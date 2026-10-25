JUNAEB MAGALLANES RECONOCIÓ LA TRAYECTORIA Y EL COMPROMISO DE SUS FUNCIONARIOS

La Dirección Regional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) de Magallanes realizó una ceremonia de reconocimiento a sus funcionarios, en una jornada que coincidió con la conmemoración de los 506 años de la región. El encuentro se desarrolló este miércoles en el auditorio de la Mutual de Seguridad y reunió al equipo regional de la institución.

Durante la actividad, se distinguió a funcionarias que cumplieron 10 y 15 años de servicio. Además, se destacó la labor de los 22 integrantes del equipo regional, cuyo trabajo permite desarrollar las acciones de JUNAEB en distintos puntos del territorio, desde Puerto Edén hasta Cabo de Hornos.

La directora regional de JUNAEB Magallanes, Natacha Carrasco Salinas, vinculó la conmemoración regional con el compromiso de los trabajadores de la institución. Asimismo, subrayó la importancia de promover el buen trato, la empatía y entornos laborales gratos y seguros para quienes integran los equipos del servicio público.

En tanto, Adolfo Calisto, representante de la Asociación de Funcionarios de JUNAEB (AFAEB) Magallanes, agradeció el reconocimiento entregado a las funcionarias homenajeadas y destacó el valor del compañerismo y la validación colectiva en la trayectoria laboral. Según señaló, este tipo de instancias contribuye a fortalecer los vínculos del equipo y a mantener la motivación en el trabajo diario.

La jornada concluyó con un llamado a valorar a las personas que forman parte de JUNAEB Magallanes y su aporte al desarrollo de las labores institucionales en las cuatro provincias de la región.

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