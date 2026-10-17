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17 de octubre de 2026

PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL ACV EN PUNTA ARENAS CUMPLE CINCO VERSIONES CON PARTICIPACIÓN DE CUATRO ESTABLECIMIENTOS

​Y tú, ¿Qué opinas?

Neurologo

El programa educativo Actívate, Cuídate y Vive desarrolla su quinta versión en Punta Arenas, con la participación de estudiantes de cuatro establecimientos educacionales y el trabajo conjunto de la Universidad de Magallanes, el Hospital Clínico de Magallanes y organismos de salud. La iniciativa busca promover la prevención de los accidentes cerebrovasculares (ACV), enseñar a reconocer sus síntomas y fomentar hábitos saludables entre los jóvenes.

En el programa Y tú, ¿Qué opinas?, de Polar Comunicaciones, el neurólogo Javier Gaete explicó que los accidentes cerebrovasculares constituyen un importante problema de salud pública por su relación con la mortalidad y la discapacidad. Además, destacó la importancia de reconocer sus síntomas y acudir oportunamente a un centro asistencial, ya que el tiempo de atención puede influir en el riesgo de muerte y de secuelas graves.

La iniciativa contempla talleres educativos dirigidos a estudiantes de enseñanza media, donde se abordan las características de un ACV, sus principales síntomas y los factores de riesgo asociados. Entre estos últimos se encuentran la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol elevado, el tabaquismo, el sedentarismo y la alimentación poco saludable. El objetivo es que los jóvenes incorporen estos conocimientos y puedan compartirlos con sus familias y comunidades.

Durante la conversación, Yanira Acosta, enfermera docente del Liceo Sara Braun, y Génesis Alvarado, estudiante de la especialidad de Atención de Enfermería del mismo establecimiento, compartieron sus experiencias en el programa. Acosta destacó la preparación de los estudiantes para las actividades educativas, mientras que Alvarado valoró el carácter interactivo de los talleres y su aporte al aprendizaje.

Como parte de esta quinta versión, el jueves 22 de octubre se realizará una feria educativa en el gimnasio del Liceo Sara Braun, entre las 9:00 y las 12:30 horas, abierta a la comunidad. La iniciativa continuará con un congreso escolar que busca dar protagonismo a los estudiantes en la difusión de conocimientos sobre prevención del ACV, en el marco del trabajo colaborativo que se desarrolla en la Región de Magallanes.





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