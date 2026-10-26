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26 de octubre de 2026

MOP IMPULSA NUEVA ALTERNATIVA VIAL PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y ACCESO SUR A PUERTO NATALES

​Autoridades recorrieron en terreno el trazado proyectado para prolongar la Ruta Y-330 y conectarla con la Ruta 9. La iniciativa considera aproximadamente 12 kilómetros y busca generar una nueva alternativa de acceso a Puerto Natales, además de favorecer a futuro los flujos asociados a la actividad portuaria.

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​Con el objetivo de avanzar en una nueva alternativa de conectividad para Puerto Natales, el seremi de Obras Públicas de Magallanes, Alejandro Marusic, junto al director regional subrogante de Vialidad, Sebastián Schadenberg; el jefe de gabinete del delegado presidencial provincial de Última Esperanza, Sergio Rebolledo; y el administrador municipal de la Municipalidad de Natales, Hugo Ojeda, realizaron este jueves una visita en terreno al sector de Colonia Isabel Riquelme Mesa.

 
La actividad permitió recorrer parte del trazado considerado para una futura conexión entre la Ruta Y-330 y la Ruta 9, iniciativa que tiene como propósito materializar un nuevo acceso vial a Puerto Natales. El proyecto contempla una extensión aproximada de 12 kilómetros, desde el término de la actual Ruta Y-330 hasta su empalme con la Ruta 9.

 
Durante la inspección, las autoridades recorrieron la actual Ruta Y-330 y posteriormente se trasladaron hasta el sector del cerro por donde deberá proyectarse la continuidad del camino para concretar esta nueva conexión. Este recorrido permitió conocer directamente las características del territorio y los desafíos que deberán abordarse para materializar la iniciativa.
La propuesta cobra especial relevancia debido a que permitiría establecer una segunda alternativa de conexión con Puerto Natales, en paralelo al principal acceso existente por la Ruta 9, mejorando las posibilidades de desplazamiento desde este sector hacia el sector sur de la ciudad y fortaleciendo la conectividad de la Provincia de Última Esperanza.

 
En el recorrido por el sector del cerro, las autoridades estuvieron acompañadas por Jorge Kusanovic, propietario de la estancia emplazada en el área, quien manifestó su disposición a donar los terrenos que eventualmente sean necesarios para contribuir a la concreción del camino. De materializarse la iniciativa, durante la visita se estimó que la nueva conexión podría significar una disminución de aproximadamente 30 minutos en los tiempos de desplazamiento desde este sector hacia el lado sur de Puerto Natales, generando una ruta alternativa al actual recorrido por la Ruta 9.

 
Vialidad avanza en estudios del trazado

 
La Dirección de Vialidad cuenta actualmente con un diseño preliminar, que deberá ser revisado, complementado y mejorado hasta alcanzar el nivel de desarrollo necesario para la futura ejecución de las obras. La solución proyectada corresponde a un camino diseñado para velocidades de operación de hasta 60 kilómetros por hora.

 
Uno de los principales desafíos técnicos identificados corresponde al atravieso de una quebrada ubicada aproximadamente a cuatro kilómetros del término de la actual Ruta Y-330. Para resolver este punto, los antecedentes iniciales consideran una variante de aproximadamente tres kilómetros.

 
“Estamos recorriendo en terreno una iniciativa que consideramos estratégica para el futuro de Puerto Natales. La prolongación de la Ruta Y-330 hasta conectarla con la Ruta 9 nos permitiría generar una nueva alternativa de ingreso y salida de la ciudad, especialmente hacia el sector sur, fortaleciendo la conectividad y entregando nuevas posibilidades para los desplazamientos de la comunidad y también para la actividad productiva. Hoy Vialidad cuenta con un trazado preliminar y estamos adelantando el trabajo técnico necesario para ir consolidando esta iniciativa. Además, valoramos especialmente la disposición que nos ha manifestado el propietario de estos terrenos, don Jorge Kusanovic, porque la colaboración entre el sector público, el municipio, la comunidad y los propietarios es fundamental para poder avanzar en proyectos de esta magnitud”, señaló el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic

 
Por su parte, el jefe de gabinete de la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza, Sergio Rebolledo, manifestó que: “Para la Provincia de Última Esperanza es muy importante que se proyecten nuevas alternativas de conectividad para Puerto Natales. Esta visita nos permitió conocer en terreno el trazado y dimensionar lo que significaría contar con otra vía de acceso a la ciudad, que podría disminuir los tiempos de traslado desde este sector y generar una alternativa a la Ruta 9. Como Gobierno valoramos que se esté trabajando anticipadamente en los antecedentes técnicos y también la voluntad expresada por los propietarios para aportar a la materialización de esta iniciativa. Este tipo de proyectos requieren coordinación y una mirada de largo plazo para responder al crecimiento y a las necesidades futuras de nuestra provincia”.

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SEREMI DE MINERÍA DESTACA DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR EN MAGALLANES

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