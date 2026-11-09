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9 de noviembre de 2026

MAGALLANES REFUERZA TRABAJO EN TERRENO PARA PREVENIR ACCIDENTES EN LA MINERÍA

​La Seremi de Minería y Sernageomin realizan encuentros con empresas y trabajadores para identificar riesgos y recoger propuestas preventivas. La iniciativa se suma a una estrategia nacional que registra 40 reuniones y más de 1.200 participantes.

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La Seremi de Minería de Magallanes y de la Antártica Chilena, en coordinación con Sernageomin, está desarrollando encuentros con empresas y trabajadores del sector para identificar riesgos críticos y recoger propuestas que permitan prevenir accidentes en las faenas mineras de la región. Entre las actividades se consideran reuniones con equipos de ENAP.

El seremi de Minería, Óscar Basualdo, explicó que estas instancias buscan incorporar la experiencia de quienes trabajan diariamente en condiciones geográficas y climáticas particulares. Entre las materias abordadas se encuentran la identificación de riesgos, la coordinación con contratistas y subcontratistas, la mantención de equipos y el análisis de incidentes.

Este despliegue forma parte de la Mesa Transversal por la Seguridad Minera, convocada el 16 de octubre por el biministro Daniel Mas y el subsecretario Álvaro González. A nivel nacional, la iniciativa ha desarrollado 40 reuniones en ocho regiones, con la participación de más de 1.200 personas.

En paralelo, el Gobierno anunció un aumento del presupuesto de Sernageomin para 2027, con el objetivo de elevar las fiscalizaciones anuales de 10.000 a 13.000 y ampliar la cobertura de faenas fiscalizadas del 30% al 50%.

La agenda preventiva también contempla actividades formativas. En Puerto Natales, 65 estudiantes del Liceo Bicentenario Politécnico Luis Cruz Martínez participaron en una iniciativa de formación de monitores de seguridad minera impulsada por Sernageomin, orientada a acercar a los jóvenes a la prevención de riesgos y al cumplimiento de procedimientos de seguridad.


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