SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DESTACA AVANCES EN CONECTIVIDAD AUSTRAL Y ANUNCIA ACELERACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA

En el marco de la conmemoración del Día de la Antártica Chilena, el subsecretario del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Nicolás Balmaceda Jimeno, visitó los estudios de Polar Comunicaciones para participar en el programa Buenos Días Región, instancia en la que abordó la cartera de proyectos que se está desarrollando en Magallanes, con especial énfasis en conectividad, infraestructura portuaria y obras estratégicas para fortalecer la presencia chilena en el territorio antártico.

Durante la entrevista, la autoridad destacó que una de las prioridades de la actual administración es avanzar en la integración territorial y la soberanía, mediante el desarrollo de infraestructura que permita mejorar las condiciones de vida de las comunidades y fortalecer la proyección nacional hacia el extremo austral.

“Existen otras autoridades a nivel nacional que se encuentran acá. La subsecretaria de Turismo, la subsecretaria de Relaciones Internacionales, porque queríamos decirle a los magallánicos que para el Gobierno la Antártica importa y para el Ministerio de Obras Públicas la Antártica es muy relevante. Nosotros tenemos varios proyectos en ejecución con inversiones cuantiosas en la Antártica”, manifestó.

Ruta Vicuña-Yendegaia: compromiso de terminar la conexión terrestre de Tierra del Fuego

Uno de los principales anuncios abordados por Balmaceda fue el compromiso de acelerar las obras de la ruta Vicuña-Yendegaia, proyecto de larga data que busca completar la conexión terrestre de Tierra del Fuego y mejorar la integración de las localidades del extremo sur de la región.

La autoridad explicó que durante su visita a la provincia Antártica se marcó un nuevo hito en la ejecución de esta iniciativa, específicamente con el inicio de trabajos correspondientes a la etapa 12, que contempla un tramo de 10 kilómetros por el sector sur.

El proyecto forma parte del denominado Plan Magallanes, incluido en el Gran Plan Austral del Ministerio de Obras Públicas, estrategia que considera iniciativas para fortalecer la conectividad en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes y de la Antártica Chilena.

“Existen solamente quedan 28 km por hacer, son 3 tramos, las etapas 12, 13 y 14 de 10, 10 y 8 km y la proyección original era al año 34 y nosotros la redujimos en forma sustancial y el compromiso del presidente es que esto termine y que vayamos a conectar a través de la cordillera de Darwin, tanto la fase norte como la fase sur de la carretera”, señaló el subsecretario.

Balmaceda precisó que los trabajos se están desarrollando desde dos frentes: el tramo sur, correspondiente a la etapa 12, y el frente norte, asociado a la etapa 13. La intención es que ambos avances puedan encontrarse en un punto intermedio de la cordillera de Darwin hacia el término del actual Gobierno.

El subsecretario destacó que completar esta ruta permitirá modificar sustancialmente las condiciones de desplazamiento hacia Puerto Williams, pasando de un sistema de transporte exclusivamente marítimo, que puede superar las 30 horas y depende de las condiciones climáticas, a una conexión bimodal, con un trayecto mayoritariamente terrestre y dos cruces marítimos de menor duración.

“Va a ser un hito histórico poder terminar con la conexión de esa vía y cambiar lo que es un transporte exclusivamente marítimo que toma más de 30 horas, muy complejo, sometido a la inclemencia del tiempo entre Puerto Williams y Punta Arenas, a la posibilidad de hacerlo bimodal con gran parte del trayecto terrestre y con solo dos pasos marítimos muy cortos, lo cual reduciría los tiempos de transporte a 12 horas aproximadamente”, explicó.

La autoridad recalcó que los recursos para avanzar en las etapas pendientes se encuentran comprometidos y que existe una decisión de acelerar los trabajos, considerando la importancia estratégica de esta conexión para la soberanía y la integración territorial.

Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes: recuperación de un inmueble patrimonial

Otro de los proyectos visitados por el subsecretario fue la futura Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, iniciativa que permitirá recuperar el antiguo edificio de la cárcel de Punta Arenas para transformarlo en un espacio destinado a la cultura, la lectura y la conservación del patrimonio histórico regional.

Balmaceda calificó la obra como una infraestructura de características únicas en el país, tanto por el valor histórico del inmueble como por el desafío técnico que ha significado su recuperación.

El edificio comenzó a funcionar como recinto penitenciario en 1899 y mantuvo sus operaciones durante más de un siglo. Posteriormente fue abandonado y sufrió un importante deterioro, hasta que se reconoció su valor patrimonial y se impulsó un proyecto para darle un nuevo uso público.

“Es una obra maravillosa, no existe otra obra igual en el país. Además que realza el valor histórico de nuestro patrimonio. Piensen ustedes, una cárcel que operará desde siglos antepasados, desde 1899, tuvo operaciones por más de 100 años. El edificio fue abandonado, muy dañado, luego se declaró su valor patrimonial, cierto, como monumento nacional y el desafío fue hacer un proyecto que sirviera a la comunidad”, indicó.

La autoridad también se refirió a las dificultades que ha enfrentado la ejecución de los trabajos, particularmente por los hallazgos arqueológicos encontrados durante el desarrollo de las obras.

Según detalló, se registraron 41 mil hallazgos que debieron ser catalogados, situación que incidió en los plazos de ejecución. Pese a ello, destacó el avance alcanzado y el modelo de financiamiento que permitió concretar la iniciativa.

“Imagínese usted que acá se encontraron 41.000 hallazgos arqueológicos que hubo que catalogar y que significaron retrasos en el proyecto, pero así todo el proyecto tiene un grado de avance muy importante”, sostuvo.

En cuanto al financiamiento, explicó que el 72% de los recursos corresponde al Gobierno Regional de Magallanes, mientras que el 28% restante es aportado a través del Ministerio de las Culturas.

Para el subsecretario, la recuperación del inmueble permitirá entregar nuevos servicios a la comunidad y convertirse en un espacio de orgullo para los habitantes de la región.

Nuevo cuartel para la Segunda Compañía de Bomberos de Punta Arenas

Durante su visita a la capital regional, Balmaceda también contempló una actividad vinculada a la entrega de terrenos para la construcción del futuro cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de Punta Arenas.

El proyecto busca responder a una necesidad de infraestructura de la institución, considerando que el edificio original se encuentra inutilizable y actualmente solo conserva su fachada histórica.

La nueva infraestructura contempla una superficie edificada aproximada de 740 metros cuadrados y estará ubicada en el sector sur de la ciudad.

“Imagínense ustedes, a mí no se me ocurre una de las necesidades más básicas que tener bomberos en buenas condiciones, en buenas instalaciones y, por lo tanto, estamos nosotros entregando eso en una actividad en la cual, junto al gobernador regional de Magallanes, don Jorge Flies, queremos hacerle un homenaje porque se ha convertido en un socio estratégico para el Ministerio de Obras Públicas”, expresó.

La inversión, que supera los $2.800 millones, será financiada con recursos regionales y forma parte del trabajo coordinado entre el MOP y el Gobierno Regional para desarrollar infraestructura pública.

En ese sentido, Balmaceda destacó el papel que ha desempeñado la administración regional en el financiamiento de iniciativas que requieren capacidades técnicas y presupuestarias complementarias.

“Él tiene la capacidad financiera, nosotros tenemos la capacidad técnica, así que estamos abordando muchos proyectos como unidad técnica, el MOP y el Gobierno Regional, con fondos especiales que hay para el financiamiento de infraestructura”, explicó.

Convenios entre el MOP y el Gobierno Regional: coordinación para concretar obras

Consultado sobre la experiencia de Magallanes en materia de convenios de programación, el subsecretario destacó que estos instrumentos permiten articular las capacidades de distintas instituciones y avanzar en proyectos que, de otra manera, podrían enfrentar dificultades de financiamiento o ejecución.

Explicó que el Ministerio de Obras Públicas cuenta con equipos técnicos especializados para diseñar y ejecutar obras, mientras que los gobiernos regionales pueden aportar recursos para responder a las necesidades de infraestructura de sus territorios.

Como ejemplo, mencionó el convenio suscrito entre el MOP y la Armada de Chile, que ha permitido desarrollar trabajos en infraestructura antártica, considerando la capacidad logística de la institución naval para operar en condiciones complejas.

“Los convenios en general son un instrumento muy útil para poder coordinar el trabajo de distintas instituciones. Le doy otro ejemplo relativo a las actividades que hemos estado haciendo acá. Ministerio de Obras Públicas suscribió un convenio con la Armada. Y es ese convenio el que nos ha permitido realizar los trabajos del muelle en la Antártica, porque la verdad que no hay empresa privada que tenga una capacidad logística como la Armada de Chile”, señaló.

Asimismo, reconoció que estos acuerdos pueden enfrentar dificultades durante su implementación, especialmente cuando los aportes o avances de las instituciones involucradas no se producen al mismo ritmo.

Sin embargo, destacó que lo fundamental es mantener una planificación conjunta y establecer prioridades para ejecutar las iniciativas comprometidas.

Infraestructura antártica: inversiones en aeródromos y muelle multipropósito

En el marco de la conmemoración del Día de la Antártica Chilena, Balmaceda también entregó detalles sobre los proyectos que el Ministerio de Obras Públicas está impulsando para fortalecer la infraestructura que permite las operaciones hacia el continente blanco.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentran los trabajos de conservación de la pista del aeródromo Teniente Marsh, en la isla Rey Jorge, además de las obras que se desarrollan en bahía Fildes, donde se realizan faenas relacionadas con la infraestructura marítima.

El subsecretario explicó que estos trabajos se ejecutan mediante una coordinación entre el MOP y la Armada, institución que aporta capacidades logísticas para trasladar materiales y desarrollar las faenas en un territorio donde las condiciones climáticas y geográficas representan un desafío.

Sobre los avances en bahía Fildes, señaló que inicialmente las obras estaban proyectadas para ejecutarse durante tres campañas de verano. Sin embargo, el progreso alcanzado durante la primera etapa permitiría reducir ese plazo.

“Es un trabajo muy notable que estaba proyectado para hacerlo en tres campañas veraniegas. Pero resulta que ya con la primera campaña alcanzamos un 45% de avance y todo parece indicar que, si actuamos bien y el clima lo permite, podríamos ejecutar esta obra en dos campañas, terminándola en abril del 27”, afirmó.

A esto se suma la conservación del aeródromo Guardiamarina Zañartu, en Puerto Williams, infraestructura considerada estratégica para la proyección antártica de la región.

Balmaceda confirmó que ya se tomó razón de la adjudicación de este proyecto, correspondiente al primer contrato de la actual administración adjudicado en la provincia Antártica Chilena.

La iniciativa considera una inversión de $8.500 millones y busca mejorar las condiciones operativas de esta infraestructura aeroportuaria.

“Son trabajos de conservación del aeródromo Guardiamarina Zañartu en Puerto Williams, que es la proyección natural para llegar a la Antártida. Ya se tomó razón de esa adjudicación, es el primer contrato de esta administración adjudicado en la provincia Antártica Chilena. Una inversión relevante, 8.500 millones de pesos que también van a apoyar esta operación”, detalló.

Mejoramiento de aeropuertos y avance del muelle multipropósito de Puerto Williams

Dentro de la cartera de proyectos que buscan fortalecer la conectividad regional y la proyección antártica, el subsecretario también mencionó la conservación mayor del aeródromo de Puerto Natales, cuyos trabajos ya cuentan con una empresa contratada.

Según explicó, las obras consideran la instalación y operación de dos plantas de asfalto en el lugar, junto con una coordinación destinada a reducir al mínimo las afectaciones a la aviación comercial.

A estas iniciativas se suma el mejoramiento de la pista principal del aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, en Punta Arenas, infraestructura fundamental para el transporte aéreo regional y la conexión con otros puntos del país.

En materia portuaria, Balmaceda destacó los avances de la segunda etapa del muelle multipropósito de Puerto Williams, obra que pudo inspeccionar durante su visita a la provincia Antártica.

El proyecto, ejecutado por la Dirección de Obras Portuarias del MOP, presenta un avance que permitiría anticipar su conclusión respecto de los plazos inicialmente establecidos.

“Un trabajo que está siendo ejecutado por la Dirección de Obras Portuarias del MOP concluye en marzo, tres meses antes de las fechas estimadas”, indicó.

La infraestructura portuaria constituye uno de los elementos centrales para fortalecer las operaciones marítimas, el abastecimiento y la actividad logística en Puerto Williams, además de contribuir a la proyección de Magallanes como puerta de entrada al territorio antártico.

Magallanes como plataforma de proyección hacia la Antártica

Otro de los planteamientos del subsecretario estuvo relacionado con la importancia de fortalecer la posición de Magallanes en el desarrollo turístico, científico y logístico asociado al continente blanco.

Balmaceda sostuvo que las inversiones en infraestructura antártica deben entenderse como decisiones estratégicas de largo plazo, cuyos beneficios no necesariamente se reflejan de manera inmediata, pero que pueden generar oportunidades relevantes para la región.

“Magallanes se proyecta a la Antártica y acerca la Antártica a los chilenos y, por lo tanto, toda la inversión que hagamos nosotros en ese sentido, la verdad que va a dar una rentabilidad, quizá no en el corto plazo, pero estos son temas estratégicos, con miradas de largo plazo”, afirmó.

En esa línea, planteó que Chile debe aprovechar su posición geográfica y las condiciones de Magallanes para fortalecer su presencia en las actividades científicas y turísticas relacionadas con la Antártica.

“Podemos permitir que los vecinos nos ganen en la carrera turística, en la carrera científica, en relación con la Antártica. Tenemos una posición única en el mundo”, advirtió.

La autoridad agregó que parte de la inversión turística regional ya está relacionada con la actividad antártica y que existe potencial para incrementar esa participación mediante nuevas obras y mejores condiciones de conectividad.

Aceleración de proyectos y reducción de plazos

Al finalizar la entrevista, el subsecretario destacó que una de las metas del Ministerio de Obras Públicas es acelerar iniciativas que durante años permanecieron pendientes, mediante una mayor coordinación institucional y el impulso de las obras que cuentan con financiamiento y condiciones para avanzar.

“Son hartas las actividades, eso es lo que nos está permitiendo reducir los plazos de proyectos que en algunos casos estuvieron botados por años, así que estamos muy motivados, muy contentos de lo que se está logrando y muy agradecido la oportunidad de estar acá con ustedes, pudiendo transmitir toda esta buena noticia”, concluyó.



