Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

4 de octubre de 2026

DOMINGA RODRÍGUEZ RELATA SU EXPERIENCIA SINFÓNICA Y ANUNCIA MASTERCLASS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

Almorzando con Checho

WhatsApp Image 2026-10-04 at 17

La joven artista de Punta Arenas, Dominga, visitó el estudio de Polar Comunicaciones para compartir los recientes hitos de su ascendente carrera musical. Durante su participación en Almorzando con Checho, la talentosa magallánica de 15 años detalló su reciente presentación junto a la Orquesta Filodramática de Chile en Santiago y su destacada participación en el Día de la Oración por Chile a nivel local.

Sobre su debut sinfónico en el moderno Teatro CA 660, la cantante reconoció que fue una experiencia inolvidable que surgió de manera inesperada a través de redes sociales. El director ruso Alexander Shitikov la contactó para invitarla a ser la voz principal en tres funciones con entradas agotadas, donde interpretó reconocidos temas frente a un público que le brindó aplausos espontáneos.

En el ámbito local, Dominga valoró el cariño recibido tras cantar frente a la comunidad magallánica en la parada militar comunal a petición del obispado. Aprovechando el espacio en Radio Polar, la artista extendió una invitación a los vecinos para participar de una masterclass de canto que impartirá junto a su profesor, Daniel Olmos, el próximo martes 6 de octubre a las 18:00 horas en el Hotel Hain.

Finalmente, en el diálogo sostenido en Almorzando con Checho, la joven estudiante destacó que la música le cambió la vida y que actualmente proyecta el lanzamiento de nuevas composiciones. Entre sus próximos pasos, adelantó que trabajará en un videoclip bajo la dirección de Alexideral, manteniendo siempre su formación escolar mediante la modalidad de exámenes libres.


turista

PERNOCTACIONES TURÍSTICAS EN MAGALLANES CAEN 16,7% DURANTE AGOSTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

SALUD Y DEPORTE INICIAN EN MAGALLANES MES DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA

Leer Más

La actividad se realizó en el Polideportivo 18 de Septiembre de Punta Arenas y reforzó la importancia de la actividad física, los controles preventivos y la detección oportuna.

La actividad se realizó en el Polideportivo 18 de Septiembre de Punta Arenas y reforzó la importancia de la actividad física, los controles preventivos y la detección oportuna.

ROD_9645 (Copiar)
nuestrospodcast
DSC_6927

CERCA DE 50 NIÑOS Y JÓVENES FUERON BAUTIZADOS EN PUERTO NATALES

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
WhatsApp Image 2026-10-04 at 17

DOMINGA RODRÍGUEZ RELATA SU EXPERIENCIA SINFÓNICA Y ANUNCIA MASTERCLASS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
redsaludmagallanes

PRÉSTAMO FONASA PERMITE FINANCIAR HASTA EL 85% DE CIRUGÍAS BARIÁTRICAS EN REDSALUD MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.