CORMAG Y CÁMARA DE TURISMO DE ÚLTIMA ESPERANZA ARTICULAN VISITA TÉCNICA PARA PROYECTAR LA OFERTA MICE DE LA PROVINCIA

​Las capacidades de Magallanes para avanzar en el turismo de negocios y congresos no se concentran únicamente en Punta Arenas. Puerto Natales y Torres del Paine cuentan con una oferta que abre nuevas posibilidades para este segmento, especialmente para eventos boutique, donde la experiencia turística diferenciadora del destino se convierte en uno de sus principales atributos.



Esta fue una de las principales conclusiones de la segunda visita a Magallanes de Travel MICE Solutions (TMS), empresa enfocada en la captación de eventos y viajes de incentivo, que en esta ocasión recorrió Puerto Natales y Torres del Paine en una robusta agenda organizada por la Corporación de Desarrollo de Magallanes (CORMAG) y la Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE).



La visita se desarrolló entre el 2 y el 6 de octubre e incluyó más de 10 establecimientos hoteleros, oferta gastronómica, espacios para eventos y experiencias turísticas, entre ellas la navegación por los glaciares Balmaceda y Serrano.



“La Cámara de Turismo de Última Esperanza forma parte de la CORMAG, somos socios allí, y en conjunto estamos impulsando una iniciativa que viene a potenciar la actividad turística en la región de Magallanes a través del turismo MICE. Tenemos que potenciar el entendimiento de que existen otros segmentos tan interesantes como los que hoy recibimos en alta temporada y que nuestra oferta también puede prepararse y adecuarse para el turismo de incentivos, prospectando el territorio y dando a conocer sus servicios y oferta de productos”, indicó la gerenta general de CATUE, Adriana Aguilar.



La inspección permitió reforzar una mirada en la que los distintos destinos de Magallanes pueden aportar a la oferta MICE desde sus propias características. La oportunidad está en potenciar las fortalezas de cada territorio y complementarlas dentro de una propuesta regional.



En este escenario, uno de los principales desafíos para Magallanes no pasa necesariamente por generar nuevas capacidades, sino por conectar las que ya existen. Yenny Oyarzo, gerente general de CORMAG explicó que “estamos articulando a los distintos actores y levantando la información de nuestra oferta para avanzar hacia la conformación de un MICE Bureau, que nos permita potenciar la venta del destino y posicionar a Magallanes ante la industria. Queremos que quienes vean en nuestra región una oportunidad para realizar sus eventos encuentren también una contraparte capaz de vincularlos con la oferta regional”.



En febrero de 2027, TMS realizará una nueva visita a Magallanes, esta vez para conocer la oferta de Tierra del Fuego. En paralelo, CORMAG ya articula la llegada de otros operadores durante el primer semestre de 2027 para continuar posicionando los destinos de la región ante la industria MICE.



Articulación con actores del territorio:



Como parte de la agenda, CORMAG y Travel MICE Solutions sostuvieron una reunión con actores públicos y privados de Última Esperanza, entre ellos el delegado presidencial provincial, Liber Lazo; el director regional de Sernatur, Mauricio Peña y Lillo; además de representantes de la Municipalidad de Torres del Paine, CATUE y de sus empresas socias. La instancia permitió abordar las oportunidades que abre el segmento MICE para la provincia y la importancia de articular a los distintos actores en torno a su desarrollo.

