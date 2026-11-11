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11 de noviembre de 2026

DIPUTADO BIANCHI POR NUEVA POLÉMICA DEL CANCILLER ARGENTINO "SE HA GENERADO UN RELATO ARTIFICIAL"

​"Aquí lo que se ha generado es un relato artificial, hay muchas personas en argentina que se han prestado para ser títeres del titiritero que está en Estados Unidos manejando un relato que no existía" afirmó Bianchi.

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Luego de conocerse los dichos del canciller argentino, Pablo Quirno, quien planteó que se debía pedir autorización para que un buque viajara a las Islas Malvinas, el diputado Magallánico, Carlos Bianchi, fue enfático en señalar que esta es una estrategia orquestada desde Estados Unidos, manipulando a las autoridades trasandinas.

"Aquí lo que se ha generado es un relato artificial, hay muchas personas en argentina que se han prestado para ser títeres del titiritero que está en Estados Unidos manejando un relato que no existía" afirmó Bianchi.

El diputado agregó que "La patagonia chilena tiene el Estrecho de Magallanes, la Antártica en su reclamación, y la mayor reserva de agua dulce del mundo, y para el mundo esto tiene un interés marcado, como Estados Unidos e Israel, ven aquí la generación de un relato que genere un conflicto. Chile no necesita de ningún permiso para llegar a las Malvinas". puntualizó el diputado magallánico.

Finalmente, respeto al actuar del canciller chileno, Francisco Pérez, Bianchi manifestó que " no ha estado a la altura y no ha respondido como debiera hacerlo frente a su par en Argentina".

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