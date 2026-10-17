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17 de octubre de 2026

PREMIAN A GANADORES DE CONCURSOS DE FOTOGRAFÍA Y PINTURA SOBRE EL MAR EN MAGALLANES

​La Capitanía de Puerto de Punta Arenas reconoció a niños, jóvenes y adultos que participaron en los certámenes “Mirada al Mar” y “Magallanes en Colores”, realizados en el marco del Día Internacional de Limpieza de Playas 2026.

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Este miércoles 14 de octubre se realizó la ceremonia de premiación de los concursos de fotografía “Mirada al Mar” y de pintura “Magallanes en Colores”, en dependencias de la Gobernación Marítima de Punta Arenas. La actividad fue encabezada por el capitán de Puerto de Punta Arenas (s), capitán de corbeta litoral Mario Massardo.

En el concurso fotográfico, Javiera Arriagada ganó en la categoría “Paisaje Costero”; Carlos Barreau, en “Vida y Biodiversidad Marino-Costera”; y Javier Navarro, en “Ser Humano y el Mar”. Benjamín Flores obtuvo el reconocimiento en “Joven Explorador”, Yissel García ganó en “Fotografía con Celular” y Madeleins Acevedo recibió el premio “Ganador del Público”.

En pintura, Sofía Fuenmayor e Ignacia Cárdenas obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente, en la categoría de 5 a 8 años. Entre los participantes de 9 a 12 años, los reconocimientos fueron para Sofía Robles y Derek Castillo. En la categoría de 13 a 15 años, Ignacia Grez obtuvo el primer lugar y Gloria Tocol el segundo. Trinidad Orellana fue elegida “Ganadora del Público”.

Los premiados recibieron diplomas y sets de regalos con implementos de fotografía y pintura, además de ejemplares del libro “Cuentos Antárticos y algo más”. La iniciativa buscó fomentar la conciencia marítima y el cuidado del ecosistema marino entre los habitantes de Magallanes, con especial énfasis en las nuevas generaciones.

Jornada de limpieza de Playas 30 de septiembre

CAPITANÍA DE PUERTO DE PUNTA ARENAS EXTIENDE PLAZO DE SUS CONCURSOS E INVITA A LA COMUNIDAD A LIMPIAR LAS PLAYAS

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​La actividad está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años y contempla 80 cupos, con traslado, alimentación, monitores y guías turísticos incluidos. Las postulaciones estarán disponibles hasta el 23 de octubre en el sitio web municipal.

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