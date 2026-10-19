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19 de octubre de 2026

ZUMBATÓN MUNICIPAL PROMUEVE LA PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA EN PUNTA ARENAS

La actividad reunió a más de 130 mujeres en la Costanera, combinando ejercicio físico con orientación sobre el autocuidado y la detección temprana de esta enfermedad.

ZUMBATÓN (6)

Con música, baile y un llamado al autocuidado, la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), a través de su red de Atención Primaria de Salud (APS), realizó este domingo la Zumbatón por la Prevención del Cáncer de Mama, iniciativa que convocó a más de 130 mujeres en el sector de las canchas de Avenida Costanera del Estrecho. La jornada buscó promover la actividad física y reforzar la importancia de la detección precoz, en el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó que la actividad permitió complementar el deporte con información fundamental para el cuidado de la salud. "Estas son actividades físicas muy bonitas, pero también tienen un propósito, que es promover el autocuidado. Es importante que las mujeres sepan cuándo deben realizarse una mamografía, cuándo corresponde una ecografía mamaria y cómo cuidar su salud. Estamos muy contentos y agradecidos de todas quienes participaron, pero, sobre todo, les pedimos que no olviden sus exámenes", señaló.

La autoridad comunal también llamó a las mujeres inscritas en Fonasa a acercarse a sus centros de salud para recibir orientación y acceder a los exámenes correspondientes. "Lo que buscamos es que en nuestra ciudad la detección sea oportuna y que no tengamos que lamentar pérdidas que se pueden evitar. El año pasado fallecieron 25 vecinas de Punta Arenas por cáncer de mama. Detectar esta enfermedad a tiempo es fundamental", enfatizó Radonich.

Por su parte, Víctor Fuentes, jefe del Área de Salud de la Cormupa, valoró la convocatoria y destacó la importancia de fortalecer la educación preventiva. "Una de nuestras tareas es educar a la comunidad y prevenir este tipo de patologías, que representan una de las principales causas de muerte en nuestra comuna. Estamos bastante satisfechos con la actividad, que contó con más de 130 mujeres inscritas, y seguiremos trabajando para que, como comunidad, podamos reducir estas cifras", indicó.

Fuentes hizo un llamado especial a las mujeres de entre 50 y 65 años a solicitar una mamografía en la Atención Primaria de Salud, además de consultar si existen antecedentes familiares u otros factores de riesgo. También recordó la importancia de conocer el propio cuerpo y realizarse el autoexamen de mamas, precisando que quienes tengan dudas pueden acudir a su centro de salud para recibir orientación sobre cómo hacerlo. "Es importante el autoexamen, pero también es fundamental realizarse la mamografía", recalcó el profesional.

La jornada contó, además, con la participación de matronas de la red de Atención Primaria, quienes entregaron información sobre prevención y detección precoz del cáncer de mama, orientaron a las asistentes sobre el autoexamen, el examen físico mamario y la mamografía, y respondieron consultas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, así como el acceso a las prestaciones en los Cesfam y Cecosf.

Macarena Peters, participante de la zumbatón, valoró la iniciativa y su aporte a la comunidad. "Me parece una actividad maravillosa. Nos hace falta este tipo de instancias, porque somos una comunidad donde existe mucho sedentarismo. Esta jornada permite promover la actividad física, pero también la importancia de la mamografía y del cuidado personal. La prevención del cáncer de mama es fundamental para toda la comunidad", expresó.

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