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21 de octubre de 2026

CARABINEROS PARTICIPA EN COORDINACIONES POR TRABAJOS VIALES EN RUTA Y-150

El inicio de las obras está programado para el próximo 6 de noviembre, periodo durante el cual se mantendrá habilitada solo una vía para la circulación vehicular.

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Personal del Retén Cerro Guido participó en una reunión de coordinación junto al Delegado Presidencial Provincial de Última Esperanza, representantes de la Dirección de Vialidad y CONAF, para abordar los trabajos de ensanchamiento de la Ruta Y-150, entre los kilómetros 46, sector Pehoé, y 55.

El inicio de las obras está programado para el próximo 6 de noviembre, periodo durante el cual se mantendrá habilitada solo una vía para la circulación vehicular.

Ante esta situación, Carabineros llama a los conductores a transitar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal en terreno, con el fin de prevenir accidentes y contribuir a la seguridad vial.

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La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó el recurso de protección deducido por integrantes de la agrupación de vivienda “Las Luciérnagas” en contra de la notificación emanada por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), que oficia a los recurrentes para que desalojen voluntariamente la toma donde construyeron viviendas de manera irregular.

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