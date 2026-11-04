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4 de noviembre de 2026

MINVU ENTREGÓ 11 SUBSIDIOS PARA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA A POSTULANTES DE SECTORES MEDIOS DE PUERTO NATALES

​En el Departamento Provincial del Serviu en Última Esperanza, se realizó la entrega de certificados de subsidios correspondientes al Primer llamado 2026 del Programa para Sectores Medios y Emergentes.

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Este miércoles, en dependencias del Departamento Provincial del Serviu en Última Esperanza, se entregaron los subsidios habitacionales a 10 postulante de Natales favorecidos en la opción de compra de vivienda nueva o usada y 1 postulante en la opción de densificación predial.

En la actividad participaron el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría; el Director Regional (S) del Serviu, Homero Villegas Núñez; la jefa del Departamento Provincial del Serviu, Gloria Donoso Cuevas; y el jefe de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial, Sergio Rebolledo Barrera

El Seremi Guajardo felicitó a las personas que con esfuerzo reunieron el ahorro que les permitió acceder a este beneficio del Estado destinado a la adquisición de la primera vivienda.

La autoridad señaló “Es un gran avance para la comuna de Puerto Natales y la Provincia de Última Esperanza. Dentro de la política del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de hacer de Chile un país de propietarios, estas noticias nos llenan de alegría, lo fundamental es que nosotros seguimos trabajando, se vienen nuevas instancias con nuevos proyectos, nuevos conjuntos habitacionales y esperamos que próximamente tengamos muy buenas noticias para la comunidad».

Por su parte, el Director Regional (S) Homero Villegas Núñez, valoró este beneficio disponible para personas con o sin núcleo en su Registro Social de Hogares.

“Se entregaron en Puerto Natales los certificados de subsidios habitacionales correspondientes a la postulación individual al Programa para Sectores Medios y Emergentes (D.S.N°01) y eso es una gran noticia sobre todo para la gente joven, de clase media y emergente porque la función principal de nuestro Ministerio es ayudar a tener vivienda a los sectores más vulnerables, pero también nuestra obligación es darle la oportunidad a la gente de clase media y sobre todo a los jóvenes”.

Marcelo Asencio, de 29 años de edad, residente en Natales, valoró la orientación recibida por el equipo del Serviu para completar su postulación y expresó “Soy padre de familia, estoy muy agradecido, muy contento, ya que se abren nuevos caminos, nuevas etapas. Tengo un bebé de nueve meses, creo que este beneficio nos ayudaría un montón. Ahora vamos a buscar algo que nos brinde un refugio, va a ser nuestro hogar, así que contento, feliz, muy feliz”.

Las autoridades recordaron que el 17 de este mes se abre el segundo llamado a postulación individual para este programa regido por el Decreto Supremo N°01 y que por primera vez incorpora el denominado tramo 4 mil, que en magallanes y la Antártica Chilena permite adquirir viviendas de hasta 4.500 UF, recibiendo un subsidio de 550 UF.

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