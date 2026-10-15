​PRESIDENTE DE GASTROPUQ LLAMA A INVERTIR EN PROMOCIÓN Y CREAR OFERTA DE TURISMO INVERNAL EN MAGALLANES

El empresario gastronómico y exautoridad regional, Jaime Jelincic, analizó los principales desafíos de la industria turística en la región de Magallanes y la Antártica Chilena. Durante su participación en Patagonia on tour, destacó la urgencia de aumentar la inversión estatal en promoción para competir internacionalmente, advirtiendo que la zona está en clara desventaja frente a otros destinos.

En los estudios de Polar Comunicaciones, dirigente de Gastropuq abordó la preocupante baja en la recalada de cruceros en Punta Arenas. Jelincic explicó que los altos costos portuarios y operativos restan competitividad local, por lo que sugirió establecer incentivos para que las embarcaciones permanezcan más horas y generen un mayor impacto económico en la ciudad.

Finalmente, el invitado reflexionó sobre el desarrollo histórico del sector y lamentó la falta de iniciativas concretas para romper la estacionalidad territorial. A través de la señal de Radio Polar, expresó que su mayor anhelo es consolidar una oferta sólida de turismo de invierno, lo que permitiría reactivar el comercio y proteger el empleo durante los meses más fríos.





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