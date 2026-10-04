DOMINGA RODRÍGUEZ RELATA SU EXPERIENCIA SINFÓNICA Y ANUNCIA MASTERCLASS EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

La joven artista de Punta Arenas, Dominga, visitó el estudio de Polar Comunicaciones para compartir los recientes hitos de su ascendente carrera musical. Durante su participación en Almorzando con Checho, la talentosa magallánica de 15 años detalló su reciente presentación junto a la Orquesta Filodramática de Chile en Santiago y su destacada participación en el Día de la Oración por Chile a nivel local.

Sobre su debut sinfónico en el moderno Teatro CA 660, la cantante reconoció que fue una experiencia inolvidable que surgió de manera inesperada a través de redes sociales. El director ruso Alexander Shitikov la contactó para invitarla a ser la voz principal en tres funciones con entradas agotadas, donde interpretó reconocidos temas frente a un público que le brindó aplausos espontáneos.

En el ámbito local, Dominga valoró el cariño recibido tras cantar frente a la comunidad magallánica en la parada militar comunal a petición del obispado. Aprovechando el espacio en Radio Polar, la artista extendió una invitación a los vecinos para participar de una masterclass de canto que impartirá junto a su profesor, Daniel Olmos, el próximo martes 6 de octubre a las 18:00 horas en el Hotel Hain.

Finalmente, en el diálogo sostenido en Almorzando con Checho, la joven estudiante destacó que la música le cambió la vida y que actualmente proyecta el lanzamiento de nuevas composiciones. Entre sus próximos pasos, adelantó que trabajará en un videoclip bajo la dirección de Alexideral, manteniendo siempre su formación escolar mediante la modalidad de exámenes libres.

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