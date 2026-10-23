DÍA DEL PATRIMONIO REGIONAL TENDRÁ MÁS DE 50 ACTIVIDADES Y PONDRÁ EN VALOR EL LEGADO CHILOTE EN MAGALLANES

Más de 50 actividades culturales, patrimoniales e históricas forman parte de la programación de la décimo tercera edición del Día del Patrimonio Cultural Regional de Magallanes, iniciativa que busca relevar la historia, las tradiciones y la identidad de los habitantes de la zona.

Así lo informó esta mañana el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Rodrigo Bravo Garrido, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde destacó el carácter particular de esta celebración y la importancia de poner en valor el legado de las comunidades que han contribuido a la construcción histórica y cultural del territorio.

La autoridad explicó que Magallanes tiene una característica especial dentro del país, al contar con una jornada dedicada específicamente a su patrimonio regional, además de la celebración nacional que se desarrolla durante mayo.

“Somos la única región que tiene además un Día del Patrimonio Regional, que es muy importante porque pone en valor nuestra historia. Es una región extremadamente rica en historia, en tradiciones”, señaló Bravo.

En esta edición, el énfasis está puesto en el legado chilote y en la contribución de las personas provenientes del archipiélago de Chiloé a la construcción social, económica y cultural de Magallanes.

Día del Patrimonio Regional: más de 50 actividades para la comunidad

Durante la conversación, el seremi invitó a la ciudadanía a participar en las actividades programadas para el sábado y domingo, destacando que la oferta contempla distintas alternativas para acercarse a la historia, las tradiciones y los espacios patrimoniales de la región.

La programación considera iniciativas que permiten conocer el patrimonio desde diversas perspectivas, incluyendo recorridos, encuentros y actividades culturales que buscan acercar estos contenidos a públicos de distintas edades.

Bravo explicó que la programación puede seguir incorporando nuevas propuestas a medida que se acerca el fin de semana, por lo que llamó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

“Las invito a que revisen nuestras redes sociales, nuestras páginas para que hagan su propia ruta patrimonial y aprovechemos este fin de semana”, indicó.

La autoridad agregó que la celebración constituye una oportunidad para fortalecer el vínculo de la ciudadanía con su entorno, reconocer los procesos históricos que han dado forma a Magallanes y promover la participación en actividades que contribuyen a mantener vivas las tradiciones locales.

El legado chilote como eje de la celebración patrimonial

Uno de los temas centrales de la entrevista fue el reconocimiento de la influencia de Chiloé en la formación de Magallanes, una herencia que, según explicó el seremi, se manifiesta en la arquitectura, el trabajo, la gastronomía, las expresiones religiosas y diversas costumbres que permanecen vigentes en la región.

La conmemoración coincide con los 200 años de la firma del Tratado de Tantauco, que formalizó la incorporación del archipiélago de Chiloé al Estado de Chile, y constituye una oportunidad para reconocer los aportes de las distintas generaciones de chilotes que llegaron a la Patagonia.

“Gracias al pueblo chilote la Patagonia fue construida, ellos construyeron las casas, las calles, ellos trabajaron en la minería. Y desarrollaron además acá gran parte de lo que significaban sus tradiciones, sus tradiciones, tanto desde el punto de vista religioso como tradiciones de orden cultural. Los carpinteros de ribera, en fin”, sostuvo Bravo.

El seremi manifestó que este reconocimiento busca expresar una valoración explícita de una comunidad cuya influencia se mantiene en distintas dimensiones de la vida regional.

En ese sentido, destacó que el patrimonio no debe entenderse únicamente como un conjunto de monumentos o elementos históricos, sino también como una herencia viva que evoluciona junto con las personas y las comunidades.

“Hoy día como que Chiloé se dio cuenta de que acá tiene un bastión más que fuerte, sino que completamente comprometido con su historia, con sus mitos, con sus tradiciones”, afirmó.

Bravo también mencionó la presencia de manifestaciones religiosas vinculadas al archipiélago, como la peregrinación del Cristo de Caguach, que ha encontrado espacio en Magallanes y que, de acuerdo con lo señalado durante la entrevista, ha adquirido una creciente participación.

Para la autoridad, estas expresiones permiten observar cómo las tradiciones se transmiten, se adaptan y se integran a la identidad de las comunidades que habitan la región.

“Y acá nosotros, si es necesario tomar ese bastión como ya lo hicimos y que nuestras personas, nuestros ciudadanos que tienen un vínculo directo, lo disfruten y se sientan orgullosos de ello. Bueno, nuestro deber como cultura es precisamente fomentarlo y que se sostenga”, expresó.

Hacia un posible feriado regional el 21 de septiembre

En la entrevista también se abordó la posibilidad de establecer el 21 de septiembre como feriado regional permanente, una iniciativa vinculada a la conmemoración de la toma de posesión del estrecho de Magallanes y que ha formado parte de las aspiraciones históricas de la zona.

Bravo señaló que el trámite se encuentra en desarrollo y manifestó su expectativa de que pueda concretarse durante el próximo año, aunque su implementación dependerá de los avances correspondientes.

“Es un trámite que está en estos momentos en desarrollo y es probable que el próximo año tengamos esa fecha. Ojalá que como feriado regional”, indicó.

El seremi vinculó esta aspiración con la importancia de fortalecer la identidad territorial y la comprensión del valor histórico y estratégico del estrecho de Magallanes, tanto para Chile como para el contexto internacional.

A su juicio, la cultura también se expresa en la identificación de las personas con el lugar donde viven, sus símbolos y sus modos de vida. En ese marco, la relevancia geográfica del estrecho y su relación con la Antártica adquieren un significado que trasciende el ámbito local.

La autoridad destacó que el estrecho constituye un punto de conexión entre océanos y continentes, además de representar una vía de importancia estratégica para el país.

Asimismo, recordó que el 6 de noviembre se conmemora el Día de la Antártica Chilena, fecha que se suma a las iniciativas destinadas a destacar la posición de Magallanes como territorio vinculado al continente blanco.

Cultura y Antártica: fortalecer la educación de las nuevas generaciones

Otro de los asuntos tratados fue la relación entre la cultura, la investigación científica, la actividad económica y la proyección antártica de Magallanes.

Bravo sostuvo que el desarrollo de esta dimensión requiere coordinación entre instituciones públicas, universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil, de manera que las distintas perspectivas puedan contribuir a una visión compartida del territorio.

Durante la conversación, mencionó encuentros y espacios de trabajo en los que han participado representantes de la Armada de Chile, universidades y empresas, abordando temas como la arquitectura, las ciudades y la proyección de Chile como país antártico.

El seremi planteó que la discusión debe traducirse también en acciones educativas, especialmente dirigidas a niños, niñas y jóvenes, quienes tendrán un papel relevante en las decisiones futuras relacionadas con el territorio antártico.

“Entonces en este empuje, en este impulso tenemos que nosotros aprovechar de ver aquellas brechas que tenemos para fomentar más la educación antártica, sobre todo en nuestros jóvenes, que son quienes en unos años más estarán en momentos decisivos sobre este tema”, señaló.

En su análisis, la difusión de contenidos culturales, científicos y patrimoniales vinculados a la Antártica permite ampliar la comprensión de su importancia y fortalecer la identidad regional asociada a esta condición geográfica.

Museo Regional de Magallanes requiere reparaciones estructurales

La situación de los museos regionales también tuvo un espacio relevante en la entrevista, particularmente el estado del Museo Regional de Magallanes, inmueble que presenta un deterioro significativo y necesita intervenciones de mayor alcance.

Bravo explicó que se está trabajando para conseguir los recursos necesarios para ejecutar las reparaciones estructurales que requiere el edificio, reconociendo que se trata de una intervención costosa, pero necesaria para la conservación del patrimonio.

“El museo regional, como sabemos, tiene en estos momentos un deterioro importante que necesita reparaciones estructurales que estamos trabajando para poder conseguir los recursos que lleven adelante. Eso es bastante caro, pero es muy necesario”, manifestó.

La autoridad relacionó esta situación con los desafíos que enfrentan las instituciones museológicas en territorios expuestos a condiciones climáticas adversas, donde las precipitaciones, los cambios de temperatura y las dificultades de drenaje pueden acelerar el deterioro de las construcciones.

En el caso del Museo Regional, explicó que las filtraciones de agua han provocado daños que requieren una reparación mayor.

“Lo que tiene es un problema grave de filtraciones de agua. Con murallas que son ya hoy día que están en un nivel de deterioro que necesitan una reparación mayor y estamos en eso”, afirmó.

A partir de estas experiencias, Bravo destacó la necesidad de establecer mecanismos de mantenimiento preventivo y programado para los museos y otros edificios patrimoniales, de modo que las intervenciones no se realicen únicamente cuando el deterioro ya ha alcanzado niveles críticos.

El seremi sostuvo que una de las principales lecciones es avanzar hacia una planificación que contemple tanto las necesidades técnicas de los inmuebles como el financiamiento necesario para conservarlos a largo plazo.

“Creo que una de las conclusiones de este cónclave, también con colegas argentinos, es que necesitamos tener conciencia de que ese tipo de construcciones e infraestructura debe tener un mantenimiento ya programado y ojalá financiado”, señaló.

Coordinación con municipios para fortalecer la gestión cultural

En materia de gestión territorial, el seremi se refirió al encuentro de encargados y encargadas de Cultura de las municipalidades de la región, instancia que permitió intercambiar experiencias, identificar necesidades y avanzar en criterios comunes para el desarrollo de iniciativas culturales.

Bravo explicó que el trabajo con los municipios es fundamental debido a las diferencias geográficas, demográficas y culturales que existen entre las comunas de Magallanes.

La labor de la institucionalidad cultural, indicó, no consiste únicamente en entregar recursos para actividades, sino también en acompañar a los equipos locales en la planificación y elaboración de estrategias que respondan a sus propias características.

“Ahora una cosa es entregar los recursos y otra cosa es traer a las personas encargadas para desarrollar una hoja de ruta que permita una mancomunión de conceptos culturales, porque cada comuna, ajena a la cantidad de población o de ciudadanos que tenga, tiene particularidades tanto del punto de vista cultural tradicional”, explicó.

El seremi agregó que se ha preocupado de visitar las distintas comunas para conocer sus realidades, dialogar con las autoridades y detectar oportunidades para potenciar las expresiones culturales propias de cada localidad.

Este trabajo adquiere especial relevancia en una región caracterizada por las grandes distancias y las dificultades de conectividad, que hacen necesario combinar actividades de alcance regional con iniciativas diseñadas específicamente para cada territorio.

“Estos encuentros sirven para eso y este fue el primero de varios que vamos a hacer, ojalá uno por año o dos por año para ir viendo cómo optimizamos la parte cultural precisamente en cada una de esas comunas”, señaló.

La intención, según explicó, es mantener una coordinación permanente que permita fortalecer la planificación cultural y generar mejores condiciones para el desarrollo de actividades en toda la región.



