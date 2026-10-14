INVITAN AL SEMINARIO “TEJIENDO INFANCIA: EDUCACIÓN ARTÍSTICA, INCLUSIÓN Y TERRITORIO” EN PUNTA ARENAS

​Con el propósito de abrir un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias en torno al valor formativo del arte en las primeras etapas del desarrollo humano, la Mesa de Educación Artística de la Región de Magallanes realizará el seminario “Tejiendo Infancia: Educación Artística, Inclusión y Territorio”.



El evento, de acceso gratuito y abierto a la comunidad, se llevará a cabo este jueves 15 de octubre, a partir de las 10.00 horas, en las dependencias de la Biblioteca N° 114 "Carmen Holzhamer de López", ubicada en calle Cancha Rayada N° 0346, Punta Arenas. Inscripciones en el formulario: https://tinyurl.com/bdfbbfhp



Durante la jornada se dialogará sobre cómo los lenguajes artísticos potencian la creatividad, la inclusión, la participación y el arraigo identitario con los entornos locales. Asimismo, la iniciativa apunta a consolidar el trabajo articulado y en red entre las instituciones formadoras, las comunidades educativas y los diversos equipos profesionales dedicados al bienestar y desarrollo integral de la niñez.



Al respecto, el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Rodrigo Bravo Garrido, destacó la relevancia estratégica de este espacio.



"La educación artística no es un complemento, sino un derecho y una herramienta transformadora desde la primera infancia. Cuando acercamos las experiencias estéticas y creativas a nuestros niños y niñas desde sus primeros años, no solo estimulamos su imaginación, sino que fortalecemos su sentido de pertenencia con sus comunidades y construimos espacios más inclusivos. Este seminario refleja el valor del trabajo interinstitucional y el compromiso de nuestro Gobierno por acompañar a las entidades educativas y a quienes dedican su labor a la niñez en Magallanes", comentó la autoridad.



La convocatoria tiene carácter completamente abierto y está especialmente dirigida a educadoras y educadores de párvulos, artistas educadores, estudiantes de carreras de pedagogía y profesionales vinculados al trabajo con la infancia.



El seminario es organizado por la Mesa de Educación Artística, en un trabajo colaborativo y articulado junto a la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), Fundación INTEGRA, la Secretaría Regional Ministerial de Educación (MINEDUC) y la Universidad de Magallanes (UMAG).



