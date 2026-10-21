CARABINEROS PARTICIPA EN COORDINACIONES POR TRABAJOS VIALES EN RUTA Y-150

Personal del Retén Cerro Guido participó en una reunión de coordinación junto al Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, representantes de la Dirección de Vialidad y CONAF, para abordar los trabajos de ensanchamiento de la Ruta Y-150, entre los kilómetros 46, sector Pehoé, y 55.



El inicio de las obras está programado para el próximo 6 de noviembre, periodo durante el cual se mantendrá habilitada solo una vía para la circulación vehicular.



Ante esta situación, Carabineros llama a los conductores a transitar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en terreno, con el fin de prevenir accidentes y contribuir a la seguridad vial.

