

 
Otro nombre destacado es el de Mick Garris, vinculado a The Boogeyman (1982). Aunque Jeff Schiro dirigió este cortometraje Dollar Baby, Garris formó parte del círculo de jóvenes cineastas que experimentaban con el formato. Con el tiempo, se convirtió en uno de los colaboradores audiovisuales más frecuentes de King y dirigió la célebre miniserie de televisión The Stand (Apocalipsis, 1994), la versión televisiva de The Shining (El resplandor, 1997) y la película Sleepwalkers (Sonámbulos).

 
Muchos otros directores no llegaron de inmediato a las grandes ligas de Hollywood, pero utilizaron sus cortometrajes para obtener reconocimientos en festivales internacionales de clase A, como Sundance, Sitges o Toronto. Esto les permitió conseguir financiación para sus propias películas independientes y contratos con agencias de talento.

 
El proyecto funcionó durante más de 40 años y sirvió como incubadora para cientos de cineastas de todo el mundo. El histórico acuerdo llegó a su fin en diciembre de 2023, cuando Margaret Morehouse, su coordinadora y administradora durante años, se retiró de sus funciones.

 
El caso más austral del planeta corresponde al cineasta chileno Albert Hamilton, quien en 2023 firmó su primer contrato con King para realizar uno de los últimos Dollar Babies de la historia, rodado y estrenado en 2024. Dos años después, firma un contrato por segunda vez, en esta ocasión para participar junto con algunos de los mejores representantes del programa en un evento de alcance mundial que congregará a los seguidores más exigentes de la obra de King.

 
Consultado sobre este logro profesional, Hamilton compartió en exclusiva sus impresiones: “Francamente, no tengo palabras para agradecer el respaldo que Stephen King ha brindado, durante casi cuatro décadas, a tantos realizadores de distintas partes del mundo mediante su maravilloso programa, lamentablemente extinto, pero más vivo que nunca. Quiero agradecer a la organización de la gran Comic-Con KingCon de Atlantic City 2026 por permitirnos formar parte de esta gran celebración mundial y, ante todo, al equipo humano que acompaña al señor King por el enorme esfuerzo legal que supone hacer posible esta experiencia única e irrepetible: proyectar nuestro trabajo ante el mundo con el respaldo del propio Stephen King. Es algo sencillamente extraordinario”.

 
“De igual manera, debo agradecer a mis socios en Chile de Patagonia Cinema, Iván Mihovilovic y Mario Drpic; a nuestro productor asociado, José Ángel Delgado, de Cosmos Fan Comunicación España; y a Cine Update Estados Unidos”, manifestó Albert.

 
HOLLYWOOD
Actualmente, Hamilton prepara su debut como productor asociado del largometraje de terror Nana, una coproducción entre España y Estados Unidos que se encuentra en proceso de postproducción y distribución. Co-escrita y protagonizada por Gerald Filmore (Muertos SL). La película fue rodada en la ciudad de Los Ángeles y cuenta también con algunas escenas filmadas en España.

 
FLETCHER
Seleccionado para el documental oficial sobre la historia de los Dollar Babies de Stephen King
Hace apenas un par de semanas, Hamilton recibió la notificación de que la historia detrás de la creación de su adaptación Fletcher, rodada en 2024 en su austral tierra natal, Punta Arenas, será incorporada al documental.
La notificación de que Fletcher será incluida en este documental internacional fue realizada por el cineasta estadounidense Paul Innman, quien comunicó a los participantes de KingCon 2026 que ya se han obtenido los permisos del equipo legal de Stephen King, para utilizar materiales fílmicos de cada una de las películas involucradas. Fletcher y su particular historia dentro del universo de los Dollar Babies, han despertado un gran interés entre los organizadores de KingCon 2026 de Atlantic City.

 
CHILE
Bajo el alero de Cinema Patagonia, Hamilton se encuentra en pleno rodaje del thriller Die Goliath (Muérete, Goliat), cuyo estreno está previsto para el segundo semestre de 2027. “En otras palabras, en lo personal, haber sido un Dollar Baby ha generado un nuevo impulso profesional y una etapa muy fértil de realización que, siempre reconoceré, se debe al maravilloso y altruista plan, cuidadosamente concebido por el reconocido escritor estadounidense Stephen King: el extraordinario acuerdo del dólar”, puntualizó Hamilton.

 Los tráileres de las películas Dollar Baby que se exhibirán en Atlantic City entre los días 22 y 24 de octubre ante cientos de fans de Stephen King están disponibles en el siguiente enlace: https://kingconinfo.com/db.html

IMG_2693

COLUMNA DE OPINIÓN | FRENTE AMPLIO DESPIDE A PATRICIO GUZMÁN: EL CINEASTA DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

AUMENTA NÚMERO DE BUQUES QUE NAVEGAN POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Leer Más

En línea con la información publicada por Bloomberg, el alza se debería a la sequía que está afectando al Canal de Panamá, lo que limita el calado y cantidad de naves que diariamente pueden hacer uso de aquella vía interoceánica.

En línea con la información publicada por Bloomberg, el alza se debería a la sequía que está afectando al Canal de Panamá, lo que limita el calado y cantidad de naves que diariamente pueden hacer uso de aquella vía interoceánica.

Armada-de-Chile-realiza-aeroevacuacion-medica-de-tripulante-en-el-Estrecho-de-Magallanes-scaled-e1778173469626-600x406
nuestrospodcast
ENTREGA DE SUBVENCIONES (4)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTREGA SUBVENCIONES A 11 AGRUPACIONES SOCIALES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
Diseño sin título (5)

STEPHEN KING AUTORIZA LA PROYECCIÓN DE FLETCHER, DEL CINEASTA CHILENO ALBERT HAMILTON, ANTE CIENTOS DE FANS EN ESTADOS UNIDOS

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
visitaTMS

CORMAG Y CÁMARA DE TURISMO DE ÚLTIMA ESPERANZA ARTICULAN VISITA TÉCNICA PARA PROYECTAR LA OFERTA MICE DE LA PROVINCIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
junjimagallanes

CAMPAÑA DEL JUGUETE 2026 BUSCA REUNIR REGALOS NUEVOS PARA CERCA DE 2 MIL NIÑOS Y NIÑAS DE JARDINES INFANTILES DE MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.